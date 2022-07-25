Самые надежные пятилетние седаны, которые экономят деньги

Американский некоммерческий журнал Consumer Reports (CR), занимающийся исследованиями потребительских свойств товаров в США, составил перечень самых надежных и экономичных подержанных пятилетних седанов. Почти все они официально поставлялись на российский рынок либо завозились в рамках «серого» импорта.
Toyota Corolla
Первое место в рейтинге CR получил трехобъемник Toyota Corolla: 2017 год стал последним для 11-го поколения этой модели. В Россию она поставлялась с 7-дюймовым экраном мультимедийной системы, дисплеем на панели приборов и двухзонным климат-контролем, а двигателей на выбор было три: 1.3, 1.6 и 1.8 л.
Несмотря на небольшие размеры, Corolla предлагает относительно просторный салон с приличным пространством для ног задних пассажиров, отмечают эксперты CR. Также седан отличается хорошей экономией топлива (особенно с гибридной силовой установкой): средний расход по итогам опросов автомобилистов заявлен на уровне 7,6 л/100 км
Цены на Corolla 2017 года в России начинаются от 1 млн рублей за обычную версию.
Стоимость подержанных вариантов с правым рулем — от 700-800 тыс. рублей. В отзывах на сайтах классифайдов владельцы Corolla положительно оценивают маленький расход топлива, исправную работу двигателя, комфорт, надежность и общую ликвидность модели при следующей продаже. Машина недорогая в обслуживании, неприхотливая, вместительная и хорошо управляется, делятся мнением посетители классифайда «Дром.ру» в отзывах. В числе минусов машины они указывают плохую шумоизоляцию и невысокое качество звука аудиосистемы.
Сетуют и на турецкую сборку Corolla — такая машина «не любит» крепкие морозы.
Mazda 6
В 2017 году в продажу вышла рестайлинговая версия Mazda 6. В России она продавалась с моторами 2.0 (150 л.с.) и 2,5-литра (192 л.с.), обе комплектуются только «автоматом». В числе особенностей этого поколения — система автоматического снижения оборотов двигателя при повороте руля, благодаря чему лучше загружается передняя ось и увеличивается сцепление колес с дорогой.
«Мало того, что Mazda 6 доставляет удовольствие от вождения и на машину приятно смотреть, так у нее еще и достойный расход топлива – 7,8 л на 100 км», – говорится в исследовании журнала CR.
Сейчас подержанные Mazda 6 стоят от 1,3 млн рублей.
Владельцы хвалят пятилетки за небольшой расход топлива, качественную обивку сидений и увеличенный клиренс. Есть и жалобы — на скрип подлокотника, слабую поясничную поддержку водительского кресла, плохую шумоизоляцию.
Toyota Camry
В России бизнес-седан Camry 2017 модельного года продавался с новыми опциями, в частности, с 10-дюймовым сенсорным дисплеем с операционной системой Android, этот автомобиль стал первой моделью бренда на российском рынке с предустановленными сервисами «Яндекса». Самая мощная версия оснащалась мотором 3,5-литра с 249 силами.
«Есть несколько причин, по которой Camry всегда хорошо продается даже на фоне снижения популярности седанов – она вместительная, тихая, удобная и надежная», – заметили специалисты CR.
Средний расход топлива у седана – 8,4 л на 100 км.
Стоимость Camry с пробегом в РФ начинается от 1,4 млн рублей. Владельцы пятилетней модели называют плюсами мощный мотор, приятную обивку салона, комфорт, надежность и ликвидность. В то же время большинство пользователей недовольны небольшим дорожным просветом, плохой шумоизоляцией, старомодной магнитолой (в начальных комплектациях) и дорогим обслуживанием.
Honda Accord
Еще в 2015-м компания Honda начала сокращать присутствие в России и сняла с продажи несколько моделей, среди них была и Accord. Впрочем, в страну продолжали ввозить такие автомобили, в том числе с правым рулем из Японии. Чаще всего в продаже встречаются гибридные версии мощностью 143 или 212 сил с вариатором. Также доступна 250-сильная модификация с «автоматом». Средний расход топлива модели – 8,4 л на 100 км.
