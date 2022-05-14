Почему важно отремонтировать ваш автомобиль именно сейчас

На фоне нестабильной экономической ситуации автосервисы подняли цены на свои услуги и ожидают дальнейшего роста, говорят опрошенные «Газетой.Ru» представители отрасли. При этом в крупных городах число заездов в сервис снизилось, а наибольший вклад в общую стоимость ремонта вносит подорожание запчастей и расходных материалов. О том, стоит ли ожидать стабилизации рынка авторемонта, – в материале «Газеты.Ru».

Опрошенные «Газетой.Ru» представители техцентров констатируют повышение цен на услуги по авторемонту, однако называют его куда менее значительным, чем подорожание запчастей. Так, в одном из московских автосервисов, специализирующемся на обслуживании автомобилей японских марок, «Газете.Ru» сообщили, что с марта цены на услуги повысились.

«Такого понятия, как стоимость нормо-часа, мы не применяем, цены фиксируются на каждый вид работ. Их мы повысили, но незначительно, допустим, ранее стоившая услуга 1,5 тыс. рублей сейчас обойдется в 1,9 тыс. рублей, порядок таков»,

— рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» представитель техцентра.

Например, стоимость работ по замене, к примеру, подшипника коробки передач на кроссовере Mazda CX-9 стоит в этой компании минимум 3,8 тыс. рублей, работы по ремонту этого агрегата – от 9 тыс. рублей. Ремонт блока мехатроники на семиступенчатой коробке DSG (устанавливается на автомобили, выпускаемые концерном Volkswagen) в специализированном сервисе в Москве сейчас оценивается в 55 тыс. рублей.

По признаниям сервисменов, эти цены примерно на 10-20% выше тех, что были в начале года.

«У нас долгое время цена на ремонт была 35 тыс. рублей, потом мы подняли до 40 тысяч, а сейчас до 55 тыс. рублей. В основном из-за подорожания расходных материалов», — рассказали «Газете.Ru» в компании, специализирующейся на восстановлении трансмиссий.

В неофициальном сервисе Renault работы по замене сцепления на полноприводном Renault Duster с механической трансмиссией оценивают в 12 тыс. рублей. В компании признают повышение цен на работы, однако уверяют, что рост был незначительным.

«Цены мы повышали, но немного, буквально рублей на 500», — заверил специалист сервиса корреспондента «Газеты.Ru», обратившегося за этой услугой.

Схожие расценки и в других техцентрах, специализирующихся на этой марке – они начинаются от 11 тыс. рублей.

Замена передних стоек, к примеру, на автомобиле Kia Rio предыдущего поколения обойдется в сервисе «Автопилот», специализирующемся на машинах корейских марок, обойдется в 4,8 тыс. рублей не считая стоимости самих деталей.

Представители отрасли говорят, что на рынке обслуживания автомобилей наблюдаются разнонаправленные тенденции, но цены на работы уже поднялись и продолжат расти.

«Если брать реальную картину, то стоимость услуг должна была вырасти на 35-40%, а не на 20%,

как это уже произошло, но в ближайшее время она точно вырастет и приблизится к реальным показателям. Рост затрат уже опережает рост стоимости услуг», — говорит «Газете.Ru» директор международной сети автосервисов Fit Service Данил Соловьев.

По его словам, потребители это осознают и стараются как можно быстрее отремонтировать и обслужить свой автомобиль. Стоимость запасных частей при этом выросла в среднем на 60-70% по основным группам товаров – в том числе из-за значительно увеличившихся цен на сырье и логистических затрат.

К росту стоимости ремонта ведет и нехватка различных запчастей на рынке, прежде всего кузовных, которые поставляются самими автопроизводителями, эти детали подорожали не пропорционально курсу валют, а в 3-5 раз, приводит пример Соловьев.

Пик этой проблемы рынок ощутит в июне-июле, ожидает он.

«Мы сейчас еще живем на старых запасах, а экономические трудности в полной мере ощутим ближе к осени. Повышение цен на услуги произошло в среднем на 10%, и следует ожидать их увеличения, как минимум, на величину инфляции. Но некоторые сети подняли цены и на 30%», — говорит «Газете.Ru» председатель правления «Союза автосервисов» Александр Пахомов.

Число заездов в сервис сейчас увеличилось, однако снизился средний чек, отмечает он. На рынке сервисных услуг в настоящее время наблюдаются разнонаправленные тенденции, и обстановка сильно разнится в зависимости от регионов: если в южной части страны по итогам апреля зафиксирован рост числа посещений СТО, то в мегаполисах – Москве и Санкт-Петербурге – наблюдается значительное падение, примерно на 30%, говорит Пахомов.

«Пока владельцы автосервисов выжидают, ситуация должна проясниться ближе к осени. Возможно, она потребует от них тактических и стратегических решений, например, переезда на новое место или сокращения персонала», — заключил собеседник.