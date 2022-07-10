Новая схема: вор под видом покупки машины «прописывал» свой ключ в систему

В Санкт-Петербурге осужден серийный угонщик, который под видом диагностики перед покупкой «прописывал» в память автомобилей новый ключ, с помощью которого машина затем угонялась. Эта схема становится распространенной, чаще всего так воруют японские и корейские машины, и их владельцы часто неосознанно помогают угонщикам, говорят специалисты по противоугонной защите.

Серия краж автомобилей Toyota и Lexus, по итогам которых обвиняемый Михаил Бурба получил 6,5 лет лишения свободы, произошла в Санкт-Петербурге, свидетельствует реестр рассмотренных уголовных дел Санкт-Петербургского городского суда. В ходе одного из эпизодов он встретился с женщиной, выставившей на продажу седан Toyota Camry. Делая вид, что собирается купить автомобиль и должен его проверить, злоумышленник подключил к сервисному разъему Toyota диагностический прибор, и в ходе «проверки» прописал в памяти машины посторонний ключ, сообщает ведомство.

«В целях обеспечения доступа к системе безопасности автомобиля, используя вышеуказанный электронный прибор,

обеспечил себе несанкционированный доступ к памяти иммобилайзера, внес изменения в список штатных электронных ключей в памяти иммобилайзера, сообщая при этом потерпевшей заведомо недостоверную информацию о своих действиях», — говорится в материалах дела.

Впоследствии Toyota Camry стоимостью 1,5 млн рублей была угнана, всего же дело о массовой краже автомобилей содержит 11 эпизодов. По той же схеме своих машин лишились владельцы семи Toyota Camry, кроссовера RAV4, внедорожников Land Cruiser и Land Cruiser Prado, а также седана Lexus ES 250.

Угон автомобилей с помощью предварительного осмотра под видом покупки набирает обороты, и теперь автовладелец должен быть готов к тому, что вместо будущего покупателя автомобиля на осмотр придет потенциальный угонщик. Кроме того, такие кражи совершаются более простым способом, чем вмешательство в электронику, предупреждает руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«Лично знаю несколько случаев, когда люди приезжали под видом покупателей и просили показать оба ключа – под предлогом, что машину нужно будет страховать по каско, и наличие двух ключей необходимо, — рассказывает Шелков «Газете.Ru». –

Затем эти люди крутят ключи в руках, отвлекают внимание, и возвращают продавцу один оригинальный ключ, а другой подменяют на «болванку».

Впоследствии с помощью украденного таким образом оригинального ключа автомобиль заводится и угоняется, добавляет он. По словам Шелкова, угонам с вмешательством в электронику и «прописыванием» в памяти автомобиля постороннего ключа в основном подвержены автомобили японских и корейских марок – за исключением самых свежих машин, выпущенных после 2020 года.

У европейских марок, в частности, Mercedes-Benz и Volkswagen, процедура прописки в памяти автомобиля нового ключа более длительная и требует подключения к серверам автопроизводителя через официального дилера.

Таким образом, выдать ее за диагностические работы скорее всего не получится, заключает он.

Если на автомобиль установлена дополнительная противоугонная защита, автовладельцы нередко упоминают об этом уже в объявлении о продаже, а также рассказывают потенциальному покупателю о всех ее нюансах, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» специалист по противоугонной защите автомобилей Андрей Кондрашов.

«При осмотре автомобиля часто спрашивают, какая противоугонная система установлена.

И некоторые владельцы опрометчиво признаются, что подписка на спутниковое отслеживание просрочена или подробно рассказывают, какая охранная система установлена на машине, показывают секретные кнопки», — рассказывает Кондрашов «Газете.Ru».

Рассказывать обо всех тонкостях противоугонной защиты машины ее будущему владельцу нужно уже после оформления сделки, когда оформлен договор купли-продажи и деньги уже оказались в руках продавца, советует эксперт. Чтобы избежать появления в памяти «лишних» ключей в процессе диагностики, нужно внимательно следить за всеми манипуляциями, подчеркивает он.

«Даже допустив потенциального покупателя или эксперта к проверке электронных блоков машины, нужно находиться рядом и внимательно смотреть, что именно человек делает.

А еще лучше – записать все его действия на видео»,

— советует Андрей Кондрашов.

Покупателю или привлеченному им эксперту можно честно признаться об опасениях относительно угона или сказать, что запись необходима на случай того, чтобы восстановить настройки автомобиля, если в процессе диагностики какие-то из них окажутся сбитыми. Если пришедший по объявлению человек собирается не купить машину, а угнать ее, он скорее всего будет очень сильно противиться такой видеозаписи, потому что на ней будут зафиксированы все его действия, аргументирует Кондрашов.

«Нужно предложить покупателю провести диагностику в сервисном центре.

Если он хочет сделать это на месте, то человек, который будет производить такие действия, должен выдать акт осмотра, либо предъявить продавцу действующие сертификаты о допуске к таким работам», — подчеркивает Максим Шелков из «Автокриминалиста».