Рестайлинг автомобиля своими руками: сколько это стоит и какие проблемы возникнут

Обновить внешний облик автомобиля можно не только за счет тюнинга, но и с помощью заводских деталей от более современных рестайлинговых версий конкретной модели. Иногда автовладельцы радикально переделывают автомобиль, добиваясь визуальной идентичности с авто нового поколения. О том, какие модели чаще всего таким образом освежают, сколько это стоит и какими проблемами грозит, – в материале «Газеты.Ru».

При самостоятельном «рестайлинге» чаще всего видоизменяются легкосъемные внешние элементы вроде фар, бамперов, крышек капота и багажника, конструктивно же машина остается прежней. Впрочем, нередко за таким освежением внешности могут скрываться технические проблемы после ДТП, это должны учитывать потенциальные покупатели таких машин, предупреждают эксперты.

Toyota Land Cruiser

Модели Toyota — одни из самых популярных по части переделки под новый вид, и внедорожник Land Cruiser в этом плане подходит идеально — даже со сменой генерации с 200-го на 300-й структура и форма кузова у него осталась прежней,

а разница в цене между старой и новой машинами колоссальная.

Комплект деталей для превращения в «трехсотый» включает бамперы, решетку радиатора, фары, задние фонари, дверь багажника, крылья, капот и другую необходимую фурнитуру.

Такие наборы предлагаются в России по цене от 330 тыс. рублей. Автовладельцу придется дополнительно потратиться на монтаж новых элементов и окраску (около 200 тыс. рублей).

Toyota Camry

Превратить Toyota Camry поколения V50 (2011 год) в рестайлинговую версию образца 2014 года стоит еще дешевле – комплект из бамперов, оптики, решетки радиатора предлагается специализированными магазинами за 75 тыс. рублей без стоимости доставки и установки. Придется потратиться и на окраску новых деталей.

Mercedes-Benz S-Class

Мастера тюнинга из Казахстана предлагают замену кузовных элементов Mercedes-Benz S-Class в кузове W221 (выпускался с 2005 года) на детали модели актуального поколения W222. Для этого требуется замена не только бамперов и оптики, но также передних и задних крыльев, капота, крышки багажника, а также так называемого «телевизора», или рамки радиатора – несущего каркаса, в передней части автомобиля, к которому крепятся внешние кузовные элементы.

Вместо оригинальных фар устанавливается дубликат хорошего качества, при этом салон остался прежним. Есть вариант и попроще без замены кузовных элементов – крылья и капот переделываются, а их форма изменяется в соответствии с новой версией седана.

Gelandewagen

Тюнинг-ателье Modern Cars переделывает внедорожник Gelandewagen 1998 года под современный, но цена такой работы сопоставима со стоимостью не самого дешевого «паркетника». В ходе таких доработок в машину устанавливают современные сиденья с двухцветной кожаной обивкой и переднюю панель с двумя жидкокристаллическими экранами от автомобиля 2019 года выпуска.

«Работы по салону в этом проекте заняли в общей сложности три месяца.

В данном случае проводка сильно не переделывалась, но была установлена медиасистема на базе Android, которая позволила заменить аналоговый щиток приборов на цифровой»,

— говорит «Газете.Ru» представитель Modern Cars Даниил Тамбовцев. – С перешивкой салона и заменой кресел бюджет такого проекта – порядка 2 млн рублей».

По его словам, достаточно часто практикуется переделка кроссовера Mercedes ML W166, выпускавшегося с 2011 года, в обновленную версию, у которой в 2015 году сменилась индексация модели на Mercedes GLE. Аналогичные переделки часто осуществляют и с внедорожником Mercedes GL.

Бюджет переделки Mercedes ML в GLE руководитель тюнинг-ателье оценивает в 700-800 тыс. рублей с учетом необходимых работ – при условии применения «микса» из новых и подержанных оригинальных деталей, а также новых запчастей китайского производства.

А как же гаишники?

Такие переделки автомобилей требуют переоформления документов, они считаются внесением изменений в конструкцию, предупреждают эксперты. И если на дороге подобный тюнинг не бросается в глаза инспекторам ДПС, то при визите в МРЭО ГИБДД с машиной возникнут проблемы.

«В переделке автомобиля под рестайлинг или одну из последующих моделей подвохов гораздо больше, чем кажется на первый взгляд,

— предупреждает в беседе с «Газетой.Ru» руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков. – В частности, таким образом очень часто маскируются следы серьезного ДТП».

По его словам, отличить просто тюнингованную машину от аварийной можно при внимательном осмотре: в последнем случае следы кузовного ремонта остаются на силовых элементах. О том, что автомобиль был разбит, также может свидетельствовать расхождение по дате изготовления функциональных деталей в подкапотном пространстве: например, если у машины менялся радиатор, это весомый повод подозревать, что она побывала в ДТП.

Кроме того, регулярно происходят ситуации, когда угонщики крадут автомобиль и подгоняют его под документы от машины более раннего года выпуска,

уверяя потенциального покупателя, что он имеет дело с результатами тюнинга, хотя на самом деле у авто просто криминальная история и поддельная маркировка, добавляет Шелков.

Также автомобиль после самодеятельного рестайлинга легко может получить отказ в регистрации при переоформлении в ГИБДД, поскольку по закону на такие доработки необходимо получать свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).

«Сейчас машины на площадках все фотографируются, по крайней мере в крупных городах, и в ГИБДД очень большое внимание уделяют внешнему виду.

И переделанная машина получает отказ в регистрации»,

— отмечает Шелков.

С точки зрения безопасности подобный стайлинг вреда не несет, и чаще всего автомобилисты не регистрируют доработки, но чтобы узаконить их в случае отказа в регистрации придется сначала привести машину в исходный вид, предупреждает вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

«Согласно букве техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств», это безусловно внесение изменений в конструкцию.

На практике я не встречал, чтобы за это ловили и наказывали.

Автомобиль в этом случае становится похожим на другой стандартный автомобиль, и вопросов у инспекторов обычно не возникает», — говорит Хайцеэр «Газете.Ru».