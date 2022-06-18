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Автомобили

Тест: угадай чиновника по его дорогому автомобилю

На каких автомобилях ездили руководители СССР и России

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Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев во время отдыха на территории охотничьего хозяйства в Завидово, 1972 год

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев во время отдыха на территории охотничьего хозяйства в Завидово, 1972 год

Владимир Мусаэльян/ТАСС
Глава Минфина Антон Силуанов во время выступления на ПМЭФ призвал российских чиновников пересесть на автомобили Lada. Впрочем, корни любви к дорогим автомобилям у советского, а после и российского истеблишмента уходят в далекое прошлое. Давайте узнаем, сможете ли вы определить, какому высокопоставленному чину нашей страны принадлежал тот или иной автомобиль?

Нажмите на кнопку «Начать» и ответьте на несколько вопросов!

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