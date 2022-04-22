Renault продает «АвтоВАЗ». Французские менеджеры покидают завод

Как выяснила «Газета.Ru», концерн Renault готовит «АвтоВАЗ» к продаже: уже в мае французская компания переведет большую часть иностранного руководящего состава из Тольятти в Москву. Обратно на Волжский завод экспаты уже не вернутся. Собственником российского автогиганта может стать госкорпорация «Ростех» или структуры Минпромторга.

Источник «Газеты.Ru» на «АвтоВАЗе» заявил, что французы начали готовить завод к продаже российскому собственнику.

В числе потенциальных претендентов на покупку называется автомобильный институт ФГУП «НАМИ», а также дочернее подразделение «Ростеха».

Последнему принадлежит доля в 32,4% в российском СП «Лада Авто Холдинг» (с этого года «АвтоВАЗ» переведен из голландского оффшора под юрисдикцию РФ), остальные 67,6% – у Renault.

По словам собеседника «Газеты.Ru», в мае большая часть иностранного менеджмента «АвтоВАЗа» покинет завод либо будет переведена на удаленную работу. Эту информацию подтвердили два других источника. Один из менеджеров компании отметил, что часть иностранного персонала ранее уехала из Тольятти, некоторые это сделают несколькими неделями позже, обратно они уже не вернутся.

«Газета.Ru» запросила комментарии относительно грядущей сделки по продаже «АвтоВАЗа» в пресс-службе головного офиса Renault, а также на заводе «АвтоВАЗ», в Минпромторге и «Ростехе». Там пока не предоставили ответы на вопросы издания.

В то же время в квартальном отчете в пятницу финансовый директор концерна Group Renault Тьерри Пьетон сообщил, что французской стороне удалось «добиться прогресса» на переговорах с властями России относительно будущего «АвтоВАЗа», сообщает Automotive News Europe. Каких-либо подробностей этих переговоров Пьетон не раскрыл.

Финансовый директор группы привел финансовые результаты «АвтоВАЗа» за I квартал 2020 года. Так, вклад АвтоВАЗа в суммарный оборот группы Renault составил 527 млн евро, что на 23,1% ниже, чем за первые три месяца 2021 года. При этом квартальная выручка подразделения Renault Россия составила 367 млн евро, сократившись всего на 2,1%.

23 марта Renault сообщил о приостановке бизнеса в России. Позже концерн заявил, что на фоне событий на Украине, а также проблем с поставками комплектующих рассматривает для себя в качестве решения выход из доли в «АвтоВАЗе».

Сейчас стоимость этой доли может достигать примерно 1,2 млрд евро,

— это примерный ориентир, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Впрочем, он подчеркивает, что сумма может отличаться значительно как в ту, так и в другую сторону, поскольку пока еще не ясны параметры сделки, список выставленных на продажу активов, а также прочие условия и потенциальный дисконт.

Стоимость вазовского завода в Ижевске может составлять 300 млн евро, группы предприятий в Тольятти – около 850-900 млн евро, говорит Бургазлиев. Сделка также может включать завод «Рено Россия», его стоимость эксперт оценивает в 350-450 млн евро.

Сотрудничество расходящихся компаний должно сохраниться в той или иной степени, это позволит российскому автозаводу сохранить промышленный потенциал, уверен Бургазлиев.

«В первую очередь, как видится, наиболее логично для «АвтоВАЗа» и Renault заключить соглашения по поставкам машинокомплектов для тех моделей, которые основываются на их агрегатах. Если французы полностью уйдут, разорвав цепочки поставок комплектующих, то «АвтоВАЗа» останется с тремя машинами Lada: Granta, Niva и Vesta», — объясняет Бургазлиев.

Помимо качества и новых современных моделей самое ценное, что дал Renault «АвтоВАЗу» за все годы управления, – он навел порядок в плане закупок, логистики, производства, маркетинга, продаж и IT, убежден Бургазлиев.

Французский концерн Renault владеет «АвтоВАЗом» с 2009 года. На фоне экономического кризиса 2008-2009 годов и спада продаж технически устаревших машин тольяттинский автогигант попал в сложную финансовую ситуацию. На конец I квартала 2009 года задолженность компании перед смежниками составляла около 14 млрд руб. За 9 месяцев 2009 года выпуск автомобилей обвалился на 43,5% к аналогичному периоду предыдущего года.

Заводом через перекрестную схему владели различные коммерческие структуры, в ходе сложной сделки с участием «Тройки Диалог» Рубена Варданяна новым владельцем «АвтоВАЗа» стал концерн Renault. «Ростех» также получил долю в компании, поскольку через госкорпорацию правительство России передало заводу 75 млрд руб. безвозвратных субсидий.