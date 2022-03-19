Во сколько автомобилистам теперь обойдется страховка от угона и ущерба

Страховые компании повысили тарифы на страхование КАСКО на фоне ситуации с национальной валютой и подорожания запчастей, рассказали «Газете.Ru» участники рынка. Некоторые из них фиксируют всплеск обращений и прогнозируют дальнейший рост спроса на недорогие полисы с частичной защитой. В новых условиях автовладельцы будут вынуждены отказаться от страхования последствий ДТП, полагают эксперты.

Тарифы на страхование автомобилей по КАСКО увеличились в пределах 50%, говорят опрошенные «Газетой.Ru» участники страхового рынка. Из-за снижения доступности автомобилей запросов на оформление страховок от автосалонов стало меньше, а вот автовладельцы, уже имеющие машины, стремятся их защитить страхованием.

«Мы видим рост запросов на оформление КАСКО. На наш взгляд основные причины этого – желание сохранить свой автомобиль, если с ним что-то случится, и невозможность позволить себе покупку нового автомобиля», — говорит «Газете.Ru» управляющий директор по автострахованию компании «Ренессанс Страхование» Сергей Демидов. —

По КАСКО мы наблюдаем на рынке увеличение тарифов в пределах 10-15%».

Тарифы начали движение вверх, и пока непонятно, когда этот процесс стабилизируется, признает начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга страховой компании «Макс» Евгений Попков.

«Ведущие автостраховщики, реагируя на общие трансформации авторынка в целом и взрывной рост стоимости запчастей и восстановительного ремонта, превентивно повышают тарифы –

от профилактических 5-10% до радикальных 40-50%»,

— говорит Попков «Газете.Ru».

Главной новацией в КАСКО в нынешних условиях стала возможность индексации страховой суммы с доплатой страховой премии, добавляет он.

«В ближайшее время мы прогнозируем рост спроса на недорогие продукты КАСКО с покрытием по крупным рискам: угон, полная гибель и/или страхование с франшизой»,

— отмечает директор департамента андеррайтинга автострахования «АльфаСтрахование» Илья Григорьев.

О возможности доплатить за уже действующий полис, чтобы поднять сумму возмещения до адекватной новым ценам на машины, говорят также в «Альфастраховании» и «Ренессанс Страховании».

В пресс-службе страховой компании «ВСК» сообщили «Газете.Ru», что количество обращений за полисом КАСКО остается на обычном уровне, также не менялись и условия получения возмещения – за ним можно обращаться независимо от числа ДТП в период страхования.

На практике стоимость полиса КАСКО сильно различается в зависимости от страховой компании и условий заключения договора. К примеру, в «Тинькофф Страховании» купить годовой полис для кроссовера Kia Sportage с мотором 2.0 стоимостью 2,7 млн руб. в Москве можно и за 28,4 тыс. руб. (только от угона и полной гибели) и за 94,8 тыс. руб. – при максимальной защите. В других компания стоимость полиса для аналогичного автомобиля и того же 35-летнего водителя с 17-летним стажем составляет от 38,4 до 120 тыс. руб.

Стоимость полиса на массовые модели типа Hyundai Solaris за 1,8 млн руб. составляет при тех же условиях от 30 тыс. руб. (угон и гибель) до 156 тыс. руб. за полную защиту. Застраховать более дорогой Nissan Qashqai (от 2,7 млн руб.) без франшизы в Москве компании готовы за сумму от 49 до 82 тыс. руб., с франшизой — за 33-74 тыс. руб.

Защита популярного кроссовера Skoda Kodiaq за 4,4 млн руб. от угона и полной гибели стоит минимум 33 тыс. руб., полное покрытие – до 140 тыс. В сегменте премиум полис КАСКО без франшизы, к примеру, на новый Mercedes-Benz E-Class (от 7,9 млн руб.) обойдется уже минимум в 81 тыс. руб. (от угона и полной гибели), а с полной защитой, в зависимости от компании – от 163 до 636 тыс. руб. С франшизой в 30-50 тыс. руб. максимальную стоимость полиса на такой автомобиль можно снизить до 300-400 тыс. руб.

От страхования своих машин по КАСКО россияне не откажутся, но вынуждены будут выбирать более бюджетные полисы с частичным покрытием рисков, убежден вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.

«Самая нижняя категория КАСКО, страхование от угона и полной гибели, будет гораздо более востребована разумной частью общества, которая понимает риски и умеет их страховать.

На премиальных его видах, где покрывается урон от ДТП, люди будут экономить»,

— отмечает Шапарин в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, в случае с КАСКО страховщики будут вынуждены быстро перестроиться и предложить много нишевых продуктов, чтобы сохранить клиентов — например, учитывать наличие в машине охранного комплекса. В то же время на дальнейший рост тарифов, помимо стоимости запчастей, повлияет еще и ограниченный из-за санкций доступ самих страховщиков к международному рынку перестрахования рисков, добавляет он.

Если раньше от угона страховались в основном владельцы машин премиум-класса, то в новых условиях КАСКО стало актуальным для автомобилей массовых моделей, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Сейчас под ударом оказались машины эконом-класса, которые будут угонять и разбирать на запчасти, а это можно сделать за несколько часов. Новые запчасти стоят очень дорого, и люди стремятся купить подержанные детали», — объясняет Шкуматов «Газете.Ru. – Это касается относительно свежих машин. Владельцам старых, наверное, не стоит беспокоиться».