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Автомобили

Как остановка заводов Bosch скажется на рынке запчастей

В Bosch назвали «затруднительным» выполнение поставок товаров в Россию

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Global Look Press
Компания Bosch остановила производство на территории России после жалобы Украины в правительство ФРГ. Заменить немецкие комплектующие на отечественные или китайские аналоги сложно, а в некоторых случаях невозможно, рассказали «Газете.Ru» эксперты и представители бизнеса. Даже если автопроизводителям удастся сменить поставщика деталей, это повлечет за собой еще одну серьезную проблему.

Немецкая компания Bosch приостановила производство автомобильных деталей на заводах в РФ, сообщил немецкий журнал Der Spiegel. По данным издания, Федеральное управление по экономическим вопросам и экспортному контролю Германии изучает вопрос нарушения Bosch запрета на поставки в армию России продукции двойного назначения, который действует с 2014 года.

В России располагаются семь заводов компании Bosch, в которых задействованы около 3,5 тыс. сотрудников. Автозапчасти для вторичного рынка и комплектующие для всех автозаводов, работающих на территории РФ, выпускаются в Санкт-Петербурге, Саратовской и Самарской областях.

В пресс-службе российского офиса Bosch сообщили, что комплектующие для российских автозаводов как выпускались на территории в РФ, так и импортировались из других стран, но сейчас по ряду причин эта работа остановлена.

«В связи тем, что ряд государств ввел запретительные меры в отношении поставок товаров в РФ, включая меры в области экспортного контроля, выполнение таких поставок оказывается затруднительным, а в ряде случаев невозможным»,

– сообщил «Газете.Ru» официальный представитель Bosch в России.

В компании упомянули проблемы с авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом и отказ сотрудничества логистических фирм. В Bosch добавили, что работают над адаптацией бизнеса, но ожидают проблем.

«Такое переформатирование может занять некоторое время, в течение которого могут быть перебои с поставками продукции Bosch на рынок России», — сказали в Bosch.

Плохая альтернатива

Почти во всех автомобилях российского рынка используются компоненты Bosch, начиная от систем курсовой устойчивости, тормозных шлангов, дисков и тросов до топливных и масляных фильтров, аккумуляторов, свечей зажигания и стеклоочистителей. При этом многие детали задействованы напрямую в производстве на отечественных автозаводах, говорят эксперты.

«Для рынка запчастей это критично. Можно сказать, что компоненты Bosch используется в каждом автомобиле,

– говорит «Газете.Ru» маркетолог магазина Auto3n Марина Белоглядова.

У Bosch один из самых широчайших ассортиментов автозапчастей на вторичном рынке, отмечает эксперт. Российский завод Bosch, который выпускает свечи зажигания, является лидером в своем сегменте, уверена Белоглядова.

Для российского автопрома немцы поставляют наиболее сложные детали, к примеру, «Роберт Бош Самара» обеспечивает блоками антиблокировочной системы тормозов и курсовой стабилизации «АвтоВАЗ», «КамАЗ» и группу ГАЗ, рассказывал«Интерфаксу» президент Bosch в России Штеффен Хоффманн.

Главные покупатели продукции немецкого концерна — производители коммерческих автомобилей. Выручка регионального подразделения компании в странах СНГ в 2020 году составила 1,4 млрд евро, из них 1,1 млрд евро пришлось на Россию.

«Это один из самых важных поставщиков компонентов, связанных с электроникой и топливной аппаратурой. Практически все европейские марки используют компоненты Bosch в своих автомобилях. Для «АвтоВАЗа» и альянса Renault-Nissan это ключевой поставщик. Легковая, грузовая и автобусная электроника во многом ориентирована на Bosch, либо на ее компоненты», – объясняет независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«АвтоВАЗ» уже признал проблемы с электронными компонентами и объявил о поиске альтернативы в странах Азии, рассказал накануне журналистам губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Впрочем, напрямую о нехватках комплектующих Bosch не говорилось, на «АвтоВАЗе» отказались комментировать эту информацию «Газете.Ru». Не смогли оперативно ответить представители «КамАЗа», «Группы ГАЗ» и УАЗа

В экспертной среде ведутся разговоры, что без европейских компонентов Россия сможет производить, например, модели УАЗа. Впрочем, ульяновские внедорожники локализованы только на 55-60%, объясняли ранее эксперты «Газете.Ru». На Ульяновском автозаводе в сборке автомобилей также активно используются детали Bosch, их перечень можно найти в номенклатуре на сайте компании УАЗ.

Среди таковых датчик температуры антифриза, блок управления двигателем, форсунки, датчики кислорода и другие.

Если автопроизводителям, которые полагаются на Bosch, удастся найти иного поставщика, то им придется заново проходить процесс сертификации автомобилей.

«Если в машине стоит электронный блок, форсунки, рампы, свечи, система управления зажиганием Bosch, то замена чего-то одного потянет за собой цепочкой все остальное. Нельзя заменить все это на китайские компоненты и сказать, что это та же самая машина. Встает вопрос сертификации, вопрос определения объекта технического регулирования», – указывает Бургазлиев.

Другой момент, который придется учитывать автопроизводителям – заставить корректно взаимодействовать друг с другом новые детали. Аналоги китайского, корейского, турецкого производства будет необходимо согласовать друг с другом, на что может уйти несколько месяцев, отмечает эксперт.

Продавцы автозапчастей более оптимистичны, уверяя, что замена для немецкой продукции есть. К примеру, владельцы УАЗ «Патриот» смогут найти в продаже почти все компоненты от китайской фирмы Cartronic, рассказал продавец BazaShop.

«Сейчас Bosch в наличии есть, аналоги есть. Единственное – у дросселя нет аналога. Другое дело, нет уверенности в том, что запчасти других производителей не исчезнут», – сообщил представитель магазина.

Впрочем, качество китайских и отечественных запчастей проигрывает немецкому, говорит Белоглядова из Auto3n.

«Адаптация может быть количественной, но она никогда не будет качественной — вот в чем проблема. Наши аналоги не перекроют ассортимент Bosch. Пойдет параллельный импорт, подделки, контрафакт либо более дешевые китайские аналоги», – заключает Белоглядова.

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