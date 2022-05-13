На каких машинах ездят нарушители ПДД в России

Как выяснила «Газета.Ru», самые крупные суммы дорожных штрафов в России собирают водители немецкого «премиума», а чаще всего нарушают ПДД обладатели бюджетных иномарок. Темперамент водителей влияет на выбор автомобилей, на числе дорожных штрафов также отражается количество камер на дорогах и интенсивность использования машин, указывают эксперты.

Специально для «Газеты.Ru» эксперты «Авто.ру» изучили данные из отчетов «ПроАвто» и выяснили, какие автомобили собрали больше всего штрафов. Исследование проводилось в рамках «Большого экзамена ПДД» — проекта «Авто.ру», посвященного безопасности на дорогах.

Выяснилось, что наибольшее количество дорожных нарушений в России совершают водители автомобилей Ford Focus, Kia Rio и Hyundai Solaris, за прошлый год они получили 14,8 тыс., 11,8 тыс. и 11,6 тыс. штрафов соответственно.

В десятке наиболее часто штрафуемых оказались также модели Skoda Octavia, Toyota Camry, BMW 5 Series, 3 Series и X5, а также Mercedes-Benz E-Class и Volkswagen Polo.

Кто быстрее гонит

При этом самую крупную сумму штрафов за нарушение ПДД за год собрали владельцы BMW 5 Series. На 9 тыс. автомобилей, этой модели, «засветившихся» на радарах ГИБДД в 2021 году, приходится 110 тыс. штрафных квитанций на сумму без малого 80 млн рублей – в среднем по 12 штрафов на машину.

На 62,6 млн рублей за тот же период были оштрафованы водители Mercedes-Benz E-Class (по 11 штрафов на машину), на 57 млн – Toyota Camry ( в среднем 9 штрафов). Водители Ford Focus за тот же период накопили в среднем 6 штрафов на каждый автомобиль.

При этом самым распространенным нарушением, за которые выписывались штрафы на автомобили, охваченные исследованием, стало

превышение скорости от 20 до 40 км/ч – таких фактов было зафиксировано около 3 млн.

Второе по распространенности нарушение (несоблюдение требований знаков и разметки) принесло водителям на порядок меньше штрафных квитанций – более 320 тыс.

Реже всего автомобилистов штрафуют за невыполнение требований уступить дорогу на перекрестке, управление автомобилем без номеров (или с неправильно установленными знаками), непредоставление преимущества машинам со спецсигналами или маршрутным транспортным средствам, а также за нарушение правил перевозки людей, говорится в отчете классифайда.

Присутствие в списке автомобилей с наибольшей концентрацией штрафов нескольких моделей BMW можно объяснить хорошими ходовыми характеристиками этих машин, провоцирующих к активному стилю вождения, а также тем, что

их выбирают люди с определенным складом характера,

отмечает обозреватель радио «Вести ФМ» Игорь Моржаретто.

«Как правило, автомобили BMW выбирают состоятельные люди, любящие быструю езду. Те, кто водит машину спокойно, даже имея деньги, скорее всего, предпочтут какую-либо другую марку, — рассуждает Моржаретто в беседе с «Газетой.Ru». — В результате получается своего рода взаимное влияние, когда характеристики машины провоцируют водителя нажать на газ».

Большое количество получивших штрафы автомобилей Ford Focus, Kia Rio и Hyundai Solaris можно объяснить значительным процентом этих моделей в российском автопарке, а также их активной эксплуатацией, полагает вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.

«Такие массовые автомобили очень популярны, в том числе в коммерческой эксплуатации, — говорит «Газете.Ru» Шапарин. — Такси имеют огромные пробеги, а чем больше автомобиль эксплуатируется, тем выше вероятность, что он попадет под штраф».

Ford Focus же используется предпринимателями, чья деятельность связана с частыми разъездами, добавляет он, при этом в распределении штрафов явно присутствует географический фактор.

«Та же Toyota Camry, например, распространена на Кавказе, где манера езды агрессивнее, чем в целом по стране. Кроме того, следует учитывать и распределение дорожных камер: если бы в регионах плотность их установки была такой же, как в Москве, то в подобном рейтинге доминировала бы марка Lada», — полагает Шапарин.