Тест: угадай чиновника по его дорогому автомобилю

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев во время отдыха на территории охотничьего хозяйства в Завидово, 1972 год
Владимир Мусаэльян/ТАСС
Глава Минфина Антон Силуанов во время выступления на ПМЭФ призвал российских чиновников пересесть на автомобили Lada. Впрочем, корни любви к дорогим автомобилям у советского, а после и российского истеблишмента уходят в далекое прошлое. Давайте узнаем, сможете ли вы определить, какому высокопоставленному чину нашей страны принадлежал тот или иной автомобиль?
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