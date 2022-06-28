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Автомобили

Michelin уходит из России. Какие автомобилисты пострадают

Французский производитель шин Michelin уйдет из России до конца года

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Хранение шин в логистическом комплексе «МИР» компании MICHELIN

Хранение шин в логистическом комплексе «МИР» компании MICHELIN

Евгений Биятов/РИА «Новости»
Производитель шин Michelin передаст свои российские активы местному менеджменту, этот финансовый маневр будет стоить французам 250 млн евро. Куда больше пострадают россияне, владеющие дорогими автомобилями, поскольку Michelin играл значительную роль в шинном премиум-сегменте, говорят эксперты.

Шинный концерн Michelin до конца 2022 года уйдет из России. Контроль над административными, торговыми и производственными операциями в стране планируется передать местному менеджменту. Об этом сообщается в заявлении компании, опубликованном во вторник на официальном сайте Michelin.

«После приостановки производственной деятельности в России 15 марта Michelin подтверждает, что технически невозможно возобновить производство, в частности, из-за проблем с поставками в условиях общей неопределенности», — отмечается в документе.

С финансовой точки зрения потери компании от этого шага оцениваются в 250 млн евро.

В России французы владеют заводом в Давыдово (Московская область), рассчитанным на выпуск 1,5-2 млн шин в год. На нем работают 750 человек, а всего в российском отделении Michelin около тысячи человек. При уходе из России компания обещает создать максимально благоприятные условия для своих сотрудников.

По данным Michelin, в России компания продавала не более 2% шин от своих мировых объемов.

После завершения сделки российские активы шинного концерна будут управляться отдельной компанией, не имеющей отношения к Michelin.

Компания Michelin столкнулась с производственными проблемами не только в России, но и на глобальном уровне — в том числе из-за событий на Украине, вспышки COVID-19 в Китае и проблем с логистикой, писала ранее газета Le Monde.

«Нам не хватает сырья, полупроводников, не хватает судов. Те, что в портах, заблокированы, не хватает контейнеров, не хватает грузовиков, не хватает водителей...», — приводит издание слова руководителя Michelin Флорана Менего.

Для массы автомобилистов уход Michelin – не такая проблема, поскольку шинный концерн преимущественно занимал нишу дорогих покрышек, но для некоторых узких сегментов уход компании будет довольно чувствительным, говорит «Газете.Ru» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Судя по тому, что бизнес передается российскому менеджменту – это не полноценный уход с рынка. Возможно, они будут закупать у того же Michelin шины, привозить сюда и распространять через существующие сети дистрибуции. Однако же

если Michelin уйдут полностью, то это все-таки проблема, потому что они делают очень востребованные шины для кроссоверов, а также скоростные покрышки для спортивных автомобилей.

Это качественная премиальная продукция, и в больших шинных размерностях Michelin, конечно же, всегда играл значительную роль».

Впрочем, ситуацию пока что смягчает присутствие бренда Continental в России, немецкая компания работает в тех же сегментах, что и Michelin, напоминает Шапарин. «Серого» ввоза из заграницы Michelin в Россию эксперт не ожидает из-за проволочек с внедрением полноценной системы параллельного импорта в РФ.

Уход Michelin будет особенно заметен в сегменте высокотехнологичных современных шин, отличающихся стабильностью характеристик на протяжении всего срока эксплуатации, соглашается испытатель шин журнала «За рулем» Сергей Мишин.

«Michelin – сильная компания, которая производит покрышки с хорошими характеристиками.

Сейчас они делают ставку на снижение сопротивления качению, увеличение ресурса и сохранение эксплуатационных свойств в течение всего срока службы,

— объясняет Мишин «Газете.Ru».

Относительно применяемых технических решений Michelin показывает себя как очень прогрессивная шинная компания, которая по этим параметрам соперничает с немецкой Continental. В то же время эта марка шин достаточно дорогая, и у массового потребителя в России с Michelin больше ассоциируется продукция принадлежащих ей брендов «второго ряда», таких как Kleber, заключил Мишин.

Впервые на российский рынок фирма Michelin вышла в начале XX века – тогда были открыты ее склады в Варшаве, Москве и Владивостоке. Во времена СССР ее продукция закупалась для грузовиков и карьерных самосвалов. В Россию компания Michelin официально вернулась в 1997 году, а в 2004-м открыла собственный завод в Московской области. Помимо собственно Michelin, французскому шинному гиганту принадлежат и другие бренды — в том числе Kleber, Kormoran, Tigar.

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