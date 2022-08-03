Вездеходы Sherp, отделившиеся от украинского собственника, в России переименуют в «Архант»

Российская компания ООО «Шерп», выпускающая одноименные вездеходы на заводе в Санкт-Петербурге, сменит торговый бренд с «Sherp» на «Архант». Об этом «Газете.Ru» сообщили в самой компании «Шерп».
«Мы выводим на рынок новый бренд «Архант» под которым и будем выпускать уникальные вездеходы. То есть вездеходы, в основе которых лежит прототип, изобретённый в Санкт-Петербурге Алексеем Гарагашяном (российский инженер, создатель первой культовой машины Sherp — «Газета.Ru» ) получают новую жизнь, новое дыхание, новое название», — рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» официальный представитель компании.
По его словам, под брендом «Архант» будет создано целое семейство снегоболотоходов, в котором будут как уже известные машины, так и новые модели, никогда ранее не выпускавшиеся».
Планируется, что снегоболотоход в модификации для спасателей будет выставлен на стенде МЧС. Кроме того, актуальный модельный ряд включает четырехколесный вездеход Sherp N, а также двухсекционный десятиколесный Sherp 10.
Исторически так сложилось, что снискавшие мировую известность снегоболотоходы Sherp производились на двух предприятиях: в Санкт-Петербурге — для российского рынка — и на Украине под Киевом — для экспорта на другие рынки. В начале этого марта «Газета.Ru» писала подробно о том, что создатель компании Sherp, украинский предприниматель Владимир Школьник, с началом военных событий на Украине объявил об отзыве у российской «дочки» всех патентных разрешений на бренд и технические наработки.
В российском офисе Sherp тогда в свою очередь заявили, что продолжат выпуск одноименных вездеходов, несмотря на препоны со стороны украинского экс-партнера. Впрочем, в компании признали, что разрыв отношений повлек определенные трудности с поставками некоторых комплектующих. Сейчас же эта проблема решена — для выпуска «Арханта» российской компании пришлось найти альтернативных поставщиков ряда деталей, в том числе, колес сверхнизкого давления, которые ранее поставлялись из Украины.
«На сегодняшний день можно констатировать, что вопрос с производством колес решен. На них уже будет нанесен наш логотип торговой марки «Архант», под которым мы будем продавать вездеходы, произведённые на заводе в Санкт-Петербурге», — рассказал собеседник в санкт-петербургской компании.
Вместо японского дизеля Kubota и механической коробки передач на машину установят 1,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 85 лошадиных сил, агрегатированный с вариатором. Марку и страну происхождения нового мотора в «Шерпе» (название юрлица пока не меняется) не назвали. Грузоподъемность новой модели – 1 тонна, масса самой машины в базовой комплектации – 1600 кг.
В российском «Шерпе» поясняют, что это упрощенная начальная версия, которую можно при желании дооснащать необходимыми опциями. Зато в самом бюджетном варианте стоимость этой машины с защитой от опрокидывания вместо жесткой крыши оценивается всего в 5 млн рублей против 10 млн рублей за нынешние «Шерпы», которые комплектуются надстройкой-кунгом. Для нового вездехода кузов будет изготовлен из пластика, а не из алюминия.
При этом в ООО «Шерп» утверждают, что несмотря на публичное заявление украинского бизнесмена Владимира Школьника о запрете на производство вездеходов «Шерп» в России, отзыва лицензий и других запретов, существенно повлиявших на работу предприятия, производящего вездеходы, не было.
«Газета.Ru» обратилась в украинский офис Sherp с просьбой прокомментировать отношение компании к инициативам отделившегося российского производства и возможных шагах против этого, на момент публикации ответ в редакцию не поступил.
Согласно сведениям из базы «СПАРК-Интерфакс», украинские бизнесмены Владимир Школьник и Сергей Самохвалов владели российским ООО «Шерп» в равных долях до июля 2021 года. Затем единоличным собственником стала гражданка России Екатерина Гаврилина, не владевшая кроме этой компании никаким другим бизнесом. Согласно актуальным данным ЕГРЮЛ,
Замена на «Арханте» дизеля на бензиновый мотор с вариатором выглядит вынужденной мерой в условиях санкций, при этом вариатор на такой машине может оказаться менее долговечным, полагает обозреватель «Авторевю» Константин Сорокин.
«Если компания выпускает облегченную и удешевленную версию, вероятно, они будут его продвигать для использования в туристических целях. Скорее всего без зимней эксплуатации», — рассуждает Сорокин в беседе с «Газетой.Ru».
Для эксплуатации в государственных структурах такой вездеход мало приспособлен из-за крайне низкой грузоподъемности и вместимости, добавляет эксперт. Базовая цена в 5 млн рублей для снегоболотохода такого класса выглядит вполне привлекательной, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.
