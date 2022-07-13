Как из «Жигулей» с помощью недорогих запчастей сделать «иномарку»

На фоне резкого подорожания иномарок и остановки поставок запчастей к ним подержанные автомобили Lada могут послужить своего рода заменой для непритязательных автомобилистов. Широкий ассортимент аксессуаров позволяет подсластить этот компромиссный выбор отечественному автомобилисту. О том, как и за сколько можно попытаться превратить «Жигули» в «иномарку», – в материале «Газеты.Ru».

Автомобили Lada по-прежнему остаются самыми массовыми в российском автопарке – в нашей стране насчитывается более 13 млн таких машин. При этом многие современные опции, давно ставшие привычными на иномарках, остаются недоступными даже на самых свежих моделях, не говоря о более возрастных. При этом рынок запчастей предлагает большое количество оборудования, с помощью которого можно добавить функциональности продукции отечественного автопрома.

Кондиционер

Салонным охладителем воздуха можно оснастить даже машины «классического» вазовского семейства.

В частности, установочный комплект для «ВАЗ-2107» от тольяттинской фирмы Frost обойдется в 47 тысяч рублей.

В набор входят китайские компрессор, трубопроводы, проводка и все необходимые крепежи.

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Оборудовать кондиционером автомобиль переднеприводного семейства, например, «ВАЗ-2114», получится дешевле. Такая опция обойдется в 39 тыс. рублей без стоимости монтажа. В качестве штатной массовой опции кондиционер стали предлагать для Lada в 2008 году для моделей Kalina и Priora, хотя конструктивно его установка была предусмотрена еще при проектировании ВАЗ-2108, выпуск которого начался в 1984 году.

Мониторинг скрытых зон

Современную систему активной безопасности, годную для установки в Lada, можно заказать на Aliexpress за сумму от 6,5 до 16 тыс. рублей. Для того, чтобы встроить датчики мониторинга слепых зон в автомобиль, потребуется снять и установить бампер,

сигнальные светодиоды крепятся на боковые зеркала с помощью термоклея.

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Предварительно потребуется снять участок зеркального слоя.

Мультимедиа

Не представляет серьезной сложности и установка современной мультимедиа типоразмера 2 din в переднюю панель «классических» седанов ВАЗа. В центральной части торпедо на месте воздуховодов и блока управления печкой, как раз умещается такой экран. Механический кран печки при этом можно заменить электромеханическим клапаном от «Газели».

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На Kalina и Priora, где для такой медиасистемы предусмотрено штатное место, в Китае можно заказать и вовсе увеличенный планшет с диагональю 8 дюймов. Такое устройство с входящей в комплект камерой заднего вида обойдется примерно в 20 тыс. рублей. К подобным нештатным медиасистемам предлагаются и кнопки управления на руле, крепящиеся ремешками прямо к ободу.

За те же 20 тыс. рублей можно приобрести комплект подголовников с встроенными для задних пассажиров развлекательными мониторами, которые устанавливаются в штатные разъемы.

Газовые упоры

Штатную металлическую подпорку капота или пружины багажника вазов можно дополнить газовыми упорами – такие детали широко применяются на дверях багажников вазовских хетчбэков и универсалов. Установочный комплект с упором и оригинальным крепежом для монтажа обойдется всего в 2-3 тыс. рублей.

Без особых усилий поднимающиеся капот и багажник, безусловно, добавят ощущений респектабельности автомобиля владельцу «Жигулей».

В зависимости от фирмы-производителя такой комплект, к примеру, для «ВАЗ-2107» обойдется в сумму от 1,5 до 2 тыс. рублей.

Как в «Мерседесе»

Комплект простых чехлов с вставками из искусственной замши и ромбовидной прострочкой нитью обойдется автовладельцу, желающему осовременить салон, в 7-8 тыс. рублей. Если же пойти дальше и установить взамен штатных сидений спортивные кресла с развитой боковой поддержкой – то для Lada «классического» семейства их комплект обойдется не менее чем в 30 тыс. рублей.

Фары

Светодиодная оптика взамен штатных 7-дюймовых круглых фар, которые устанавливаются на Lada Niva, обойдется примерно в 5 тыс. рублей за комплект. А вот модные блок-фары, скажем, для «девятки» дороже — порядка 8 тыс. рублей.

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Еще около 6 тыс. рублей придется отдать за оригинальные задние светодиодные фонари взамен штатных.

Как в девяностые

Установка электрических стеклоподъемников практикуется владельцами ВАЗов не первое десятилетие. Комплект для передних дверей «классики» или переднеприводных «Спутников» и «Самар» стоит около 4,5 тыс. рублей.

Мощнее

В качестве стандартной услуги компании, специализирующиеся на доработке отечественных автомобилей, предлагают замену штатного 8-клапанного двигателя вазовской «классики» на 16-клапанный мотор от автомобилей переднеприводного семейства.

Стоимость таких работ со сборкой и установкой мотора, а также с адаптацией выхлопного тракта и электрооборудования начинается от 90 тыс. рублей.

Есть и более изощренные методы, которые уже скорее можно отнести к тюнингу. К примеру, установка на вазовский мотор турбонаддува японского производства, что позволяет увеличить мощность до 200 л.с. Это будет стоить еще минимум 170 тыс. рублей.