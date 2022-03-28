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Автомобили

Для каких автовладельцев ОСАГО с апреля подорожает в четыре раза

Страховщики рассказали, кого будут считать «водителями-лихачами»

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Агентство «Москва»
Уже с апреля ОСАГО подскочит в цене в четыре раза для водителей, которые попадут по своей вине в аварию три раза за год, выяснила «Газета.Ru». Страховщики уже приготовили мотивационное определение для таких автомобилистов — «лихачи». Такое число аварий не соответствует понятию «лихач», уверены эксперты. И все больше автовладельцев откажутся покупать обязательный полис, полагают специалисты.

С начала апреля этого года коэффициент для расчета скидки бонус-малус (КБМ) в ОСАГО существенно увеличивается: для аварийных водителей КБМ повысится с 2,45 до 3,92. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Российского союза страховщиков (РСА), сославшись на указание Центробанка о новых тарифах ОСАГО.

«При этом максимальный коэффициент, который применяется к автовладельцам, наиболее часто становящимся виновниками ДТП, составит 3,92 (сейчас он равен 2,45)», — сообщили в РСА.

Новый коэффициент тарифов начнут применять при расчете страховки по договорам, заключенным до 31 марта 2023 года. Причем максимальный «аварийный» КБМ присвоят гражданам, которые стали виновниками трех и более ДТП за год, сообщает связанный со страховым сообществом проект «ОСАГО: Общественная экспертиза» — соответствующий документ оказался в распоряжении «Газеты.Ru» (см. фото). Причем организация страховщиков уже дает определение таким водителям — «лихачи».

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Новая методика расчета КБМ по Осаго

Новая методика расчета КБМ по Осаго

«ОСАГО: общественная экспертиза»

«Цель механизма: наказать лихачей, регулярно нарушающих ПДД»,

– подчеркивают представители проекта «ОСАГО: Общественная экспертиза».

Для аккуратных водителей страховщики также предусмотрели некоторые преференции — водители с десятилетним безаварийным стажем получат скидку 54% против 50% ранее. КБМ автоматически обновляется для всех автомобилистов в зависимости от их аварийности раз в год 1 апреля.

Больше трех лет средняя цена полиса обязательной «автогражданки» составляет около 5,5 тыс. руб.,

уверяют в Российском союзе страховщиков. Впрочем, эти данные не проверялись в ходе проверок независимых аудиторов.

«Это следствие того факта, что у страховщиков появились инструменты для конкуренции за безаварийных водителей, и цена ОСАГО для них становится гораздо более выгодной, чем для тех, кто часто попадает в аварии. Скидки являются дополнительным экономическим стимулом к снижению аварийности на дорогах», — настаивают в страховом союзе.

По данным РСА, в первой половине прошлого года после изменения принципа расчета КБМ скидку получили дополнительно 3,3 млн водителей, их доля составляет 94%.

В этом году бонус могут получить еще около 820 тыс. человек, если не станут за этот год виновниками ДТП,

уверены страховщики.

Отказ от ОСАГО

Резкий рост тарифов ОСАГО приведет к тому, что люди перестанут покупать полисы, убежден вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Он отмечает, что у страховщиков очень много инструментов для экономии на выплатах автомобилистам, например, справочники средней стоимости запчастей для компенсаций водителям, сформированные РСА, не отвечают реальным рыночным ценам. Цены в них занижены в полтора-два раза, говорит он.

«Подобный рост стоимости ОСАГО иначе как взрывным назвать нельзя.

Он гораздо выше, чем подорожание запчастей.

Все истории роста тарифов ОСАГО должны начинаться с корректировки справочника запчастей, исходя из которого определяется размер выплат, сейчас цифры в нем старые», – рассказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Шапарина, в ряде регионов России уже каждый пятый водитель ездит без полиса ОСАГО. Из-за роста тарифов автовладельцы начнут покупать полис на один день только для того, чтобы успеть поставить машину на учет.

«Такие услуги есть около подразделений ГИБДД — штраф в размере 800 рублей уже никого не пугает», – говорит он.

Число аварий не должно быть привязано к отрицательному понятию «лихач», только размер ущерба должен определять стоимость новой страховки,

указывает президент коллегии правовой защиты автовладельцев (КПЗА) Виктор Травин.

«Если я попаду в ДТП и ущерб составит 1 млн рублей, давайте стоимость ОСАГО в следующем году будет зависеть от этого. А если я всего лишь поцарапал бампер, и ущерб составил копейки, то зачем тогда увеличивать стоимость моей страховки с каким-то сумасшедшим коэффициентом?» – недоумевает собеседник.

Автовладельцев больше волнует не стоимость полиса ОСАГО, а риск отказа страховой компании в выплатах. Многие не видят в «автогражданке» смысла из-за маленьких лимитов компенсации, полагает Травин.

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