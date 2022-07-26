«Нас развернуло потоком и понесло вниз». Рассказ девушки, едва не погибшей в Сочи

Пострадавшие от наводнения в Сочи автомобилисты жалуются на отсутствие помощи со стороны администрации города — до чиновников нельзя дозвониться даже по «горячей линии», выяснила «Газета.Ru». Регион получит имиджевый удар, но рассчитывать даже на частичную компенсацию ущерба автовладельцам от краевых властей не стоит, говорят юристы.

О том, как развивалось события в Сочи в ночь на 24 июля «Газете.Ru» рассказала очевидец — жительница города Юлия Стенина, которая оказалась в унесенном водной стихией автомобиле Lada Largus. В тот момент за рулем была ее подруга Анастасия, приехавшая в гости из Белоруссии.

«Мы растерялись, все произошло за считанные минуты. Я говорю: Настя, разворачивай машину, поехали обратно, но было поздно.

Нас развернуло потоком и понесло течением вниз по Донской улице»,

— вспоминает Стенина в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, бурным потоком автомобиль прибило к обочине. Пассажирка автомобиля, а затем и водитель, выбрались из автомобиля. Это стало возможным из-за того, что женщины вовремя успели открыть окна — потом автомобиль заглох и электрика перестала работать. Затем Largus сверху придавил автомобиль такси, который также принесло течением.

«Потом машины начало потоком сносить. Нам еще повезло, что мы стояли первые в очереди и нас прибило к обочине», — подчеркивает собеседница, —

Мимо проезжала машина МЧС, мы им махали, они нам помахали рукой в ответ и поехали дальше».

Впоследствии поврежденный автомобиль был эвакуирован своими силами. У него повреждена дверь и капот, возможна неисправность двигателя, салон сильно промок.

«Оставлять машину на улице с открытыми окнами мы не стали. Позвонили знакомым, они помогли дотащить машину на тросе. Сейчас она стоит во дворе дома, где мы живем», — рассказала жительница Сочи.

По ее словам, предварительно стоимость ремонта двигателя автомобиля оценивается минимум в 80 тыс. рублей. Еще 20 тыс. требуется на очистку салона. До властей пострадавшая автомобилистка и ее подруга не могут дозвониться, те на контакт также не выходят.

«Телефон «горячей линии», который указан в Telegram-канале и на сайте администрации не отвечает, там просто трубку не берут.

Немногим позже после наводнения сочинские власти поставили условие для компенсации за пострадавшую собственность, — в частности, автомобили должны оставаться на месте — там, куда их унесла вода. Однако многие граждане об этом не знали и самостоятельно принялись вызволять свою собственность из завалов.

«И сегодня мы прочитали, что компенсацию возможно получить только тем, чьи машины были официально эвакуированы. Потому что они должны были зафиксировать момент. Но если мы утонули – то утонули, это любая экспертиза подтвердит», — объясняет Стенина.

«Газета.Ru» обратилась в пресс-службу администрации Сочи с вопросами о компенсациях владельцам пострадавших автомобилей и порядке их получения, в том числе для автомобилистов, прибывших в регион в качестве туристов, ответ по существу вопросов в редакцию не поступил.

В региональных СМИ власти уведомляли, что по состоянию на 25 июля департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи совместно с ГИБДД и службой эвакуации уже транспортировано 90 пострадавших от сильного ливня автомобилей.

«Если страховки нет, мы постараемся предпринять меры в рамках закона. Посмотрим на масштаб произошедшего, и чем можно помочь.

Пока ничего не обещаем.

Сейчас зарегистрировано 120 утопленных машин», – приводит слова мэра Сочи Алексея Копайгородского издание «Сочи Экспресс»

Корреспондент «Газеты.Ru» неоднократно пытался дозвониться и по указанному телефону «горячей линии» мэрии по вопросам, связанным с ликвидацией последствий стихии, который был опубликован на сайте городской администрации и в Telegram-канале главы города Алексея Копайгородского.

После установления соединения и нескольких гудков звонок прерывался.

Что делать

В случае, если не будет распоряжения властей о возмещении ущерба пострадавшим автомобилистам, взыскать компенсацию в судебном порядке крайне сложно, объясняют юристы.

Чаще всего такие случаи признаются форс-мажорными, и даже если автомобиль застрахован по КАСКО, то для получения возмещения договором страхования должна быть предусмотрена защита по такому риску, объясняет «Газете.Ru» адвокат, старший партнер юридической фирмы «Башилов, Носков и партнеры» Борис Башилов.

«Потенциально компенсация от властей может быть только если будет установлено, что к развитию этой ситуации были созданы предпосылки,

либо компетентные органы бездействовали и способствовали причинению ущерба, — говорит Башилов «Газете.Ru. – Если, конечно, не будет издано специального государственного акта о том, что власти готовы компенсировать ущерб. Но это зависит от того, насколько власти готовы помогать».

Если, например, будет установлено неправильное содержание ливневой канализации, то ответственность будут нести те, к чьей компетенции это относится, но как показывает практика, без обращения в суд они редко признают свою вину. А для того, чтобы ее доказать, необходимы значительные усилия, добавляет адвокат.

Желающим получить компенсацию следует обратиться в полицию, чтобы зафиксировать повреждение имущества, — это необходимо сделать и в том случае, если залитая водой машина была убрана с места происшествия своими силами, советует юрист.

«То, что администрация неправильно содержала дорогу или ливневую канализацию, придется доказывать, причем применительно к конкретному месту происшествия.

Если по документам она соответствует всем ГОСТам, доказать вину властей очень трудно», — говорит «Газете.Ru» адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

По его словам, необходимо обратиться с иском к администрации или к балансодержателю дороги, и уже в процессе разбираться, какие подрядные организации за нее отвечают.

Также весьма вероятно, что потребуется экспертиза, насколько система водоотведения соответствует нормам и проектным документам,

сопоставлять параметры с данными метеорологов об объеме выпавших осадков.

Судиться при этом придется по месту нахождения ответчика, и для иногороднего автомобилиста участвовать в заседаниях на протяжении нескольких лет будет сложнее, чем местному жителю, указывает юрист.