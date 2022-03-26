Автомобилисты по всей России лишаются гарантийного ремонта

У российских автодилеров подошли к концу некоторые оригинальные запчасти и расходные материалы, выяснила «Газета.Ru». Нельзя достать детали по многим позициям, к примеру, к автомобилям Volkswagen, Skoda и Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Jeep и Mazda говорят собеседники «Газеты.Ru» в автоцентрах. За неимением фирменных деталей дилеры предлагают бывшие в употреблении и неоригинальные компоненты. Граждане могут разорить автодилеров массовыми исками с требованием выплатить неустойки и вернуть деньги за машины причем по актуальным ценам, говорят юристы.

У автомобильных дилеров возникли проблемы с наличием автомобильных комплектующих, начиная от расходников и вплоть до серьезных агрегатов, узнала «Газета.Ru». Так, собеседники издания говорят об отсутствии масляных фильтров для двигателей Volkswagen объемом 1,4 и 1,6 литра (модели Polo, Taos, Tiguan и другие) на едином центральном складе «Фольксваген Груп Рус».

В наличии нет колодок для моделей европейской сборки, а также воздушных фильтров (для внедорожника Teramont), трансмиссионного масла на коробку передач DSG с мокрым сцеплением, пластиковых пробок поддона двигателей объемом 2,0 литра и многих других деталей, говорит источник в одном из дилерских центров.

«Список большой, и если его составлять – дня не хватит.

Сейчас подавляющее большинство дилеров закупают неоригинальные расходники», – говорит сотрудник дилерского центра.

На вопрос о наличии деталей на центральном складе и будет ли он пополняться, в российском офисе Volkswagen оперативный ответ не предоставили. В случаях гарантийных поломок автомобилей автоцентры начали предупреждать клиентов, что сроки поставки неизвестны (если деталей на складе нет).

Купить нельзя

Автодилеры перестали продавать в розницу детали сторонним покупателям, например, на замену расходников направляют только в собственный сервис, говорят опрошенные «Газетой.Ru» представители отделов приемок техцентров. Собеседник в руководстве одного из крупных холдингов страны говорит о том, что дилеры для выполнения своих обязательств впервые начали использовать, так называемые, восстановленные детали, снятые с разобранных автомобилей с пробегом.

Куда более сложно ситуация обстоит с крупными технологичными агрегатами в сборе, которые, как правило, можно приобрести только у официальных автодилеров.

К примеру, в отделе запчастей дилерского центра «BMW Рольф» не смогли подобрать корреспонденту «Газеты.Ru» блок мехатроника (электрогидравлический узел в «автомате») для кроссовера BMW X1. Детали нет в наличии и на складе.

Не получится купить и гидротрансформатор автоматической коробки передач на Mercedes-Benz CLA 250, рассказал столичный дилер Mercedes-Benz «Автофорум Шереметьево». А для внедорожника GLE в наличии нет, к примеру, тормозных колодок, объяснил он.

«К сожалению, сейчас такая обстановка. В любом случае запчасти нельзя заказать, да, и ремонт вовремя выполнить не получится.

Все прекрасно понимают, что дилер не может выполнить обязанности не в силу своего нежелания», – сказали в гарантийном отделе дилера Mercedes-Benz.

В случае кроссовера Mazda CX-9 невозможно купить в рознице тормозные колодки и воздушные фильтры, сообщили в отделе запчастей «Рольф Химки». Когда поставки возобновятся в штатном режиме, неясно, сказал специалист. Сотрудник Major Auto предупредил об отсутствии оригинальных тормозных колодок для паркетника Jeep Compass на центральном складе.

Автодилерам не везут

Двумя неделями ранее Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), обеспокоенная дефицитом оригинальных автокомпонентов, разослала соответствующие запросы в представительства автобрендов. У «Газеты.Ru» оказались в распоряжении большинство из писем, которые автопроизводители прислали в ответ РОАД.

Так, в компании Sollers Ford сообщили, что сняли ограничения на установку неоригинальных деталей,

«АвтоВАЗ» и вовсе признал временную остановку отгрузок компонентов в связи с «организационными вопросами».

В Subaru указали на сложности с доставкой из Европы – с 25 февраля по 10 марта головной офис приостановил отгрузку запчастей и иных сервисных товаров. В Mitsubishi ответили РОАД, что сейчас используются только накопленные запасы деталей, а концерн Jaguar Land Rover предупредил, что их склада хватит на 2,5 месяца.

О наличии деталей на складах в должном объем отчитались перед РОАД представительства Kia, Hyundai, Nissan, Mercedes-Benz, компания Renault не ответила по существу.

«Газета.Ru» попросила автокомпании прояснить актуальную ситуацию по компонентам. В «ММС Рус» (Mitsubishi) рассказали, что из-за длительной доставки (50-70 дней) склад формируется на много месяцев вперед, поэтому сейчас проблем нет.

«Пока нас уверяют, что ситуация не критическая»,

– сказала в беседе с «Газетой.Ru» пиар-менеджер РОАД Вера Павлова.

Успеть за полтора месяца

Отсутствие запчастей у дилеров – не основание для увеличения сроков выполнения гарантийных работ, напомнил адвокат общественного движения автомобилистов России «Свобода выбора» Сергей Радько.

«У потребителя теперь появляется право потребовать с дилера взыскание неустойки,

если он за 45 суток не отремонтирует автомобиль, – объясняет Радько в беседе с «Газетой.Ru». – Более того, можно еще и просить расторгнуть договор купли-продажи и взыскать неустойку и стоимость автомобиля – причем по цене, действительной на сегодняшний день, а не на момент покупки».

Автомобильные дилеры могут ссылаться на то, что ремонту авто помешали форс-мажорные обстоятельства, в этом случае окончательное слово будет за судом, говорит Радько.

«Роспотребнадзор может наказать дилеров. При этом у потребителей все равно остается право потребовать исполнить обязательство дилеров по гарантийному ремонту и в случае неисполнения потребовать неустойку», – добавил адвокат.