«Хотят получить хоть какую-то выручку»: «АвтоВАЗ» распродает активы

Лишившись иностранных поставщиков, «АвтоВАЗ» выставил на продажу свой «Индустриальный парк», который создавали специально для «приземления» зарубежных смежников. Подготовленную промышленную площадку с цехами и подведенными коммуникациями вазовцы оценили почти в 1 млрд руб. С помощью этой сделки производитель не сможет полностью вернуть свои инвестиции, а лишь частично пополнит оборотные средства, считают эксперты.

Как выяснила «Газета.Ru», Волжский автозавод опубликовал объявление о продаже собственного «Индустриального парка», состоящего из комплекса девяти объектов недвижимости общей площадью 165 тыс. кв. м, строения расположены в Тольятти по адресу ул. Северная, 111.

Свой промышленный кластер компания намерена реализовать за 853 млн руб.

В описании лота указано, что в контракт входит ограждение, охрана, подъездные пути, центральное отопление, газ, сжатый воздух, грузоподъемные механизмы в производственных корпусах.

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«Индустриальный парк» был создан в октябре 2016 года по инициативе президента завода — на тот момент Бу Инге Андерссона, как внутреннее подразделение АО «АвтоВАЗ». По ситуации на начало 2022 года в нем располагались производства как российских, так и западных компаний, в числе которых

французский производитель автокомпонентов Faurecia (сидения, элементы отделки салона) и испанский Gestamp,

специализирующийся на производстве прессованных деталей из пластика и листового металла для автоиндустрии.

Также среди резидентов парка представлены чешский Brisk (свечи зажигания), белорусский «Чима Рус» (хомуты, амортизаторы, пружины), «Фрост» (автокондиционеры), «Автореал» (механобработка тормозных дисков) и другие.

Французский менеджмент «АвтоВАЗа» ранее неоднократно говорил об этой площадке, как о будущем промышленном кластере, находящемся в периметре завода. Собственно большая часть парка — это цеха Волжского машиностроительного завода (ВМЗ), который несколько раз был предметом купли-продажи между «Ростехом» и «АвтоВАЗом».

Руководство автогиганта рассчитывало максимально задействовать преимущества тольяттинской территории опережающего развития для »приземления» иностранных поставщиков на этой площадке,

что обеспечило бы отечественному заводу углубленную локализацию производства.

Вторым по дороговизне активом «АвтоВАЗа» на продаже (460 млн руб.) оказался комплекс из 11 объектов недвижимости и недостроенных объектов. Земельный участок находится на праве аренды, а площади заняты арендаторами, сказано в объявлении.

Также в перечне объявлений «АвтоВАЗа» находится «комплекс объектов базы оборудования» площадью 28 тыс. квадратных метров за 150 млн руб., административно-бытовые здания (13,4 тыс. кв. м; 220 млн руб.) и различные складские и офисные помещения. Большинство из них располагаются в Автозаводском районе Тольятти.

Представители «Индустриального парка» не ответили на вопросы «Газеты.Ru» относительно причин реализации площадки, отказалась комментировать это решение и в пресс-службе «АвтоВАЗа».

Всего же за последний месяц «АвтоВАЗ» опубликовал больше десяти объявлений о продаже различных активов недвижимости в Самарской области, их общая стоимость — около 2 млрд руб.

Нужны деньги

В нынешней ситуации «АвтоВАЗ» едва ли сможет найти хорошего покупателя на эти активы, сомневается независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Желающие заключить сделку попросят больших скидок, так что вернуть инвестиции в полном объеме не получится, уверен собеседник.

«Продажа любого актива – результат безграмотного управления им.

У «АвтоВАЗа» сейчас нет денег. Очевидно, они хотят получить хоть какую-то выручку,

учитывая долгий простой и, мягко говоря сомнительные перспективы выходящих в продажу автомобилей. Они хотят избавиться от активов, считая их непрофильными», – говорит Бургазлиев.

Компании, ведущие деятельность в «Индустриальном парке», получают статус резидентов тольяттинской территории опережающего социально-экономического развития, им положен ряд льгот, говорится на сайте Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

«Такой статус дает это очень хорошие условия по налогам. Если эти льготы остались, то непонятно, почему «АвтоВАЗ» продает актив, а не развивает.

Те же Faurecia и Gestamp – это ключевые поставщики компонентов для завода.

Это и штамповка, сиденья, оптика… Вдруг новый собственник технопарка не захочет сохранить это производство и изменит условия резидентства? Где «АвтоВАЗ» будет получать недостающие детали?» – задается вопросами эксперт.

Завод реализует и другие промышленные объекты, но это рядовая история для «АвтоВАЗа», в распоряжении которого имеется огромное количество таких площадок, разной недвижимости и недостроев, объясняет основатель Telegram-канала «Русский автомобиль» Сергей Цыганов.

«Эти объекты могут принадлежать «АвтоВАЗу» еще с семидесятых годов, о них то вспоминают, то забывают. Учитывая критическую ситуацию с оборотными средствами, вспомнили, что можно поскрести по сусекам и что-то продать.

У «АвтоВАЗа» может быть еще под сотню площадок», — замечает эксперт.

В феврале этого года «АвтоВАЗ» решил избавиться от опытно-промышленного производства (ОПП), которое занималось изготовлением прототипов перспективных машин и выпуском мелкосерийных моделей. По сведениям портала «Дром», реализовать объект до сих пор не удалось.

На фоне основной деятельности «АвтоВАЗа» 2 млрд руб. – это незаметная сумма, указывает Цыганов. Впрочем, на вырученные деньги компания может пополнить запас комплектующих или рассчитаться с долгами по зарплате.