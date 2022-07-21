Как в Евросоюзе: в России могут ввести нормы выброса «Евро-6»

Правительство России готовит введение экологического стандарта «Евро-6» для автомобильных двигателей, выяснила «Газета.Ru». Переход планируется провести в диапазоне 2025-2028 годов, говорят эксперты, знакомые с этой работой. Автопроизводители напоминают, что в настоящее время производство экологичных машин возможно, но оно целиком зависит от наличия импортных компонентов.

Минпромторг начал подготовку проекта поправок в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), которые распространят требования шестого экологического класса («Евро-6») на выпуск в обращение в РФ автомобилей. Это следует из сопроводительных закупочных документов (есть у «Газеты.Ru») для процедуры внутригосударственного согласования проекта изменений третьего пакета поправок в технический регламент.

В числе «задач обеспечивающих цели» поправок, среди прочего в частности указывается следующий пункт:

«... разработка первой редакции проекта изменений №6 к ТР ТС 018/2011

с включением в нее норм экологического класса 6,

требований к системам мониторинга осевой нагрузки и, при необходимости, требований в отношении электрических транспортных средств, а также транспортных средств, работающих на водороде».

Какого-либо конкретного дедлайна по вводу «Евро-6» министерство не устанавливает, но анализ правоприменительной практики по этому вопросу для экспертного обсуждения должен быть разработана уже в IV квартале 2022 года, говорится в документе. После экспертного заключения и одобрения Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) поправки в техрегламент вступят в силу.

В рамках той же исследовательской работы

Минпромторг намерен подготовить анализ правоприменительной практики, касающейся регулирования выпуска и установки требований к электромобилям,

а также машинам, работающим на водородном топливе.

«Газета.Ru» обратилась в пресс-службу Минпромторга с вопросами о сроках и порядке введения «Евро-6» в России, а также своевременности такого решения в условиях нехватки компонентов, на момент публикации ответ в редакцию не поступил.

Первоначально предложения по вводу «Евро-6» в России поступили в Минпромторг от профессионального сообщества еще в 2018 году. Так называемый третий пакет поправок в ТР ТС 018/2011 должен был быть принят еще в 2020 году, однако под давлением автобизнеса принятие, документа привносившего более строгие технические нормативы, откладывалось.

Действующий сейчас в России экологический стандарт «Евро-5» для всех новых легковых и грузовых автомобилей, был введен с 1 января 2016 года.

Весной 2022 года его действие на территории страны было приостановлено

в связи с санкциями и остановкой поставок высокотехнологичных автокомпонентов, в том числе электроники необходимой для снижения вредных выбросов. Соответствующее постановление, разрешающее выпуск в России автомобилей вплоть до экологических классов «Евро-0» (для отдельных категорий транспорта), правительство опубликовало в мае 2022 года.

Когда введут

Введение в России «Евро-6» — вопрос времени, эта норма заработает не ранее 2028 года, отмечает исполнительный директор «Объединения автопроизводителей России» (ОАР) Игорь Коровкин, который знаком с ходом разработки документации по переходу России на «Евро-6».

«Евро-6» введут не с будущего года. Примерно год будут готовить это изменение, года два-три дадут на подготовку.

Предварительно эта норма будет введена в 2027-2028 году, в самом лучшем случае – в 2025-м,

— рассказал Коровкин «Газете.Ru». – Если отменят временные меры (экологические послабления — «Газета.Ru»), автопроизводителям придется соответствовать. С точки зрения опытных образцов у всех наработки есть».

Производство большей части сложной топливных автокомпонентов необходимых для автозаводов может быть налажено в России, какие-то из них можно найти в Китае, Иране, Египте, в том числе завезти в рамках параллельного импорта, добавляет президент ОАР.

Внедрение «Евро-6» в нынешних условиях практически невозможно, поскольку своими силами российский автопром сейчас не может обеспечить производство машин, соответствующих даже «Евро-3», полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Возможно, сейчас готовится крупное решение по приобретению лицензий, которые позволят выпускать здесь двигатели стандарта «Евро-5» и «Евро-6»

с соответствующими системами впрыска, нейтрализации и другими компонентами. Однако такое решение должно быть прописано в стратегии развития автопрома, которую, несмотря на поручение президента, насколько я знаю, пока, не делают», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Введение норм «Евро-6» в ближайший год точно не потребуется, но с другой стороны, эта работа может быть заказана как ранее запланированная, если на нее уже были выделены бюджетные средства, предполагает он. Для того, чтобы обеспечить высокий экологический класс требуется не только дорогая аппаратура, но и само топливо в России должно соответствовать стандарту «Евро-6», заметил Бургазлиев.

Не до экологии

«Газета.Ru» обратилась к российским автопроизводителям с вопросами о своевременности внедрения «Евро-6», и возможности осуществления такого перехода. В «Группе ГАЗ» сообщили, что технологическое решение по «Евро-6» уже создано для внешних рынков – в частности, на «Газели NN», которая собирается в Турции для европейского рынка. Впрочем, на данный момент завод зависит от наличия соответствующих деталей, говорят в «Группе ГАЗ».

«Сейчас технология, обеспечивающая этот уровень выбросов, базируется на импортных системах. Поэтому реальная возможность предложить ее потребителям в России будет в конечном счете связана с доступностью внутри страны качественных компонентов, обеспечивающих нормы «Евро-6», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «Группы ГАЗ».

В первую очередь важно решить задачу по локализации критически важных, базовых систем, отвечающих за безопасность, комфорт, управляемость автомобиля, добавили в «Группе ГАЗ».

Официальный представитель «АвтоВАЗа» отказался от комментариев, на «КамАЗе» и УАЗе на вопросы «Газеты.Ru» не ответили.