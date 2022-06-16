Чиновников предложили пересадить на «Лады». Песков готов, «АвтоВАЗ» тоже

Глава Минфина Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на «Лады». Завод со своей стороны готов предоставить им специальные автомобили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков как чиновник готов ко всему, в том числе ездить на отечественном автомобиле.

С инициативой пересадить чиновников на «Лады» в четверг, 16 июня, выступил министр финансов России Антон Силуанов на ПМЭФ-2022, передает РИА «Новости». «АвтоВАЗ» пообещал обеспечить чиновников специальными Lada после призыва Силуанова Завод «АвтоВАЗ» готов обеспечить чиновников специальными автомобилями, которые придут на замену не... 16 июня 12:31

«Надо сделать так, чтобы часть тех рисков, которые есть у бизнеса, взяло государство. В условиях, когда нам нужно производить больше собственных товаров, продукции, которая раньше завозилась, мы, наверное, сейчас готовы, и нужно взять на себя определенные риски реализации этих товаров.

Государство может сказать: «Давай производи, значит, подушку безопасности в «Ладе», мы тебе обеспечим спрос. Производи стеклоподъемники, мы тебе обеспечим спрос», — сказал он.

Самое главное для бизнеса — возможность продать произведенный товар, и государство обеспечит работу предприятия так, чтобы это предприятие было устойчивым и имело перспективы, пообещал глава Минфина.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров спросил, готово ли государство принимать риски по реализации этих товаров и покупать их, если они окажутся невостребованными. «Буду следить за здоровьем пострадавшего»: Миронов попал в ДТП В Москве на Сретенке в среду днем произошла авария, одним из участников которой оказался... 08 июня 21:26

«Если мы пересадим работников государственных на «Лады», — ответил ему Силуанов.

На «АвтоВАЗе» выразили готовность обеспечить чиновников специальными автомобилями, которые придут на замену не поставляющимся в страну из-за санкций иномаркам.

«Будем готовы, если такое решение [власти] примут», — сообщил «Газете.Ru» официальный представитель предприятия Сергей Ильинский.

Инициативу также прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что «как чиновник готов ко всему, в том числе пересесть на автомобиль «Лада».

Представитель Кремля также сообщил, что Силуанов примет участие в совещании о развитии автопрома у главы государства. «Если посчитает целесообразным, он поднимет этот вопрос», — рассказал Песков. В России ужесточат требования для получения водительских прав Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что в подготовленном МВД проекте предлагается внести... 16 июня 11:57

Как пересаживали чиновников на отечественные авто

В 1997 году первый президент РФ Борис Ельцин попытался пересадить чиновников на «Волги» и «Жигули». Идея принадлежала бывшему губернатору Нижегородской области Борису Немцову, которого в марте того года назначили первым вице-премьером правительства РФ.

«Когда я переехал в Москву, обилие иномарок вызвало у меня шок», — объяснял он потом.

Крупный госзаказ должен был поддержать ГАЗ в Нижнем Новгороде. Немцов тогда решил подать личный пример и сам пересел на продукцию ГАЗа.

Еще один демонстративный жест последовал от тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова: он купил в свой автопарк «Князя Владимира», которого тогда выпускали на еще работавшем АЗЛК. Силуанов не исключил, что чиновники пересядут на «Лады» Министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)... 16 июня 13:59

С тех пор тема чиновников и автомобилей неоднократно поднималась, но по сути дела, на «Волгах» они так и не стали ездить. В 2000-е годы в стране начали выпускать достаточно широкую линейку иномарок — Renault, Volkswagen, BMW, Chevrolet, Kia, Audi, Ford, и проблему решили компромиссом.

Владимир Путин, будучи премьер-министром, в 2012 году снова провозгласил пересадку чиновников из люксовых машин. «Эта история оказалась более успешной. Может быть, потому, что чиновникам разрешили ездить на иномарках, но отечественной сборки. Как замечали в Минэкономразвития, они учли ошибки предыдущих подобных инициатив. Сегодня большая часть автопарка госучреждений РФ состоит из машин преимущественно отечественной сборки. Да и у самого президента в автопарке появился отечественный Aurus», — отмечает «АиФ».