Что стало с Renault Symbol за 20 лет эксплуатации в России

Французский седан Renault Symbol – одна из популярных бюджетных машин России в начале нулевых. Владелец такого автомобиля провел с ним 10 лет и рассказал «Газете.Ru» о его особенностях и проблемах при эксплуатации.

Александр Кукалев работает SMM-специалистом в крупной российской IT-компании. Свою машину он приобрел в 18 лет – накопил часть суммы, остальное добавили родители. В 2008 году семья не стала выбирать машину на сайте классифайда, а отправилась на авторынок на окраине Челябинска.

«Неожиданно глаз упал на нее.

В первую очередь мне была важна красота машины.

В 2022 году Renault Symbol смотрится странно, но даже сейчас эта странность завораживает», – говорит Кукалев.

Автомобилю Renault Symbol на момент покупки было всего полгода, пробег составлял 4 тыс. километров, в ДТП он не участвовал. Как выяснилось потом, продавец оказался одноклассником отца Александра, поэтому

машину хоть и продавали за 350 тыс. рублей, но удалось снизить цену на 50 тыс. рублей.

Автомобиль решили регистрировать на отца-пенсионера, так удалось сэкономить на транспортном налоге.

«По меркам 2008 года мы, можно сказать, поймали удачу за хвост. Автомобиль только прошел обкатку, все необходимое есть. Внутренности меня особо не интересовали. Едет, красивая – все, больше от первой машины я ничего требовать не мог», – вспоминает челябинец.

close 100% Александр Кукалев

Renault Symbol оснащен 1,4-литровым мотором, который выдает 74 л.с.

Этого было достаточно, чтобы обгонять по прямой 1,6-литровые Ford Focus, утверждает Александр.

В перечень оснащения входили кондиционер и пара аудио-колонок, магнитола досталась от продавца. Стеклоподъемники и регулировка зеркал – ручные. Зимой в салоне было прохладно, поэтому пришлось докупать на сиденье подушку с подогревом.

Проблемы

Поначалу проблем с автомобилем не было. Первое техобслуживание прошло легко и дешево, но последующие давались непросто – студенту приходилось экономить деньги. Как закончилась гарантия на машину, владелец перестал ездить на ТО.

За 10 лет он только дважды поменял масло и фильтры.

В уличных гонках Александр сжег сцепление, поэтому летом оно стало заедать, было неприятно, но терпимо, и ремонтировать машину он не стал. Заводские диски и колодки прослужили целых пять лет, владелец и списывает на то, что его Symbol был турецкой, а не российской сборки.

«Я понял, что появилась проблема, когда уже месяц при езде не пропадал металлический звук. Сменил диски и колодки, проездил год, — снова менять. В общем, заводские компоненты теперь люблю всей душой», – поделился он.

Однажды у автомобиля перегнулся провод центрального замка багажника. Замена в сервисе обошлась в 1 тыс. рублей. Спустя два месяца проблема повторилась, но в этот раз Александр отказался тратиться вновь и поехал дворовый сервис, где неполадку починили всего за 130 рублей. Замок проработал потом еще шесть лет и на излом провода даже намека не было, рассказал Кукалев.

«Самой крупной проблемой была сигнализация», – вспоминает владелец.

Машина могла просто не запускаться как вручную, так и с автозапуска. Приборы показывали, что сигнализация заблокировала машину. Пришлось изучать массу инструкций о том, как сбрасывать электронику и все перезагружать. В какой-то момент проблема привела к тому, что пришлось вызывать эвакуатор и везти машину в мастерскую.

«Мастер поковырялся рукой в проводах и все заработало. Собственно, после этого я чинил ее также — давил на провода, всячески их тормошил, и машина заводилась. Перебирать чужую работу никто не хотел, поэтому ценники заряжали космические. Так и отъездил лет пять», – говорит он.

За 10 лет владения Renault Symbol не произошло ни одной серьезной поломки,

отмечает Александр. Если бы за автомобилем серьезно ухаживали, то он мог быть как новым: как минимум, двигатель точно был «здоровым», заявили владельцу специалисты во время последней диагностики.

close 100% Александр Кукалев

К 2018 году пробег автомобиля превысил 100 тыс. километров. На нем редко выезжали на трассу, но активно эксплуатировали в городе. Symbol использовали в качестве «рабочей лошадки»: увезти урожай, свозить семью за грибами, съездить на учебу, помочь друзьям перевезти вещи.

«Использовал машину так, как ее изначально и задумали, и ни разу она не подводила, – гордится владелец. – Пару раз, конечно, в дикий мороз (минус 30-35) она не заводилась, но после замены аккумулятора все было хорошо».

Заправляли Renault Symbol бензином марки АИ-92, но изредка Александр заливал 95-й. Расход топлива был в районе 7-8 литров на 100 км в городских условиях.

Владелец прозвал свою машину «страдалицей», потому что она несколько раз попадала в небольшие ДТП.

«Первая моя авария вообще была смешной. Я сдавал задом, решил выпендриться перед друзьями: газанул, но не заметил машину. Влетел в нее – бампер всмятку, у другой — вмятина. Сначала даже уехал, но потом вернулся и встал обратно. Ждал гаишников часа три», – вспоминает он.

В 2018 году Кукалев отдал Renault Symbol в пользование своей сестре и приобрел Kia Optima. По сравнению со своей первой машиной корейский седан впечатлил Александра большим набором опций, в том числе обогревом сидений, датчиками слепых зон и адаптивным круиз-контролем.

Владельцу было тяжело расставаться с 10-летним Symbol. По словам Александра, он и сейчас бы рассматривал к покупке для сына в качестве первой машины, поскольку она «неубиваемая».