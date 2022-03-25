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Автомобили

Регистрационная база ГИБДД дала сбой

ГИБДД Москвы приостановит работу МРЭО из-за проблем с базами данных

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»
В это воскресенье столичная Госавтоинспекция приостановит регистрацию автомобилей и выдачу водительских прав — из-за технических работ. Это будет уже вторая на неделе остановка регистрационной работы ведомства, до этого на проблемы в работе базы жаловались автовладельцы. Администрирование столь сложной базы данных является для ГИБДД побочной функцией, с которой дорожная инспекция не справляется, констатируют эксперты.

Запланированный на 27-е марта простой регистрационных и экзаменационных отделов в ГИБДД объясняют техническими работами. Соответствующее уведомление опубликовано в официальном Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

«Гражданам, записавшимся на прием в указанный день, будет обеспечена возможность обратиться за получением государственных услуг, как в электронном виде, так и в порядке живой очереди в последующие рабочие дни», — говорится в сообщении ведомства.

Впрочем, настоящая причина неожиданного «выходного» может скрываться в глобальном сбое полицейской базы. Накануне автовладельцы пожаловались в соцсетях, что не могут пройти регистрацию в МРЭО из-за проблем с работой базы.

«Чтобы машину зарегистрировать в ГИБДД, нужно пройти техосмотр. База лежит уже много дней»,

— сообщил в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) житель Москвы Андрей Мартысь.

Напомним, что для автомобилей старше четырех лет все еще действует процедура технического осмотра — перед прохождением регистрационных действий в ГИБДД.

Информацию о том, что база данных ЕАИС ТО работает с перебоями, «Газете.Ru» подтвердили в двух фирмах, специализирующихся на посредничестве при оформлении автомобилей в московских МРЭО.

«Да, база техосмотра лежала вчера. Сейчас вроде бы работает», — сказали «Газете.Ru» в одной из компаний.

О том, что ЕАИС ТО работает с перебоями, говорят и на самих пунктах техосмотра, однако в записи на саму процедуру на ближайшие дни не отказывают, предупреждая о нестабильности работы системы.

«Можем записать на завтра, но я не могу дать прогноз, будет она работать или нет.

Сегодня с утра работала», — сказал «Газете.Ru» сотрудник одного из пунктов, расположенного на юге Москвы.

Согласно федеральному закону «О техническом осмотре транспортных средств», ведение реестра операторов техосмотра возложено на «Российский союз автостраховщиков» (РСА), однако там «Газете.Ru» уточнили, что сама база ЕАИС ТО находится в ведении ГИБДД.

«Газета.Ru» обратилась в пресс-центр МВД с вопросами о том, с чем связаны проблемы с регистрацией автомобилей и необходимость проведения технических работ, на момент публикации ответ в редакцию не поступил.

В одном из регистрационных подразделений ГИБДД в Москве корреспондента «Газеты.Ru» заверили, что зарегистрировать автомобиль возможно, предложив записаться через «Госуслуги».

Однако свободные места для записи портал указал только на следующую неделю.

Официальные телефоны большинства московских МРЭО, указанные на официальном сайте, не отвечали либо были выключены.

Масштабные сбои в базах данных, из-за которых регистрацию автомобилей и выдачу водительских удостоверений приходится приостанавливать, происходятрегулярно. Так, в декабре 2021 года сбой в работе ведомственных информационных ресурсов спровоцировала коммунальная авария: серверы с массивами данных Госавтоинспекции оказались залиты водой, сообщало МВД.

Администрирование баз данных для Госавтоинспекции является побочным видом деятельности, такую работу логично было бы передать профильным ведомствам, полагают эксперты.

«Если в Госавтоинспекции не могут нормально администрировать информационную систему, то и не нужно этого делать.

Сбои происходят постоянно, причем по всем фронтам, и чем сложнее система – тем больше ошибок она создает,

— говорит «Газете.Ru» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. – Люди теряют из-за этого время и деньги».

По мнению Шапарина, логично было бы передать работу по администрированию баз данных из ГИБДД в Минцифры, специально созданное для развития цифровых технологий. Саму функцию регистрации транспортных средств также можно возложить на МФЦ, предлагает он.

«Сейчас случился форс-мажор, и, возможно, он будет продолжаться, — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. – Это вопрос ответственности руководителей, непосредственно отвечающих в ведомстве за цифровую трансформацию».

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