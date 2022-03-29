Китайский аналог Nissan X-Trail выходит на российский рынок

Автокомпания JAC из КНР намерена вывести на российский рынок машины своего суббренда Sehol, выяснила «Газете.Ru». Первым будет компактный кроссовер S6. Благодаря доступности и хорошему оснащению, он имеет все шансы обрести популярность у россиян, уверены эксперты рынка.

В России компактный кроссовер S6 планируется продавать по брендом JAC (а не Sehol QX, как в КНР), рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе китайского автоконцерна. Позиционирование под маркой JAC выбрано потому, что это имя уже известно российским клиентам, в то время как на раскрутку торговой марки Sehol потребовалось дополнительное время и инвестиции. Этот автомобиль станет третьим кроссовером в модельном ряду китайской автокомпании в России.

Дизайн модели разработали в научно-техническом центре JAC в Турине.

В Китае JAC S6 оснащается турбомотором объемом 1,5 литра, который выдает 184 лошадиные силы и 300 Нм крутящего момента. Как и в случае с другими моделями JAC, на российском рынке мотор, очевидно, дефорсируют до 149 л.с., чтобы снизить ставку транспортного налога.

Двигатель сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 6-диапазонным «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями. Заявленное производителем время разгона с 0 до 100 км/ч занимает 9,8 секунды. Полный привод у S6 отсутствует, тяга передается на передние колеса.

По габаритам китайский кроссовер (4605, 1890, 1700 мм) сопоставим с предыдущим поколением японского паркетника Nissan X-Trail. Колесная база — 2720 мм, а дорожный просвет – 185 мм. Багажное отделение обладает объемом в 670 л, а при сложенных задних сиденьях — 1080 л.

close 100% Sehol

Цифровая приборная панель и дисплей мультимедийной системы объединены в один широкий 12,3-дюймовый экран. Система позволяет выводить навигацию на панель приборов.

Уже в базовой комплектации на китайском рынке предлагаются круиз-контроль и функция автоматической парковки, а также светодиодные дневные ходовые огни и задний парктроник. За доплату доступны полностью светодиодная оптика, климат-контроль, система автоматической парковки, панорамный люк, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, выбор режима движения, подрулевые лепестки, подогрев передних кресел и другие опции.

В российском офисе JAC рассказали, что началась работа по сертификации новой модели. Два автомобиля уже проходили испытания в январе этого года на Дмитровском полигоне автомобильного института НАМИ, рассказывал Telegram-канал «Русский автомобиль».

Изначально китайский суббренд именовался Sol, он был создан группой JAC в сотрудничестве с концерном Volkswagen в 2018 году для разработки электрокаров и экосистемы «зеленого» транспорта. Позже партнеры разошлись, а компания JAC переименовала бренд Sol в Sehol. То есть изначально грузовой бренд JAC постепенно выводит свои легковые автомобили под новую марку.

В Китае модель S6 предлагается в 12 комплектациях на выбор, по цене от 102 тыс. до 197 тыс. юаней (1,5-3 млн руб.).

В модельном ряду марки новинка расположится между доступным компактным кроссовером S3 и дорогим S7. В марте JAC, как и некоторые другие марки, убрала прайс-листы с официального сайта в России.

close 100% Sehol

Представители компании пока не могут назвать точные сроки выхода JAC S6 на российский рынок.

«Сейчас в России очень сложная ситуация с логистикой. Поставки есть, но с поправкой на трудности. Российский офис ожидает стабилизации обстановки, поэтому принятие серьезных решений отложено», – объяснил представитель JAC.

По данным «Автостат Инфо», в 2021 году в России дилеры JAC реализовали почти 1,8 тыс. автомобилей, что почти в три раза больше, чем годом ранее.

Понаедут

За первые два месяца 2022 года суммарная выручка от продаж китайских автомобилей в России выросла на 112% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Газете.Ru» в маркетинговом агентстве Russian Automotive Market Research. Кроме того, у автомобилей китайских марок зафиксирован наибольший рост продаж в штуках –

на 74% по сравнению с январем-февралем прошлого года.

Китайские компании развивают экспансию, пока многие западные автопроизводители приостанавливают бизнес в России, отмечает автоэксперт Игорь Моржаретто. Покупка нового китайского автомобиля в современных реалиях представляется интересным вариантом, говорит он.

«Наш рынок беднеет на модели. В этой ситуации у всех китайских автопроизводителей, которые будут выходить к нам с более-менее адекватными ценами, появляются серьезные шансы, в том числе у JAC», – отметил Моржаретто в беседе с «Газетой.Ru».

Новая китайская модель, оснащенная современными технологиями, будет успешна на российском рынке, уверен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. При условии, что цена такого автомобиля составит около 2 млн руб., оговаривается эксперт.

«Успех Haval, Chery и Geely говорит о том, что отношение к китайским кроссоверам изменилось.

Нет сомнений, что рынок примет новую модель, если продукт будет на уровне конкурентов», – считает он.

Рост продаж китайских автомобилей в России продолжится, уверен Бургазлиев. В случае возобновления продаж западных автокомпаний на российском рынке цены на их автомобили окажутся заметно выше, чем ранее. Покупателям новых автомобилей следует обратить внимание на более доступные китайские аналоги, поскольку производители из КНР более-менее решили вопрос с качеством и дистрибуцией, добавил собеседник.