Что будет с Lada в случае разрыва с Renault

Компания Renault, владеющая «АвтоВАЗом», впервые заявила об изучении вопроса своего участия в российском активе. Руководство «АвтоВАЗа» предвидело подобное развитие ситуации и держит про запас «план Б» — откат на 16 лет назад к производству автомобилей с моторами класса «Евро-2», знают собеседники «Газеты.Ru». Как отечественный производитель будет справляться с кризисом, и когда появятся разукомплектованные Lada без импортных деталей, — в материале «Газеты.Ru».

В Москве приостановил работу завод Renault, объявил французский концерн в среду, 23 марта. В заявлении корпорации впервые зашла речь о сотрудничестве с «АвтоВАЗом». Европейский производитель в нечеткой формулировке дал понять, что изучает различные сценарии своего участия в российском активе.

«Что касается доли в «АвтоВАЗе», Renault Group оценивает возможные варианты действий с учетом текущей обстановки, действуя ответственно по отношению к 45 тыс. сотрудников в России», – говорится в сообщении компании.

Всего за несколько часов до этого президент Украины Владимир Зеленский призвал Renault уйти с российского рынка,

выступая по видеосвязи перед французским парламентом. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывал бойкотировать Renault за отказ уйти из РФ.

Давление на концерн Renault, который несмотря на санкции (в отличие от большинства иностранных автопроизводителей) продолжил работу в РФ, началось в Великобритании. Оппозиционный политик Крис Брайант, ранее выступавший за санкции в отношении Романа Абрамовича, призывал британцев бойкотировать Renault.

В 2021 году «АвтоВАЗ» из нидерландского офшора перешел под российскую юрисдикцию.

Во вновь созданном юрлице, «Лада Авто Холдинг», Renault принадлежит доля в 67,61%, остальное — у включенной в санкционный список США госкорпорации «Ростех». В Минпромторге России после выхода заявления Renault оперативно сообщили, что оказывают всяческое содействие «АвтоВАЗу» в загрузке мощностей, запуске новых модификаций автомобилей, продолжении программы локализации и ускоренного импортозамещения. Отечественный производитель также получил господдержку в виде различных льгот и переноса уплаты утильсбора на конец этого года. Минпромторг пообещал также обсудить с правительством Москвы перспективы развития столичной площадки Renault. О совместно выработанных решениях в министерстве планируют объявить до 3 апреля. Россия для Renault — третий по величине рынок сбыта автомобилей. В прошлом году в РФ было реализовано свыше 131 тыс. машин, в Германии — 134 тыс., во Франции — 394. Как спасти «АвтоВАЗ» У «АвтоВАЗа» существует комплекс сценариев по реагированию на кризисные ситуации, знает автор сообщества «Русский Автомобиль» Сергей Цыганов. И французы, и российский менеджмент «АвтоВАЗа» пока не верят в то, что Renault может выйти из капитала российской дочки, убежден собеседник. «Дело идет к тому, что Renault остановит свой бизнес в Москве и, возможно, остановит продажу автомобилей. Есть варианты уйти из России, но остаться в капитале «АвтоВАЗа». В этом направлении пойдет работа – на уход из России без ухода с «АвтоВАЗа», – говорит Цыганов, ссылаясь на свои источники на заводе. Вскоре после публикации заявления Renault «АвтоВАЗ» отреагировал своим оперативным комментарием, в котором предупредил об «активной работе по замене некоторых критически важных импортных компонентов альтернативными решениями». Для российских клиентов в ближайшие месяцы подготовят версии моделей Lada, которые будут меньше подвержены влиянию импортных комплектующих, сообщили в пресс-службе марки. Вероятность выхода Renault из бизнеса «АвтоВАЗа» существует, в таком случае за разводом двух компаний последует и смена всех руководителей российского предприятия, уверен исполнительный директор Объединения автопроизводителей России Игорь Коровкин. Вероятный контроль над предприятием в случае такой развязки возьмет на себя «Ростех», полагает собеседник. «АвтоВАЗ» продолжит использовать нынешние платформы для выпуска автомобилей, причем назвать их морально устаревшими нельзя, уверен эксперт. «Несмотря на переход на отечественные детали, цены на автомобили Lada продолжат расти», — добавил в беседе с «Газетой.Ru» Коровкин. Первые спецверсии Lada выйдут уже в сентябре этого года, знает автор проекта «Русский автомобиль». «Нет никаких проблем в том, чтобы убрать из вазовских машин иностранные комплектующие и заменить их отечественными», – уверен он. Для этого придется восстановить старые отношения с российскими производителями комплектующих, от которых компания отказалась при Бу Андерссоне (иностранный менеджер возглавлял «АвтоВАЗ» в 2014-2016 годах) в рамках перехода на панель поставщиков Renault, уверен собеседник. Часть этих смежников продолжает работу, выпуская компоненты для вторичного рынка. Детали отечественного производства дороже и хуже по качеству, но на себестоимости машин это не сильно скажется, говорит эксперт. Из-за нехватки электроники завод вынужден пойти на упрощение топливной аппаратуры. «АвтоВАЗ» хочет перейти на «Евро-2», но не по всем моделям», – поделился инсайдерской информацией Цыганов. Причина смены на более низкий экологический класс связана с невозможностью импортозамещения важных комплектующих, а конкретно — лямбда-зонда. Чтобы быстро решить эту проблему, можно исключить датчик из выхлопной системы и выпускать машины по стандарту «Евро-2». Однако таким образом происходит откат российского завода на 16 лет назад назад к технологической планке 2006-2008 годов. Главная проблема возвращения к российским поставщикам не в техническом замещении, а в юридическом оформлении, считает эксперт. Сейчас поправки в техрегламент не внесены, поэтому автомобили обязаны выпускаться по действующему одобрению типа транспортного средства (ОТТС). Ренолюция не для России В начале 2021 года Группа Renault объявила о программе Renaulution с усилением интеграции «АвтоВАЗа» в концерн и создания нового подразделения Dacia-Lada. В рамках плана «АвтоВАЗ» должен был в ближайшие годы полностью обновить модельный ряд, отказаться от своих платформ и выпускать новые машины на новой модульной платформе альянса CMF-B. К 2025 году планировалось выпустить четыре новые модели, включая полностью новое поколение Niva в 2024-м, а также новый компактный кроссовер. close 100% Avtograd news/vk.com В середине марта «АвтоВАЗ» уже анонсировал новую модель на французской платформе CMF-B.

Тогда президент компании Николя Мор посетил цех предсерийных автомобилей, где ему представили первый образец. Рассказать о ней планировалось в 2023 году. Она уже полностью готова к производству, объяснил Цыганов, но значительная часть комплектующих – импортные.

Компании Renault и «АвтоВАЗ» не ответили на вопросы «Газеты.Ru» о вероятности разрыва совместного бизнеса в России и продолжении сборки Renault на мощностях российского предприятия.