В такси появились разукомплектованные опасные автомобили

Упрощенные Lada Granta начали поступать в таксопарки, узнала «Газета.Ru». Эти автомобили используются для пассажирских перевозок в регионах, а перевозчики планируют закупать их за неимением альтернативы. Эксплуатация таких машин требует от водителей высокой квалификации, которая может быть утрачена за время работы на авто с электронными системами, говорят эксперты.

В российские таксопарки начали поступать модификации модели Lada Granta без антиблокировочной системы тормозов (ABS) и подушек безопасности, выяснила «Газета.Ru». Выпуск таких машин «АвтоВАЗ» наладил в июне этого года на фоне прекращения поставок критически важной электроники со стороны попавших по действие западных санкций поставщиков. Предложения арендовать такие разукомплектованные автомобили для работы в такси опубликованы на сайтах классифайдов.

Помимо этого, таксомоторные компании уже начали активно пополнять свой парк такими машинами. Так, в таксопарке «Эльдорадо» в Самаре, корреспонденту «Газеты.Ru» сообщили, что Lada Granta в упрощенной комплектации имеются в достаточном количестве для работы в рамках договора аренды автомобиля.

«Приезжайте в офис, машины найдутся. Платеж 1450 рублей в день. «Яндекс» их принимает, а других агрегаторов у нас и нет»,

— рассказали в компании.

Житель Челябинска по имени Иван приобрел упрощенную Granta без ABS, подушек безопасности и кондиционера, но с установленным газобаллонным оборудованием и теперь сдает ее в аренду для работы в такси за 1,3-1,4 тыс. рублей в сутки.

«Машина полностью сертифицирована, работать на ней можно, но только на территории РФ.

Машина у меня всего одна, я — частное лицо», — рассказал арендодатель.

В компании Yaarc из Нижнего Новгорода, также предлагающей в аренду Lada Granta для таксомоторных перевозок, пока доступны полнокомплектные машины, но упрощенные обещают поставить позже.

«Да, планируем закупать такие машины, но когда – пока неизвестно, ждем ответа. Ведь их производство только началось. С подключением к агрегаторам проблем с ними не будет – усилитель руля и стеклоподъемники там есть», — рассказали в компании Yaarc.

Автодилеры также подтверждают, что упрощенные Lada Granta уже попали в таксопарки.

«Именно для использования в такси мы уже продали порядка 4-5 таких автомобилей в Санкт-Петербурге. Также такие машины пользуются спросом у медицинских служб»,

— рассказал «Газете.Ru» директор по развитию группы компаний «Прагматика» Александр Шапринский.

В целом Lada Granta с пониженным экологическим классом и отсутствием подушек безопасности и ABS сейчас пользуются спросом из-за участия в государственной программе льготного кредитования и чаще всего продаются по этой программе. Возможно, некоторые из них также будут использоваться в качестве такси, добавляет он.

В пресс-службе сервиса заказа такси «Максим» (один из крупнейших игроков рынка в регионах) подтвердили, что такие автомобили допущены к сотрудничеству по тарифу «Эконом».

«К сервису «Максим» подключено 400 автомобилей Lada Granta 2022 года выпуска. Мы не делим по месяцам изготовления и не собираем информацию о комплектации авто в экономклассе»,

— подчеркнули в пресс-службе «Максим».

По большей части такие автомобили будут эксплуатироваться в Центральной России. На Дальнем Востоке, скорее всего, их не будет из-за невостребованности там продукции российского автопрома, добавил представитель агрегатора.

«Газета.Ru» обратилась и к другим крупным агрегаторам такси с вопросом о допуске к работе автомобилей Lada с «урезанной» системой безопасности и их численности, на момент публикации ответы в редакцию не поступили.

Таксопарки в регионах будут вынуждены закупать такие машины из-за отсутствия альтернативы, полагает председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков.

«В Москве таких машин пока нет, но в регионах такие Lada Granta будут ездить. А что делать, если ездить не на чем?

— говорит Попков «Газете.Ru». – И агрегаторы будут подключать все подряд, лишь бы получить деньги».

В чем опасность такого такси

С точки зрения комфорта такие автомобили мало чем отличаются от прежних, но их эксплуатация требует от водителя большего профессионализма, подчеркивает представитель профсоюза Попков. С ним соглашается председатель «Союза пассажиров» Кирилл Янков,

если таксист пересаживается с машины, на которой была ABS, на упрощенную, то для него необходим дополнительный экзамен по вождению, считает он.

Автомобили в такси эксплуатируются не более 3-5 лет, и в последние годы все системы безопасности на них были, а к отказу от них водители могут оказаться неподготовленными – как в случае, если водитель пересаживается с машины, снабженной автоматической коробкой передач, на машину с «механикой», добавляет эксперт.

«Конечно, эта ситуация не радует. Она может несколько повысить аварийность на дорогах и остановить тренд на снижение числа ДТП, который наблюдался последние 10 лет», — заключил Янков.

Последствия ДТП в автомобилях, лишенных подушек безопасности, значительно тяжелее, чем если эти защитные элементы в машине присутствуют,

говорил ранее «Газете.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

«Без подушек уровень безопасности автомобиля будет нулевым. Шансов выжить у водителя практически нет – он ударится о руль и разобьет голову. Современный автомобиль не подразумевает отсутствия подушки безопасности», – считает Хайцеэр.

Отвыкшие от езды без «электронных помощников» водители могут представлять опасность на дорогах, полагает руководитель «Казанской школы высшего водительского мастерства» Олег Шатов.

«Даже у людей с большим опытом могут быть плохие навыки вождения, потому что они все время надеялись на электронику. Без нее вождение для таких людей может быть опасным, они попадут в зону риска», — указывает он.