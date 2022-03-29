Поедут ли BMW, Audi и Volkswagen на российском масле

Автовладельцы из-за проблем с поставками европейских моторных масел вынуждены искать альтернативные бренды, включая отечественные и азиатские марки. О том, как переход на другой продукт скажется на ресурсе двигателя и на какие моменты следует обратить внимание, — в материале «Газеты.Ru».

При подборе бренда на замену предписанного заводом-изготовителем моторного масла следует обратить внимание на допуски — они должны соответствовать рекомендациям производителя автомобиля, говорят опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

«Можно заливать масло только то, которое рекомендует завод-изготовитель автомобиля – это азбука, — объясняет в разговоре с «Газетой.Ru» технический эксперт автожурнала «За рулем» Михаил Колодочкин. — Если рекомендованного масла нет в продаже, вариантов остается немного: либо найти доступное импортное, например, корейское, либо уходить к отечественному производителю».

В случае, если удовлетворяющее нормативам мотора масло найти не удалось, обязательно нужно проследить за тем, чтобы класс качества масла не был ниже заводского, добавляет Колодочкин. Информация о классе качества содержится на маркировке моторных масел и обозначается двумя латинскими буквами: C или S – указывает на тип двигателя (бензиновый или дизельный), вторая (в алфавитном порядке, от низкого к высокому) указывает на класс качества моторного масла.

Таким образом, если рекомендованное автопроизводителем масло несет маркировку SN, то использовать SM или SL – недопустимо.

«Если в современный мотор залить не рекомендованное, но хорошее масло, то он сразу не умрет, это точно. Единственное, чего нужно избегать – эксплуатации двигателя в экстремальных режимах. Ну и при возможности нужно оперативно пройти ТО», — говорит эксперт журнала «За рулем».

Допуск со стороны автопроизводителя выдается компании, выпускающей масло, по результатам серии испытаний, а рецептура масла создается с учетом его эксплуатации в конкретном моторе.

Масло, не соответствующее спецификации автопроизводителя, имеет шансы потерять свои качества раньше времени – результатом станет образование нагара, густых отложений или выпадение осадка.

А слишком густое масло, образующее на поверхности деталей двигателя толстую пленку, может привести к перегреву цилиндро-поршневой группы. «Старение» масла также ускоряет процесс появления неисправностей вспомогательных систем двигателя – подачи топлива, вентиляции картера, а также системы охлаждения.

Проблем при смене одного масла на другое можно избежать, если придерживаться соответствия допуску автопроизводителя, согласен с Колодочкиным мастер-приемщик техцентра «Вешняки Авто» Сергей Шабунин.

«В масле разных марок применяются одни и те же присадки – и при соблюдении допуска производителя проблем быть не должно. Единственное условие – нельзя перемешивать масла разных марок, однако при сливе из картера во время замены оно удаляется практически полностью, — говорит Шабунин «Газете.Ru». – Многие масла, в том числе и в России, делаются с допусками практически для всего автомобильного рынка».

По его словам, теоретически некачественное масло может привести к различным поломкам двигателя – в том числе к «залеганию» поршневых колец, а также «масляному голоданию», ведущему к повышенному износу деталей двигателя. Однако это прежде всего касается контрафактных масел, уточнил Шабунин.

Наплыв контрафакта на российский рынок возможен в том случае, если в стране будет введен механизм параллельного импорта, однако он же позволит насытить рынок продукцией зарубежных брендов, полагает маркетолог компании Auto3N (торговля автозапчастями) Марина Белоглядова.

«Если брать Mobil, то ни на складах, ни у оптовиков масла нет вообще – еще до 15 марта его выкупили автосервисы и официальные дилеры.

Когда будет следующая поставка – неизвестно. Такая же ситуация с Castrol, Shell, ведущими брендами моторных масел. Большой дефицит у Total, Liqui Moly», — говорит Белоглядова «Газете.Ru».

По ее словам, на фоне неясности с поставками масел крупных иностранных производителей сервисные предприятия постарались сформировать запасы.

В магазине запчастей «Авторусь», куда корреспондент «Газеты.Ru» обратился с просьбой подобрать аналог моторного масла Shell для автомобиля BMW 1 Series с 1,6-литровым мотором, предложили Idemitsu по цене около 5 тыс. рублей за 4-литровую канистру и Motul за 8 тыс. рублей. Масла производства Castrol в наличии не оказалось — сроки новых поставок неизвестны, уточнил продавец.