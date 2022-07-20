Какие «санкционные» автокомпании заманивают выгодными кредитами россиян

Несмотря на заморозку деятельности иностранных автопроизводителей в России, их дочерние банки вновь начали предлагать выгодные акции для покупки автомобилей своих брендов, выяснила «Газета.Ru». Такие кредитные организации строже относятся к заемщикам, но предлагают более выгодные условия клиентам, говорят эксперты.

Принадлежащие иностранным автоконцернам дочерние (кэптивные организации — созданные бизнес-группами для обслуживания своих клиентов) банки негласно продолжают работу, и активно привлекают клиентов кредитами по сниженной ставке.

Так, принадлежащий Mitsubishi «МС Банк Рус» в этом месяце запустил выгодное предложение на весь модельный ряд японской марки. Прием заявок и выдача новых кредитов продолжается и планов по сворачиванию деятельности банка в России нет, сообщили в банке.

«С 15 июля мы снизили ставку и теперь гражданин может взять новый автомобиль Mitsubishi в кредит под 9,9% годовых»,

— рассказал «Газете.Ru» директор по развитию бизнеса АО «МС Банк Рус» Андрей Коченков.

На вопрос издания о возможном прекращении деятельности в России в связи с санкциями Японии и остановкой производства и поставок автомобилей на российский рынок собеседник заметил, что «таких желаний нет».

Продолжает работу и аффилированный с группой Renault и концерном Nissan «РН Банк», более того, он активно кредитует покупку как автомобилей французского бренда, так и некогда принадлежащих концерну моделей «АвтоВАЗа». В частности, организация предлагает кредит на 4 года с ежемесячным платежом в 5 тыс. рублей на покупку упрощенной Lada Granta.

«Программа Nissan FinancialServices действует, выдача кредитов продолжается, кредитование не останавливалось», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе российского представительства Nissan.

На «горячей линии» Infiniti и в дилерском центре Renault в Москве также подтвердили, что выдача кредитов в рамках фирменных финансовых программ с участием «РН Банка» продолжается.

«Необходим первый взнос 10%, срок – от 2 до 7 лет, процентные ставки – от 9,9 до 16%»,

— уточнил менеджер по продажам одного из столичных автосалонов Renault.

Впрочем, не все кэптивные банки сохраняют негласную работу, кредитные организации немецких автоконцернов заявляют о приостановке работы по аналогии с дистрибьюторами. Их «горячие линии», выделенные для общения с клиентами по финансовым вопросам в настоящее время отключены, однако со специалистами можно связаться по общим телефонам служб клиентской поддержки.

Так, в «Мерседес Бенц Банк Рус» (принадлежит немецкому концерну Mercedes-Benz) «Газете.Ru» сообщили, что программа автокредитования приостановлена еще весной до особого уведомления. В «Фольксваген Банке» (принадлежит Volkswagen Group) рассказали, что кредиты на покупку автомобилей также не выдаются с февраля, однако работает программа лизинга для юридических лиц.

В «BMW Банке» заявки на финансирование покупки новых автомобилей также не рассматривают с весны, однако займы готовы оформить лишь на дилерские автомобили с пробегом.

«Если это автомобиль с пробегом, то процентная ставка составит 18%, срок до трех лет и первоначальный взнос от 40%.

Кредиты на новые автомобили мы перестали выдавать с марта, информации о возобновлении нет»,

— сообщили «Газете.Ru» в «BMW Банке».

Продолжает деятельность и «Тойота Банк», уверяют дилеры японской марки. В частности, в дилерском центре Toyota в Москве предложили оформить кредит на покупку кроссовера RAV4 со ставкой 14,6% годовых.

В пресс-службе Центрального банка РФ отказались от комментариев относительно ситуации с банками автопроизводителей в случае ухода зарубежных автокомпаний с рынка.

Можно брать

Рисков для отечественных заемщиков в случае ухода иностранных кредитных компаний нет. Даже если зарубежные автокомпании решат продать или ликвидировать свои банки, обязательства будут проданы другим финансовым организациям, полагают эксперты.

«Единственное, на чем здесь получится сэкономить – это на проценте вознаграждения от банка дилеру за оформление кредита.

А эти комиссии сейчас у дилеров очень высоки. У дочерних банков ситуация с этим вроде бы помягче», — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.

В условиях нынешней волатильности ключевой ставки, регулируемой ЦБ, и неясными перспективами с сохранением занятости, от оформления кредитов лучше по возможности воздержаться, советует Шапарин.

Корпоративные банки всегда более содержательно подходили к оценке клиентов, и процент одобрений у них всегда был меньше, чем у независимых банков, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Для покупателя такие банки более удобны, а также выгодны с точки зрения более доступных страховых услуг. Потребителю это выгодно», — говорит «Газете.Ru» Бургазлиев.

В нынешней ситуации автокомпании будут или закрывать свои банки, или урезать относительно численности сотрудников и функционала, полагает он. В случае, если по совокупности платежей кредит и страховка в корпоративном банке выгоднее, чем в независимом, вполне можно рассмотреть такое предложение и сейчас, заметил эксперт.