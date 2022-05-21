Семь привычек водителя, которые приведут к поломке машины

У многих автовладельцев формируются неправильные привычки, о которых они могут и не задумываться, но которые негативно влияют на техническое состояние машины и могут в конечном итоге привести к снижению ресурса узлов и агрегатов или к их поломке. О том, что медленно убивает ваш автомобиль, – в материале «Газеты.Ru».

Многие поломки автомобиля не связаны с естественным износом его узлов или применением некачественных горюче-смазочных материалов. Подчас их провоцируют сами автовладельцы, даже не осознавая этого. И в некоторых случаях даже самая невинная водительская легкомысленность способна привести к незапланированным тратам.

Поторопитесь на заправку

Привычка заправлять автомобиль только в тот момент, когда топливо уже практически израсходовано, ведет к снижению ресурса топливного насоса. В современных автомобилях, снабженных электронным впрыском топлива, электрический насос расположен в бензобаке и топливо в нем служит для охлаждения этого узла.

Регулярная езда «на лампочке» приводит к тому, что насос, не получающий охлаждения, перегревается и выходит из строя раньше времени.

О том, что этот узел близок к поломке, свидетельствуют посторонние звуки при его работе, например, высокочастотный гул. Чтобы продлить ресурс топливного насоса, не стоит дожидаться, когда топливо в баке будет окончательно израсходовано, а стараться заезжать на заправку заблаговременно.

Нога на сцеплении

Привычка не убирать левую ногу с педали сцепления у многих водителей формируется со времен обучения в автошколе, когда алгоритм действий водителя еще не доведен до автоматизма. Если эта привычка закрепилась, она негативно влияет на долговечность выжимного подшипника коробки передач.

Этот узел рассчитан на кратковременную работу, а когда водитель постоянно держит ногу на педали, подшипник вынужден вращаться постоянно, что снижает его ресурс. В зависимости от интенсивности нажатия, это может вести и к дополнительной пробуксовке сцепления, что также отрицательно сказывается на ресурсе дисков.

По той же причине нельзя держать сцепление выжатым в течение продолжительного времени – в этом положении выжимной подшипник испытывает неравномерные нагрузки и также изнашивается,

а его замена достаточно трудоемка и требует демонтажа коробки передач.

Полный газ

Привычка резко стартовать и держать высокие обороты двигателя сразу после длительной стоянки – одна из распространенных причин появления задиров в цилиндрах.

В таких условиях моторное масло еще не успевает образовать эффективно работающую защитную пленку на поверхности цилиндров и трущиеся детали работают в условиях масляного голодания.

Повреждения на поверхности «стаканов» в конечном итоге приведут к капитальному ремонту мотора. Ударные нагрузки сразу после старта отрицательно влияют и на состояние трансмиссии – это особенно важно при низких температурах, когда масло в коробке передач густеет. Кроме того, следует учитывать, что на прогрев коробки передач уходит больше времени, чем в случае с двигателем, а ударные нагрузки в таком состоянии для нее вредны, как и для мотора.

Ручник в помощь

Отказ от использования стояночного тормоза может привести к проблемам на автомобилях и с механической, и с автоматической трансмиссией.

Оставлять машины на механике с включенной передачей и незатянутым ручником не рекомендуется из-за опасности проскальзывания ремня или цепи газораспределительного механизма.

Такое развитие событий вероятнее, если механизм ГРМ уже изношен, а автомобиль стоит на значительном уклоне. Смещение фаз газораспределения, в свою очередь, ведет к перебоям в работе двигателя, а устранить эту неисправность можно только в процессе ремонта ГРМ.

На автомобилях с АКП также не рекомендуется ставить автомобиль на уклоне без использования ручника – в этом случае вся нагрузка приходится на стопорный механизм в трансмиссии, блокирующий один из валов. Остановившись, следует сначала зафиксировать машину стояночным тормозом, и только потом перевести селектор в «паркинг». Своевременная регулировка механизма стояночного тормоза в любом случае дешевле, чем ремонт коробки передач.

Дождись остановки

И для механической коробки передач, и для автоматических трансмиссий разных типов одинаково вредна смена направления движения до полной остановки. Разворачиваясь в ограниченном пространстве, следует включать заднюю скорость лишь когда автомобиль будет зафиксирован на месте. Если попытаться сделать это на ходу, шестерни трансмиссии испытают ударную нагрузку, а

при регулярном повторении таких манипуляций коробка вполне может выйти из строя.

Бордюр

Рабочие элементы бесступенчатых трансмиссий – шкивы и металлические ремни (или цепи) — особенно чувствительны к небрежной эксплуатации. Резкие ускорения, рывки при переезде через бордюры приводят к проскальзыванию ремней и образованию дефектов на их рабочих поверхностях. Устранение вызванных такими действиями поломок невозможно без разборки агрегата и замены его основных элементов, а то и всей коробки в сборе. Чтобы продлить жизнь вариатора, следует избегать резкого стиля вождения, а также езды по тяжелому бездорожью.

Парковка вплотную к бордюрному камню может привести к его касанию колесом при выруливании, это в свою очередь сбивает углы установки колес. Следствием этого, помимо плохой рулежки, будет и повышенный износ шин.

Аккуратней с тормозами

Во время затяжных спусков не стоит целиком полагаться на тормоза.

Торможение двигателем с включением более низкой передачи не приведет к повышению расхода топлива, как полагают многие, но позволит уберечь тормозные механизмы от повышенного износа и перегрева.

Помимо собственно износа при повышенном нагреве тормозные механизмы снижают свою эффективность, диски могут деформироваться, вплоть до растрескивания, а накладки на колодках покроются слоем так называемой запекшейся «глазури», в тяжелых случаях механизмы придется заменить.