Отсоединились от украинского офиса
По его словам, под брендом «Архант» будет создано целое семейство снегоболотоходов, в котором будут как уже известные машины, так и новые модели, никогда ранее не выпускавшиеся».
Планируется, что снегоболотоход в модификации для спасателей будет выставлен на стенде МЧС. Кроме того, актуальный модельный ряд включает четырехколесный вездеход Sherp N, а также двухсекционный десятиколесный Sherp 10.
Исторически так сложилось, что снискавшие мировую известность снегоболотоходы Sherp производились на двух предприятиях: в Санкт-Петербурге — для российского рынка — и на Украине под Киевом — для экспорта на другие рынки. В начале этого марта «Газета.Ru» писала подробно о том, что создатель компании Sherp, украинский предприниматель Владимир Школьник, с началом военных событий на Украине объявил об отзыве у российской «дочки» всех патентных разрешений на бренд и технические наработки.
В российском офисе Sherp тогда в свою очередь заявили, что продолжат выпуск одноименных вездеходов, несмотря на препоны со стороны украинского экс-партнера. Впрочем, в компании признали, что разрыв отношений повлек определенные трудности с поставками некоторых комплектующих. Сейчас же эта проблема решена — для выпуска «Арханта» российской компании пришлось найти альтернативных поставщиков ряда деталей, в том числе, колес сверхнизкого давления, которые ранее поставлялись из Украины.
«На сегодняшний день можно констатировать, что вопрос с производством колес решен. На них уже будет нанесен наш логотип торговой марки «Архант», под которым мы будем продавать вездеходы, произведённые на заводе в Санкт-Петербурге», — рассказал собеседник в санкт-петербургской компании.Также вездеход «Архант» получит отличную от украинского варианта силовую установку.
Вместо японского дизеля Kubota и механической коробки передач на машину установят 1,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 85 лошадиных сил, агрегатированный с вариатором. Марку и страну происхождения нового мотора в «Шерпе» (название юрлица пока не меняется) не назвали. Грузоподъемность новой модели – 1 тонна, масса самой машины в базовой комплектации – 1600 кг.
В российском «Шерпе» поясняют, что это упрощенная начальная версия, которую можно при желании дооснащать необходимыми опциями. Зато в самом бюджетном варианте стоимость этой машины с защитой от опрокидывания вместо жесткой крыши оценивается всего в 5 млн рублей против 10 млн рублей за нынешние «Шерпы», которые комплектуются надстройкой-кунгом. Для нового вездехода кузов будет изготовлен из пластика, а не из алюминия.
При этом в ООО «Шерп» утверждают, что несмотря на публичное заявление украинского бизнесмена Владимира Школьника о запрете на производство вездеходов «Шерп» в России, отзыва лицензий и других запретов, существенно повлиявших на работу предприятия, производящего вездеходы, не было.
«Газета.Ru» обратилась в украинский офис Sherp с просьбой прокомментировать отношение компании к инициативам отделившегося российского производства и возможных шагах против этого, на момент публикации ответ в редакцию не поступил.
Согласно сведениям из базы «СПАРК-Интерфакс», украинские бизнесмены Владимир Школьник и Сергей Самохвалов владели российским ООО «Шерп» в равных долях до июля 2021 года. Затем единоличным собственником стала гражданка России Екатерина Гаврилина, не владевшая кроме этой компании никаким другим бизнесом. Согласно актуальным данным ЕГРЮЛ,с 18 марта 2022 года единственным учредителем компании значится ее гендиректор Эдуард Павлов.
Замена на «Арханте» дизеля на бензиновый мотор с вариатором выглядит вынужденной мерой в условиях санкций, при этом вариатор на такой машине может оказаться менее долговечным, полагает обозреватель «Авторевю» Константин Сорокин.
«Если компания выпускает облегченную и удешевленную версию, вероятно, они будут его продвигать для использования в туристических целях. Скорее всего без зимней эксплуатации», — рассуждает Сорокин в беседе с «Газетой.Ru».
Для эксплуатации в государственных структурах такой вездеход мало приспособлен из-за крайне низкой грузоподъемности и вместимости, добавляет эксперт. Базовая цена в 5 млн рублей для снегоболотохода такого класса выглядит вполне привлекательной, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.«Потребность в таких машинах есть, но объемы их производства небольшие – речь может идти не более чем о нескольких десятках в год.
С учетом того, что конкуренция в этом сегменте невелика, положение «Арханта» достаточно хорошее», — сказал Бургазлиев «Газете.Ru».
С технологической точки зрения производство специальных шин для «Шерпа» выглядит нетривиальной задачей: такими возможностями обладают только производители резины для спецтехники, с учетом нестандартного размера, а также необходимости подбирать для них резиновую смесь и проводить испытания, подчеркивает Бургазлиев.