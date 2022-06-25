Платную парковку могут расширить на всю Россию

Министерство транспорта планирует создать систему государственного регулирования в сфере парковок автотранспорта в городах, муниципалитетах, на региональных и местных дорогах, а также внутригородских территориях крупных городов, следует из соответствующего заказа министерства о проведении Научно-исследовательской работы (НИР), с которым ознакомилась «Газета.Ru».
Для этого предполагается разработать научно обоснованные предложения по развитию единого парковочного пространства в субъектах Российской Федерации с учетом российского и международного опыта. Согласно техническому заданию к НИР, в законодательство российских регионов планируется ввести нормативы по количеству парковочных мест.
Также планируется разработать комплекс правовых и социально-экономических отношений, связанных с организацией парковок и управлению ими.
Создание единых парковочных пространств в регионах подразумевает введение платы за пользование парковками. Снизить нагрузку на дороги и уменьшить время стоянки возможно «в основном экономическими методами», отмечается в документе. В техническом задании (ТЗ) к разработке НИР аналитики Минтранса напрямую говорят о том, что новые модели парковочного пространства позволят пополнять бюджеты муниципальные или городские бюджеты.
«Используя гибкую тарифную политику, учитывающую зонирование территорий, виды и типы автотранспортных средств, время суток и прочие условия, возможно эффективно управлять транспортными потоками, в первую очередь в наиболее перегруженных зонах городских центров, а также в значительной мере пополнять городские бюджеты», — говорится в ТЗ министерства.
«Газета.Ru» обратилась в Минтранс с вопросами о причинах подготовки такой работы и о планах распространения практики платных парковок за пределами крупнейших городов России, на момент публикации ответ в редакцию не поступил.
Регионы уже ждут
Опрошенные «Газетой.Ru» представители администраций российских регионов считают централизацию регулирования парковочных пространств оправданной мерой, а некоторые из них называют необходимым расширение практики взимания платы за стоянку машин.
«Администрация Тулы считает целесообразным организацию парковочного пространства на основе единых принципов и считает необходимым создание единого сервиса (платформы), позволяющего пользоваться платным парковочным пространством по всей стране», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе правительства Тульской области.
Существующее платное парковочное пространство из 112 стоянок на 1641 место там считают оптимальным и расширять в данный момент не планируют. В Калуге, напротив, хотели бы расширить зону платной стоянки.
«Считаем необходимым дальнейшее расширение платного пространства с учетом имеющейся загруженности улично-дорожной сети. Для определения перспективных участков для введения платы за парковку ведется сбор статистических данных и их анализ», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе администрации Калужской области.
После реализации проекта скорость движения автотранспорта в часы пиковых нагрузок возросла на 6%, пропускная способность улиц увеличилась на 10-15%, аварийность снизилась на 18%, аргументируют власти Калужской области. Вместе с тем организацию платных парковочных пространств в населенных пунктах с низким автомобильным трафиком в Калужской области не считают целесообразным.
В администрации Свердловской области «Газете.Ru» сообщили, что создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) относится к полномочиям органов местного самоуправления.
Платная парковка везде
Подготовка Минтрансом на федеральном уровне научно обоснованных предложений по развитию парковочных пространств свидетельствует о том, что платные стоянки рано или поздно выйдут за пределы крупных городов, полагает вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.
«Этот документ подводит научно обоснованную базу под создание развернутой сети платных парковок по всей стране. Речь будет идти не только про большие агломерации, я думаю, что платные парковки доберутся и до малых городов.
В итоге мы их увидим в огромном количестве в населенных пунктах», — говорит Шапарин «Газете.Ru».
Научные обоснования нужны, чтобы, например, ссылаться на них в публичном пространстве. За расширением парковочных пространств, скорее всего, последует и ужесточение правоприменения в этой области, добавляет он.
«К глубокому сожалению, платные парковки давно превратились в фискальный инструмент из инструмента безопасности», — подчеркивает собеседник.
К положительным моментам упорядочения парковочных пространств в стране можно отнести введение строительных нормативов по количеству парковочных мест – это касается прежде всего новых жилых комплексов, при возведении которых парковочных мест планируется недостаточно или их нет вовсе, указывает Шапарин.
«Рекомендации по обустройству парковок, которые будут даваться субъектам федерации – это само по себе нормально, как и разработка концепции парковочной деятельности.
Однако тенденции таковы, что количество платных парковок будет возрастать»,
— полагает председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
На деле их введение является способом пополнения местных бюджетов, которые становятся более скудными и из-за общей экономической ситуации, и в связи с усилением централизации распределения средств, считает он.