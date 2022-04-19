Страховщики отказываются заменять детали по каско. Теперь только ремонт

Как выяснила «Газета.Ru», впервые страховщики в рамках договоров каско вводят ремонт поврежденных в ДТП деталей вместо замены их на новые автокомпоненты. На новый принцип взаимоотношений уже перешел «Ингосстрах». Готовится к этому и «РЕСО-Гарантия». Клиентам, которые не согласятся на рихтовку, предложат ждать поставок запчастей или взять компенсацию рублями. Такой подход резко снижает актуальность каско как средства защиты машины от последствий аварии, убеждены эксперты.

Страховая компания «Ингосстрах» сообщила своим клиентам, что теперь поврежденные в ДТП детали клиентам будут чаще восстанавливать, а не заменять на новые.

«В связи со сложившейся ситуацией нами было достигнуто соглашение с большинством дилерских центров о преимущественном ремонте повреждённых деталей вместо их замены с сохранением дилерской гарантии на все работы», — говорится в письме, которое получили клиенты страховой компании (есть у «Газеты.Ru»).

В «Ингосстрахе» пояснили, что разосланное уведомление касается, прежде всего, ремонта автомобилей, застрахованных по каско.

«Ремонт поврежденных кузовных элементов с соответствующей гарантией был доступен дилерским центрам и раньше, но в ряде случаев отсутствовала экономическая целесообразность такого ремонта,

— сказал «Газете.Ru» руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев. – В настоящее время стоимость запасных частей у автомобильных дистрибьюторов возросла на 30-50%, многие детали стали недоступны из-за логистических сбоев».

Предложить пострадавшим в ДТП автомобилистам такой вариант восстановления готовы и в страховой компании «РЕСО-Гарантия».

«Будем обсуждать с клиентами, что им сейчас важнее – починить машину и как можно скорее вернуться к ее эксплуатации, либо ждать поставку оригинальных запасных частей,

— сообщил в беседе с «Газетой.Ru» замгендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов. — Если дилеры готовы отремонтировать деталь вместо замены, и это существенно ускорит восстановление автомобиля – мы предложим такой вариант нашим клиентам».

По словам Виталия Княгиничева из «Ингосстраха», в случае, если владелец автомобиля не согласен с ремонтом детали, он вправе либо подписать соглашение о продлении ремонта на срок поставки детали, либо сменить форму возмещения на денежную. В новых обстоятельствах поставки запчастей затягиваются: если 2-3 месяца назад заказ из ЕС приходил на склад дистрибьютора в течение 10-15 дней, то сегодня срок поставки может составлять и 50, и 60 дней, при этом гарантии самой поставки нет, приводит пример он.

«Только за март стоимость запасных частей по популярным маркам выросла более чем на 20%. Для популярных машин запчасти все еще есть на складах импортеров, для более эксклюзивных – сроки поставки, по понятным причинам, увеличились,

— добавляет Игорь Иванов из «РЕСО-Гарантии».

В «Ингосстрахе» рост среднего убытка (стоимости восстановления машины по страховому случаю) оценивают в 30-40% по разным брендам, с учетом подорожания запчастей и расходных материалов. Другие страховщики не ответили на вопросы «Газеты.Ru» об аналогичных мерах, но источник издания в одном из крупных московских страховых брокеров сообщил, что

такая же ситуация по договорам каско в части компенсации при ДТП почти по всем компаниям.

При таком подходе каско теряет смысл – обеспечить автовладельцу восстановление автомобиля в случае ДТП, убежден вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.

«Каско абсолютно теряет актуальность, потому что совершенно непонятно, зачем человеку получать на свою машину несколько килограммов шпатлевки при восстановлении кузовных деталей, — отмечает Шапарин в беседе с «Газетой.Ru». –

Кроме того, по каско страхуют в основном новые автомобили, среди которых очень много машин с алюминиевыми деталями, которые не восстановить».

Такие машины окажутся вне компенсации, и их владельцы будут вынуждены обращаться в суды, чтобы взыскать со страховых компаний рыночную стоимость запчастей, добавляет он. Облегчить ситуацию с восстановлением поврежденных в ДТП машин может помочь параллельный импорт деталей.

Способы ремонта определяются в ходе оценки повреждения страховщиком или уполномоченной им оценочной компанией, при этом автовладелец вправе оспорить качество проведенных работ, указывает адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Дело не в методах ремонта, а в качестве. Если ремонт будет некачественным, претензии нужно предъявлять страховой компании, потому что она организовывает ремонт и за него отвечает, — объясняет Радько «Газете.Ru». –

Однако в случае утраты товарной стоимости автомобиля в рамках договора каско часто оговаривается, что она не входит в стоимость возмещения».

В таком случае взыскивать возмещение по этому параметру придется с виновника ДТП, заключил Радько.