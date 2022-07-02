Тест: на что герой Жоры Буркова в легендарном «Гараже» Рязанова обменял Родину?

Госдума на этой неделе приняла в первом чтении законопроект о гаражных объединениях. Поправки в законодательство призваны завершить комплексное регулирование гаражной сферы и снять правовую неопределенность, оставшуюся со времен распада СССР. В честь этого события «Газета.Ru» предлагает читателям вспомнить популярный советский фильм «Гараж» и ответить на несколько вопросов, связанных с собранием легендарного гаражного кооператива.
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