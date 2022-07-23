Honda представила новое поколение кроссовера CR-V

Кроссовер Honda CR-V разменял шестое поколение, японцы модернизировали гибридную силовую установку, в результате новая генерация CRV стала самой мощной в истории модели. Подробнее о модели — в материале «Газеты.Ru».

Компания Honda называет CR-V самым популярным автомобилем в сегменте SUV за последние четверть века, по крайней мере, в США. На этом рынке японский «паркетник» соревнуется с Toyota RAV4 пятого поколения, и в прошлом году уступил ему в продажах. В этот раз инженеры Honda сделали ставку на гибрид.

Поэтому именно двухмоторную гибридно-электрическую трансмиссию четвертого поколения разработчики называют главным достижением новой CR-V. В компании рассчитывают, что

на кроссоверы с экономичной силовой установкой придется сразу половина от всех продаж новинки.

Два электромотора сопряжены с двухлитровым бензиновым двигателем, работающим по экономичному циклу Аткинсона (увеличен рабочим ходом поршня), с непосредственным впрыском топлива. Причем электродвигатели теперь установлены практически вплотную друг к другу. Такая конфигурация позволила увеличить объем мотора, что соответственно положительно сказалось и на крутящем моменте, чем особенно гордятся в Honda.

close 100% Honda

CR-V доступен в четырех комплектациях, в максимальной — гибридные версии Sport и Sport Touring. Совокупная мощность электрифицированной силовой установки достигает 207 л.с., пиковый крутящий момент вырос до 335 Нм, у прошлого поколения CR-V гибридный мотор выдавал 215 л.с. и 315 Нм.

Бимоторная версия особенно хорошо показывает себя на шоссе, утверждают японцы,

а тяговое усилие CR-V впервые достигло 453 кг.

В базовых машинах под капотом находится доработанный 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 193 л.с., работающий в паре с вариатором. Благодаря новому турбокомпрессору и техническим доработкам он способен поддерживать максимальную мощность в более широком диапазоне оборотов, а

пик крутящего момента приходится на 1700-5000 оборотов в минуту (243 Нм), что улучшает отклик на нажатие педали газа.

Над вариатором инженеры Honda также поработали для снижения шума и вибрации. Теперь бесступенчатую коробку запрограммировали под имитацию переключений передач. Полный привод доступен для всех комплектаций, а в самую дорогую версию включен по умолчанию. Система способна передавать до половины крутящего момента на задние колеса.

В компании Honda говорят, что с новой моделью впервые представляют свою новую концепцию дизайна – низкая горизонтальная поясная линия кузова в сочетании с удлиненным передком. При разработке машины дизайнеры ориентировались на внешность двух других моделей марки –

пикапа Honda Ridgeline и большого внедорожника Passport TrailSport.

close 100% Honda

По габаритам кроссовер CR-V стал длиннее и шире, жесткость кузова на кручение выросла на 15%, что способствует улучшению плавности хода и управляемости. Обзорность модели увеличилась за счет смещения назад передних стоек и изменения формы и мест посадки боковых зеркал. В базовой версии установлены 18-дюймовые колеса, а в максимальной комплектации предлагаются колеса диаметром 19 дюймов.

В число преимуществ японцы записывают самый большой объем багажного отделения в истории модели – 1028 литров.

При сложенных спинках задних сидений объем грузового пространства увеличивается вдвое. За комфорт водителя и переднего пассажира отвечают «стабилизирующие сиденья», которые должны снижать утомляемость и поддерживать осанку. В подлокотнике скрывается девятилитровый отсек — самый большой в классе.

Мультимедиа-система ориентирована на водителя, по умолчанию в CR-V доступен 7-дюймовый сенсорный экран, а в более дорогих комплектациях стоит 9-дюймовый планшет с системой Apple CarPlay и Android Auto.

Аудиосистема настроена на четкое и объемное звучание для всех пассажиров, независимо от их положения на сиденье, в чем должны помочь 12-динамиков Bose с технологией цифровой обработки сигнала.

close 100% Honda

Компания заявила, что нацелена с кроссовером получить высшую награду от Страхового института дорожной безопасности США (IIHS). В CR-V установлены новые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, — они разработаны для снижения риска серьезных травм головного мозга при фронтальных столкновениях со смещением.

Поэтому сработавший у водителя эйрбэг напоминает по форме своеобразный пончик для удержания головы, а в подушке пассажира используется трехкамерная конструкция. Впервые CR-V оснащен стандартными подушками безопасности для защиты коленей и боковыми эйрбэгами для пассажиров второго ряда..

Теперь датчики CR-V наблюдают за водителем и выдают предупреждение на приборной панели, если фиксируют, что тот становится невнимательным. Вдобавок, владельцу CR-V перед выходом из автомобиля будут постоянно напоминать о необходимости проверить заднее сиденье, чтобы не забыть ребенка или домашнее животное.

Также в набор технологий безопасности вошли широкоугольная камера и радар миллиметрового диапазона – вместе они помогают точнее отслеживать объекты на дорогах для предотвращения столкновений. Функция слежения за слепыми зонами идет в стандартной комплектации, еще CR-V впервые сможет помогать водителю в пробках и распознавать дорожные знаки. Комплекс дополняют адаптивный круиз-контроль и удержание в полосе движения.

close 100% Honda

Приедет ли Honda CR-V в Россию

Модель CR-V была официально представлена на российском рынке еще с начала нулевых. Если в самые успешные времена количество проданных автомобилей в год доходило до 30 тыс. экземпляров, то последние годы объем поставленных на учет машин исчислялся сотнями.

С 2016-го Honda минимизировала присутствие в РФ, а в 2021-м и вовсе объявила о сворачивании бизнеса по легковым авто в стране и сворачивании продаж. Сейчас дилерские центры хоть и распродают остатки CR-V пятого поколения, но имеют право поставлять автомобили самостоятельно. В официальном дилерском центре марки «МАС Моторс» в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» сообщили о планах завозить Honda CR-V шестого поколения на российский рынок.

Для рынка США новый CR-V будет выпускаться на трех заводах в Северной Америке – в Огайо, Индиане и Канаде. Продажи автомобилей должны стартовать до осени, тогда же станут известны и цены.