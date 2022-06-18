18 июня 2022, 14:03 Автомобили Тест: угадай чиновника по его дорогому автомобилю На каких автомобилях ездили руководители СССР и России Денис Буденков

close 100% Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев во время отдыха на территории охотничьего хозяйства в Завидово, 1972 год Владимир Мусаэльян/ТАСС

Глава Минфина Антон Силуанов во время выступления на ПМЭФ призвал российских чиновников пересесть на автомобили Lada. Впрочем, корни любви к дорогим автомобилям у советского, а после и российского истеблишмента уходят в далекое прошлое. Давайте узнаем, сможете ли вы определить, какому высокопоставленному чину нашей страны принадлежал тот или иной автомобиль?