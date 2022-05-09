Во сколько обходится содержание Volkswagen Golf

На протяжении десятилетий Volkswagen Golf остается эталоном, давшим неофициальное наименование целому классу автомобилей. Владелец подержанного хетчбэка шестого поколения бережно эксплуатирует свою машину по сей день, в беседе с «Газетой.Ru» он рассказал о машине и нюансах ее обслуживания.

Московский пенсионер Владислав купил темно-синий Volkswagen Golf в базовой комплектации Trendline весной 2011 года. До покупки Golf автомобилист со стажем ездил на ВАЗ-2109, выпущенном в конце 90-х, и ВАЗ-2108 родом из 80-х, а эту модель выбрал из давней симпатии к хетчбэкам и марке Volkswagen.

Автомобиль с 8-клапанным мотором мощностью 102 л.с. и 5-ступенчатой механической трансмиссией был собран под заказ и доставлен к московскому дилеру из Германии. Максимально бюджетный Golf на 15-дюймовых стальных дисках и с тканевым салоном обошелся тогда покупателю в 718 тыс. рублей, включая услугу по постановке машины на учет силами дилера.

В качестве альтернативы рассматривался присутствовавший тогда на российском рынке компактвэн Golf Plus, однако в пользу базового Golf говорили лаконичный дизайн и отсутствие багажных рейлингов – тем более, что объем его салона оказался достаточным для потребностей владельца и хозяйственных нужд.

«Удобно, что в те времена при заказе автомобиля был очень широкий выбор опций. Если бы я ездил каждый день, то, может быть, купил бы парктроники и камеры, но для редких выездов по магазинам и на дачу они не нужны.

Также специально я не стал заказывать кондиционер, поскольку двигатель у машины не очень мощный, а сам я люблю жару», — рассказал автовладелец.

В процессе выбора автомобиля Владислав обошел несколько дилерских центров и остановился на том, где продавец смог дать квалифицированную консультацию.

«В качестве тюнинга я попросил установить на машину брызговики и защитную пленку на край капота, чтобы защитить его от сколов.

По поводу ковриков в салон сам продавец честно признался, что выгоднее будет купить их на рынке, что я и сделал. Сейчас такое отношение можно воспринять как сказку», — говорит Владислав.

У того же дилера автомобиль и обслуживается на протяжении всего срока эксплуатации.

Последнее на данный момент «большое» ТО в 2021 году, с превентивной заменой ремня ГРМ и его натяжителей, тормозной жидкости, топливного фильтра, а также свечей зажигания обошлось в 45 тыс. рублей. Обслуживание годом ранее, с заменой салонного и воздушного фильтров, стоило 16 тыс. рублей, в 2019 году – 12 тыс. рублей. В 2018-м за ежегодное ТО с заменой масла и фильтра владелец Golf заплатил 11 тыс. рублей, в 2016-м те же манипуляции у крупного официального дилера в Москве обошлись в 10,6 тыс. рублей.

«В первые годы я выезжал и зимой, поэтому комплект зимних шин на стальных дисках у меня сохранился. Недавно заменил летние шины Hankook на комплект той же марки, но более современной модели –

не из-за износа, а просто из-за их старости, они стали очень жесткими.

Я работал в шинной промышленности и понимаю, что это необходимо», — объясняет Владислав.

В гарантийный срок автомобиль не потребовал внепланового ремонта, однако впоследствии «блуждающий» стук в двигателе, время от времени появляющийся после долгого простоя, специалисты сервиса «отловить» так и не смогли.

Кроме того, через 7 лет после покупки у Golf пришлось заменить задние амортизаторы, потерявшие герметичность. Осенью 2018 года пара амортизаторов Sachs (помимо Golf, аналогичные детали устанавливаются на Audi A3 и Skoda Octavia) обошлась автовладельцу в 6,7 тыс. рублей, не считая стоимости установки.

Автомобиль покидает гараж достаточно редко: за 11 лет Volkswagen пробежал чуть более 31 тыс. км. Однако регулярные выезды на дачу бывают часто сопряжены с перевозкой тяжелых грузов.

«Однажды в багажник мы спокойно погрузили советскую кухонную плиту.

Также я возил различные стройматериалы, ящики с яблоками, доски – в длину, по диагонали, туда умещаются грузы длиной 2,3-2,4 м. Возможно, из-за этого задние амортизаторы и не выдержали, перегруз был точно», — вспоминает он.

Потребовал замены и заводской аккумулятор, а также у Golf начало заедать сцепление – за устранением этой неисправности, вероятно, придется обратиться в неофициальный сервис с учетом роста цен на ремонт и запчасти. Силами частных мастеров за 2,5 тыс. рублей был устранен и скол на лобовом стекле от попадания камня: покупка и замена лобового стекла показалась автомобилисту неразумной и слишком значительной тратой.

Менять автомобиль на другой Владислав не планирует, хотя соседи и знакомые регулярно выражают желание выкупить его машину.

«Если бы я имел возможность купить новую машину, я бы снова выбрал Volkswagen – Golf или Tiguan, но сейчас, поскольку я пенсионер, такой возможности нет», — подытожил автовладелец.