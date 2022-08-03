До 2 млн рублей: что пока можно купить в автосалонах за адекватные деньги

Из-за отсутствия посетителей менеджеры автосалонов начали завлекать клиентов скидками при оформлении кредитов и предлагают в подарок недорогое опциональное оборудование. Предложение машин в бюджетном сегменте достаточно широко, говорят дилеры. О том, какие новые автомобили можно приобрести сейчас с бюджетом в 2 млн рублей, – в материале «Газеты.Ru».

В этом году авторынок галопом проскочил психологическую отметку в 1 млн рублей для автомобилей массового сегмента, теперь она вместе со средним чеком покупки поднялась, как минимум, в два раза — до 2 млн рублей, говорят дилеры и эксперты рынка. За эти деньги в автосалонах предлагают бюджетные версии компактных кроссоверов или седаны класса B+ в неплохих комплектациях. При этом запасы автомобилей снижаются, а предложения машин на официальных сайтах компаний не всегда соответствует реальному наличию у дилера.

«В 2 млн рублей можем уложиться при покупке Renault Kaptur c мотором 1.6, «механикой» и передним приводом. Есть Kaptur с передним приводом и вариатором, а также дизельный Duster. До 7 августа можем также согласовать дополнительные скидки в 50-100 тыс. рублей», — рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» менеджер автосалона Renault «Авторусь» в подмосковном Подольске.

По его словам, указанный кроссовер Renault находится в автосалоне в единственном экземпляре, и новых поступлений не ожидается. При этом такие опции, как защитная сетка в бампере или коврики, в салоне можно получить в качестве подарка, пообещал менеджер по продажам.

В дилерском центре «Сим» в Москве предлагают приобрести со скидкой базовый кроссовер Suzuki Vitara 2021 года выпуска. Автомобиль за 1 млн 993 тыс. рублей оснащен механической коробкой передач и передним приводом, на нем также установлено некоторое дилерское оборудование, включая медиасистему с камерой заднего вида.

Кроссоверы Suzuki Vitara 2022 года выпуска дороже на 80 тыс. рублей. Окончательные условия сделки менеджер автосалона предложил обсудить при личном визите, также упомянув о возможных подарках, вплоть до комплекта зимних шин.

По актуальным прайс-листам дилеров, в сумму 1,9 млн рублей укладывается Hyundai Creta с мотором 1.6, механической трансмиссией и передним приводом в недорогой комплектации Classic.

В машине уже будет подогрев сидений и медиасистема с восьмидюймовым экраном. В официальном дилерском центре Hyundai «Автомир» в Москве, чтобы уложиться в указанный бюджет, предложили такой Hyundai Creta при условии приобретения в кредит с возможностью досрочного погашения и сохранения скидки. Окончательную цену машины пообещали сообщить «у капота» авто.

При этом предложение недорогих версий Creta ограничено из-за их высокой популярности, говорят продавцы.

«На данный момент базовой комплектации в наличии нет, она поступит ближе к середине августа. Эта комплектация считается очень популярной, и ее привезти должны. Распределение автомобилей будет с 15 по 21 августа», — рассказали в дилерском центре Hyundai «Авантайм» в Московской области.

Стоимость Creta в базовой комплектации Prime – 2,1 млн рублей, в наличии есть переднеприводный автомобиль за 2,3 млн рублей.

По данным официального сайта Kia, в наличии у дилеров в Москве есть минимум 25 кроссоверов Kia Seltos за 1,9-2 млн рублей в начальной комплектации Classic – c мотором 1.6, механической трансмиссией и передним приводом. Впрочем, при обращении в один из дилерских центров из предлагаемого списка выяснилось, что два таких автомобиля есть в наличии, но продаются только с дополнительным оборудованием и их цена уже значительно выше — 2,4 млн рублей.

«В бюджете 2 млн рублей есть Kia Rio X в комплектации Luxe

– с автоматической коробкой, подогревами сидений, руля и лобового стекла, климат-контролем, восьмидюймовым монитором, подключением мобильного телефона», — рассказал менеджер по продажам салона «Автогермес».

В московском дилерском центре УАЗ «Торгмаш» предложили приобрести за 1,95 млн рублей внедорожник Patriot в комплектации «Люкс» — с легкосплавными дисками, кнопками на руле и мультимедийной системой, но с механической трансмиссией.

Рекомендованная розничная цена на машину с автоматом начинается от 1,94 млн рублей, однако таких предложений в наличии у дилера в Москве не оказалось.

«Уложиться в 2 миллиона не получится, «Патриоты» с автоматом у нас остались только в глубоком тюнинге, за 3,1 млн рублей.

Машина выставлена в шоуруме», — обрисовал ситуацию сотрудник автосалона.

По его словам, за 1,6 млн рублей можно купить отечественный внедорожник в базовом исполнении за наличный расчет. Также на «Патриот» распространяется государственная программа льготного кредитования.

В центре «Ключавто» за 1,8 млн рублей готовы предложить Volkswagen Polo с мотором 1.6, автоматической коробкой передач и в комплектации Status (на ступень ниже максимальной) или аналогично оснащенный Skoda Rapid, а также кроссовер Nissan Terrano. В тот же бюджет укладывается Kia Soul с механической трансмиссией.

«В пределах 2 млн рублей с трудом, но можно подобрать и Soul с автоматом.

Автомобили пока есть, но новых поставок нет, и чем машин меньше, тем они становятся дороже», — отметил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» менеджер автосалона.

В качестве альтернативы автомобилям брендов, остановивших производство и поставки, он предложил рассмотреть китайский кроссовер Chery Tiggo 4.

Согласно данным официального сайта Chery, для онлайн-бронирования в России в настоящее время доступно более 370 Tiggo 4. В бюджет 2 млн рублей укладывается автомобиль в начальной комплектации Comfort c мотором мощностью 113 лошадиных сил, механической коробкой передач и передним приводом. В модельном ряду Geely и Haval автомобилей дешевле 2 млн рублей при покупке за наличный расчет не осталось – более выгодные условия можно получить только при оформлении кредита и сдаче старого автомобиля в трейд-ин.

Только Китай

Смещение спроса в сторону автомобилей китайских брендов отмечают представители крупных дилерских холдингов.

«Поставки китайских машин продолжаются, а дефицит автомобилей и комплектующих менее ощутим. Пока нет никаких предпосылок для существенных корректировок цен на новые автомобили, посещаемость в дилерских центрах традиционно низкая в летний период», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе группы компаний «Автоспеццентр».

В частности, в наличии в дилерских центрах есть Chery Tiggo 7 Pro, который можно приобрести за 1 млн 955 тыс. рублей с учетом скидок и бонусов, а цены на Geely Coolray начинаются от 1,8 млн рублей, уточнили там.

«Доступность автомобилей в ценовой категории до 2 млн рублей сейчас достаточно хорошая, выбор есть. Цены в последнее время не менялись, пока стабильно держатся на прежнем уровне.

Что касается спроса на данные модели, то он стабильно умеренный, как и по всему авторынку в целом»,

— говорит «Газете.Ru» директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Андрей Каменский.

В частности, при бюджете на покупку машины в 2 млн рублей можно рассмотреть Volkswagen Polo, Kia Rio и Cerato, Hyundai Solaris и Creta. Кроме того, по китайским брендам есть предложения от 1,3 млн рублей с учетом скидок, приводит пример Каменский.

Согласно оперативным данным аналитического агентства «Автостат», продажи новых автомобилей в России умеренно растут третью неделю подряд. В частности за последнюю неделю июля реализовано более 9,2 тыс. новых автомобилей против 7,3 тыс. машин в начале месяца.