«Accord практичен и удобен в эксплуатации. Надежный, экономичный и в чем-то даже спортивный автомобиль», – резюмируют в журнале.
На вторичном рынке пятилетняя машина стоит в среднем 1,7 млн рублей.
Российские владельцы Accord 2017 года к спискам плюсов относят динамику, внешний вид, управляемость, надежность двигателей и комфортную эксплуатацию в зимних условиях. Многие сошлись во мнении, что клиренса для российских дорог недостаточно.
Volkswagen Passat
Passat поколения B8 стал единственным неяпонским автомобилем, попавшим в список лидеров рейтинга Consumer Reports. Автомобиль построен на единой модульной платформе MQB, которую он делит с множеством других машин немецкого концерна, в том числе со Skoda Superb и Audi A3. В самых богатых версиях 180-сильный мотор позволяет набирать 100 км/ч за «околоспортивные» 7,9 секунды, а в списке опций есть цифровая приборная панель, трехзонный климат-контроль и парктроник.
«Passat выделяется среди других седанов среднего размера огромными задним диваном и багажным отделением. Для такого большого автомобиля с 1,8-литровым 4-цилиндровым турбомотором он довольно экономичен – в среднем 7,8-литра на 100 км», – отметили эксперты издания.
В России Passat в кузове B8 можно найти по цене от 1 до 3 млн рублей,
В отношении Passat некоторые российские владельцы тоже сетуют на низкую посадку и высокий уровень шума во время езды. Многие отметили просторный салон, мягкий ход подвески, «тяговитый» мотор и вместительный багажник.
Subaru Legacy
Российский рынок седан Subaru Legacy пятого поколения покинул рынок в 2015 году, но затем вернулся уже в шестой генерации. В РФ седан предлагался с 2,5-литровым мотором мощностью 175 сил в сочетании с вариатором.
Это единственный седан в рейтинге Consumer Reports с полным приводом.
Эксперты CR похвалили японскую машину за комфортную езду и хорошую управляемость, а также отметили, что это самый дешевый среднеразмерный полноприводный седан на рынке. Средний расход топлива – 8,7 л на 100 км.
Пятилетних Legacy в продаже весьма мало, купить их под заказ предлагают компании из Приморья, стоимость – от 1,3 млн рублей.
Владельцы трех- и четырехлетних Legacy шестого поколения жалуются на плохую шумоизоляцию, тряску при проезде по неровностям даже на высокой скорости, некачественный и хлипкий пластик, нечеткую работу комплекса помощи водителю EyeSight и многое другое.
К достоинствам относят симметричный полный привод, который обеспечивает равномерную передачу крутящего момента между колесами и быстрый отклик машины на нажатие педалей газа и тормоза.
Toyota Avalon
Модель Toyota Avalon завершает список лучших пятилетних седанов по версии Consumer Reports, в Россию она никогда официально поставлялась. Avalon выпускается с 1994 года преимущественно для североамериканского рынка. При длине почти в пять метров это самый крупный переднеприводный седан Toyota, такой статус он сохраняет все пять поколений. 2022 модельный год стал последним для Avalon – производитель решил отказаться от седана из-за смещения рыночной конъюнктуры в сторону внедорожников и электрокаров.
Эксперты Consumer Reports отметили, что Avalon вполне способен посоперничать с моделями премиум-сегмента. Средний расход топлива – 8,4 л на 100 км. На крупных классифайдах можно найти лишь немного объявлений о продаже Avalon в РФ, цены начинаются от 2,1 млн рублей.
Под капотом большого седана установлен 3,5-литровый мотор мощностью 268 сил,
в числе опций есть комплекс систем активной безопасности, сидения с «автозапоминанием» настроек, многозонный климат-контроль и многое другое.
В рамках исследования помимо собственных тестов эксперты CR анализировали отзывы владельцев 300 тыс. автомобилей, которые оценивали машины по семи параметрам: надежность, экономичность, впечатления от вождения, комфорт, стоимость, внешний вид и удобство управления медиасистемой. Также автовладельцам задавали вопрос, купили бы они такую же машину снова.