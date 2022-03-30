Машины с пробегом подешевели вместе с укреплением рубля

В России на фоне укрепления национальной валюты продавцы подержанных автомобилей массово снижают цены на десятки и сотни тысяч рублей, выяснила «Газета.Ru». Люди перестали покупать у них машины из-за завышенных цен, объясняют эксперты и прогнозируют дальнейшее снижение цифр в объявлениях.

С начала этой недели продавцы автомобилей с пробегом массово снижают стоимость своих лотов на сайтах классифайдов, обратила внимание «Газета.Ru». В среднем тренд падения цен составляет 5-10%, что в номинальном выражении измеряется сотнями тысяч рублей.

К примеру, в подмосковной Балашихе продавец 11-летней Skoda Octavia (980 тыс. руб.) через неделю после публикации объявления снизил цену на 70 тыс. руб. Владелец двухлетней Kia Rio (1,15 млн руб.) в Москве попросил за машину на 100 тыс. руб. меньше, чем планировал изначально, а продавец Hyundai Solaris (850 тыс. руб.) 2014 года выпуска скинул 50 тыс. руб. – меньше чем через неделю после того, как решил продать автомобиль.

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В регионах наблюдается аналогичная ситуация. К примеру, в Тюмени владелец Skoda Yeti снизил цену на 60 тыс. руб. через неделю после публикации объявления. В Челябинске такая же машина стала дешевле на 40 тыс. руб. В Нижнем Тагиле Skoda Karoq продается на 100 тыс. руб. дешевле, чем рассчитывал владелец двумя неделями ранее.

Цены на машины с пробегом начали снижаться и у автодилеров.

Так, кроссовер Volkswagen Tiguan 2011 года выпуска подешевел сразу почти на 200 тыс. руб. в московском «Авилоне». Представитель дилера объяснил, что машина продается по старым ценам в рамках акции, которую запустили из-за ухудшающегося спроса.

«Продажи упали в связи с экономической обстановкой. Есть определенное количество автомобилей, которые мы можем продать сейчас по цене февраля», – говорит он.

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Другой дилер, «Рольф Алтуфьево», снизил цену Renault Logan на 35 тыс. руб. через два дня после публикации объявления.

Это произошло в рамках уценки и по причине влияния курсов валют,

рассказал менеджер автосалона.

В большинстве случаев частные продавцы в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» объясняют изменения своих ожиданий тем, что долго не могут продать машину.

Многие автовладельцы, которые уже снизили цену, соглашаются на дополнительный торг.

Станут еще дешевле

Рынок подержанных машин перегрет – люди больше не готовы переплачивать, объяснил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. В ближайшее время ситуация станет более благоприятной для покупателей, прогнозирует он.

«Сначала стоимость завысили, сейчас наблюдается обратная тенденция, поскольку люди перестали покупать машины. Все, кому она была очень нужна или те, кто видел ее в качестве инвестиции, уже все купили», – говорит он.

Частные продавцы скорректируют цены максимум на 15%,

уверен вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

«Если недружественные страны заметят и прикроют каналы, по которым в Россию поступают новые автомобили, то цены на подержанные автомобили опять вырастут», — предупреждает он.

Большинство машин с пробегом находятся у официальных дилеров, которые получили их по системе трейд-ин за определенную сумму, отметил собеседник. Если автомобиль закупался дилером по более высокой цене, то его будут держать с этим ценником «до победного», пытаясь отбить затраты, уверен эксперт.

Покупателям подержанных автомобилей Хайцеэр посоветовал игнорировать объявления с дорогими авто с большим пробегом из-за высоких цен на ремонт и обслуживание. К тому же за прошедший год из-за большого спроса на вторичном рынке почти не осталось ликвидных автомобилей, рассказывал ранее «Газете.Ru» руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«Нельзя сказать, что на рынке совсем остался один неликвид, но «живую» машину найти крайне сложно — и она будет дорогой. Многие крупные компании, занимающиеся подбором, не берутся за поиск машины дешевле миллиона рублей, — говорил «Газете.Ru» предприниматель Семен Диденко, занимающийся автоподбором.

К концу февраля цены на подержанные автомобили выросли на 13%, тогда как средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке составила 1 млн 458 тыс. руб., сообщалось в исследовании портала «Дром». Спрос на машины с пробегом увеличился на треть, наибольший интерес отмечался к автомобилям марок Lada, Kia, Hyundai и Toyota.