Стоит ли поменять путевку с гостиницей на отдых в автодоме в этом году

Стоимость аренды дома на колесах в России начинается от 1,5 тыс. рублей в сутки. Российские путешественники начинают все активнее менять гостиницы на автодома и «прицепы-палатки», рассказали «Газете.Ru» представители туристического бизнеса, однако инфраструктура для такого отдыха в стране все еще оставляет желать лучшего, говорят они.

Средняя стоимость подержанного туристического прицепа с жилым модулем в России по ситуации на начало мая этого года составила 300 тыс. рублей, подсчитали эксперты классифайда «Авито» специально для «Газеты.Ru». Прицеп-палатка без различных удобств стоит 100 тыс. рублей, а просторные оборудованные «прицепы-дачи» в среднем продаются от 800 тыс. рублей.

Остальные варианты для автопутешествий обойдутся сильно дороже. К примеру, так называемые кастенвагены – переоборудованные под жилье подержанные авто на базе коммерческих фургонов (Citroen, Peugeot, Fiat и др.) – стоят от 1,6 млн рублей. Такая же цена у альковных автодомов, специально построенных на базе серийных шасси автомобилей с кабиной. Покупателям больших полуинтегрированных автодомов придется приготовить несколько миллионов рублей.

Причем аренда самого компактного прицепа-дачи сейчас в России стоит от 1,5 тыс. рублей в сутки,

рассказывает представитель компании «Яхты на колесах» Александр Епифанцев. Такой транспорт может быть оборудован двумя спальными местами, кухней и туалетом.

«За 1500 рублей в день у тебя появляется жилье, в нем можно приготовить поесть. Основная статья расходов – это топливо и еда», – объясняет собеседник, который сам недавно вернулся из путешествия в автодоме по Дагестану.

Если же приобретать для путешествий новый прицеп со всеми необходимыми удобствами, то в его комплектации уже будут отопитель, кухня с плитой, посуда, биотуалет и запасное колесо, объясняет операционный директор компании Kemperus Мария Соколова. В список базовых опций также входят матрасы и постельное белье, а надувную лодку, к примеру, можно взять в аренду за 100 рублей в день.

Среди большого разнообразия автодомов россияне чаще всего выбирают именно «прицепы-дачи». По словам Соколовой, это не только самый доступный вариант, но и самый простой — с буксировкой такого прицепа справляется даже обычный универсал типа Lada Largus.

«При этом россияне начали активнее интересоваться отдыхом на природе:

спрос на аренду прицепов вырос на 40%.

Если у вас в машине можно поставить бак для воды на 100 литров, а также компрессорный холодильник, то с кемпером можно автономно путешествовать на протяжении недели и ни о чем не думать», – говорит Соколова из Kemperus.

Цены растут

За последние два-три года услуги на аренду прицепов в среднем по рынку подорожали в два раза, констатирует Александр Епифанцев из компании «Яхты на колесах».

«Стремительно увеличивается и количество компактных прицепов, построенных в России. Правда, в них не очень удобно: помещение маленькое, да, и готовить приходится на улице, но людей это не смущает», – говорит Епифанцев.

Благодаря санкциям российские производители получили большое количество заказов на производство, отмечают эксперты отрасли. Сейчас, по их словам, в производстве кемперов наблюдается дефицит осей для прицепов и дышл (тяга крепления автодома к фаркопу) а также оконных стекол. У некоторых производителей кемперов локализация такой техники достигла 95%.

Сейчас на рынке туристических прицепов отечественные варианты представлены брендами «Фисташка», «Лаггар» и «Смарткемпер» и Kemperus, объясняет Епифанцев.

Инфраструктуры не хватает

Самыми популярными направлениями для путешествий в доме на колесах по России собеседники «Газеты.Ru» называют Крым, Краснодарский край, Республики Дагестан, Карелия и Алтай. Также россияне активно ездят в Белоруссию. Впрочем, условия для подобного отдыха в РФ сейчас не самые хорошие.

«Инфраструктура постепенно становится лучше,

но сейчас я бы ее оценила на три балла из пяти», – говорит Мария Соколова из Kemperus.

Места для кемпинга с электричеством и канализацией чаще всего появляются в рамках уже существующих баз отдыха и гостиничных комплексов, уточняет Епифанцев. При этом в развитии системы мест стоянки для домов на колесах нет нужды, считает он.

«Все жалуются на отсутствие инфраструктуры, но на самом деле — это мелочи.

После фестиваля автодомов мы, к примеру, в течение двух недель не заезжали в кемпинги и даже не искали их – не было необходимости», – рассказывает собеседник.

Чтобы заправить кемпер технической водой для умывания и мытья посуды, в дороге можно воспользоваться автомойками. Что касается питья, то обычно владельцы жилых прицепов заранее запасаются пятилитровыми бутылками с водой. С электричеством проблем возникнуть тоже не должно, уверены собеседники, поскольку даже построенные в России маленькие прицепы с арендой за 1,5 тыс. рублей в сутки могут быть оснащены солнечными панелями. Их заряда должно хватить, чтобы компенсировать всю потраченную энергию на гаджеты и лампочки.

«Вчера мы были в Волгограде на Мамаевом кургане. И прямо там в «синей кабинке» на улице аккуратно опорожнили нашу туалетную кассету, – вспоминает представитель компании «Яхты на колесах». – Что касается утилизации воды после мытья посуды и душа – все обычно — ее просто сливаю на обочине», — поделился автопутешественник.

Говоря о поиске мест для парковки, Епифанцев советует съезжать на несколько десятков метров от трассы в поисках живописной точки либо останавливаться на ночь у АЗС или придорожного кафе.

«Когда мы ехали по трассе «Каспий» в Воронежской области, в полночь решили остановиться на отдых у обычного придорожного кафе. Рядом с ним стояли грузовики – верный знак, что это хорошее место для парковки», — объясняет он.

Есть ли смысл

Безусловно, турпутевка с гостиницей, питанием и перелетом туда и обратно в среднем обойдется дешевле, чем путешествие на арендованном автодоме даже среднего класса. Аренда хорошего кемпера доходит до 35 тыс. рублей в сутки. По подсчетам Ассоциации оздоровительного туризма, к примеру, тур в Геленджик в стандартном номере (это самая распространенная категория размещения) в начале этого июня уже продается в среднем за 70 тыс. рублей на неделю за двоих. Причем дополнительно есть вариант сэкономить со скидкой от государства, которая не распространяется на отдых в кемпинге.

«При раннем бронировании и с использованием программы кешбэка номер будут стоить примерно 50 тыс. рублей», — говорил «Газете.Ru» Дмитрий Шаров из Ассоциации оздоровительного туризма.

Автопутешествие может оказаться более дешевой альтернативой курортной поездке только, если брать в аренду дешевые прицепы, соглашается Александр Епифанцев.

Но с кемпингом все иначе – это более деятельный отдых.

Да, приходится искать, где подлить воды и слить туалет, но обычно запасов жидкостей хватает на два-три дня, аргументирует он.

Один из плюсов автодома – сменить локацию гораздо проще, чем в условиях гостиничного отдыха, дополняет Соколова. Кроме того, покупка кемпера может окупиться в будущих путешествиях.

«Допустим, вы покупаете кемпер за 500 тыс. рублей. Его можно использовать и зимой, и летом (сейчас все прицепы адаптированы под холодное время года). Для сравнения, учитывая траты на гостиницу и билеты, одна поездка с детьми в Великий Устюг, чтобы посмотреть родину Деда Мороза, обойдется в 200-300 тыс. рублей», – резюмировала она.