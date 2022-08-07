Водители с поддельным полисом ОСАГО рискуют сесть в тюрьму при встрече с ГИБДД

Региональные ГИБДД начали отлавливать водителей с поддельными полисами «автогражданки», один человек уже стал фигурантом уголовного дела за подделку документа и рискует получить реальный срок. С «левыми» страховками в России ездит около 1,6 млн человек, которые купили фальшивку по незнанию у мошенников — либо пошли на это сознательно. О том, в каком случае на водителя могут завести уголовное дело, — в материале «Газеты.Ru».

В Сыктывкаре на водителя завели уголовное дело из-за поддельного полиса ОСАГО, сообщил в управлении Госавтоинспекции по Республике Коми. Мужчина, управлявший Kia Rio, предъявил полис, который автоинспекторы сочли странным – он был некорректно распечатан, без подписи и печати. Сотрудник ГИБДД не обнаружил документ с указанными реквизитами в базе данных РСА.

«Злоумышленник дал признательные показания. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», – рассказали в ведомстве.

Водителю грозит максимальное наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до двух лет,

также возможны принудительные работы на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, уточнили в ГИБДД.

Схожий случай произошел в конце июля в Волгоградской области, там гаишники задержали 21-летнего водителя «ВАЗ-21099». Мужчина предъявил полис, «который вызвал сомнение в подлинности», сообщает областное управление ГИБДД. По этому факту правоохранители проводят доследственную проверку.

«Мужчину и транспортное средство доставили в отдел полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Изъятые документы направлены на исследование», — сообщили в ведомстве.

Купить левый полис может каждый

Как сообщили «Газете.Ru» в компании «Ренессанс Страхование», сейчас не менее 4% продаваемых в стране полисов ОСАГО являются поддельными.

То есть около 1,6 млн водителей рискуют встретиться с законодательным преследованием со стороны МВД.

В последнее время участились случаи продажи одновременно с поддельным полисом ОСАГО и поддельных полисов каско, уточнил страховщик.

Причем купить фальшивый полис может и добросовестный человек — по незнанию. Так, автомобилистка из Москвы Анна У. рассказала «Газете.Ru», как подозрительные граждане пытались продать ей страховой полис.

Накануне окончания действия полиса Анне позвонили с предложением оформить новый. В телефонном разговоре девушка, представившись сотрудником страховой компании, перечислила людей, кто входит в страховку, назвала сумму и прочие данные, что должно было убедить в подлинности страховых агентов. Документы предложили доставить бесплатно курьером.

«В пятницу мы договорились, что курьер приедет в субботу. Но около 21:00 того же дня мне звонит молодой человек и предлагает привезти документы через 40 минут с оплатой переводом через банковское приложение.

В итоге он появляется в 23:00, звонит в дверь и телефон около часа», – рассказывает автомобилистка.

Пока курьер добирался до Анны, в переписке девушка-сотрудница страховой компании прислала ей черно-белый полис, а затем перестала отвечать — после вопроса о том, куда приведет переход по QR-коду на документе.

«Оказалось, что QR-код просто ведет на страницу, где нет ничего, кроме номера этого полиса и суммы к оплате.

На следующий день она мне пишет: «Анна, вы не отвечаете курьеру, откройте ему дверь», и начинает прессинговать», – рассказывает автомобилистка.

В результате Анна отправилась за оформлением полиса в офис страховщика. В компании уточнили, что это могли быть как настоящие страховые агенты, так и мошенники, которые в своих преступных целях используют базы страховщиков с персональными данными автовладельцев.

Царица доказательств

В СК «Ренессанс Страхование» рассказали «Газете.Ru», что до 2022 года не было реальных случаев применения уголовной ответственности к страхователям за использование заведомо поддельного документа. По крайне мере страховой компании такие факты не известны.

«Для гражданина с поддельным полисом ОСАГО более вероятны другие меры ответственности и последствия: административная ответственность (штраф в размере до 800 рублей за отсутствие страхового полиса по ч. 2 статьи 12.37 КоАП), обязательство компенсации вреда в случае ДТП и обнуление коэффициента бонус-малус», — уточнили в компании.

Доказать, что человек самостоятельно изготовил полис ОСАГО, невозможно, соглашается вице-президент «Движения автомобилистов России», адвокат Леонид Ольшанский. В случае с автомобилистом из Сыктывкара против него сработало его же признательные показания, которые, возможно, появились под давлением, полагает юрист.

«Если бы задержанный гражданин не растерялся, то сказал бы, что купил полис в «Газельке» с надписью «Страхование».

Тогда не было бы никакой ответственности. Человек не сложил два плюс два и за это будет расплачиваться», – заметил Ольшанский в беседе с «Газетой.Ru».

На автомобилиста заведут уголовное дело за фальшивый полис ОСАГО только в случае признательных показаний, соглашается автоюрист общественного движения автомобилистов «Свобода выбора», адвокат Сергей Радько.

«Его, наверное, хорошенько обработали, чтобы признался, – предполагает Радько. – А раз признался, то получил статью.

Если у него это первая судимость, то лишение свободы ему не грозит. Вероятно, получит ограничение свободы на год».

Причина использования поддельных полисов заключается не только в неоправданно высокой стоимости «автогражданки», но и в самой системе ОСАГО, которая все меньше отвечает интересам автовладельцев, подчеркивает юрист.

«Бесконечные отказы в выплатах, задержки, некачественный ремонт – все это сократило доверие к системе ОСАГО, поэтому многие относятся к полису как к бумажке, которую можно предъявить при регистрации, а потом иногда показывать сотруднику полиции», – говорит он.

Одно дело, когда речь идет о полисе ОСАГО для таксистов, который стоит 60-70 тыс. руб. в год. Если частное лицо вместо полиса за 4 тыс. руб. покупает «левый» за 1,5 тыс.,

то экономия абсолютно неоправданна – как в плане ремонта, так и риска уголовного наказания, считает юрист.

Впрочем, скоро «автогражданка» может стать дороже. Предполагается, что указание Банка России о расширении тарифного коридора будет зарегистрировано Минюстом уже к концу августа этого года, отметил Радько. Подробнее о готовящемся подорожании ОСАГО ранее писала «Газета.Ru».

Как не купить фальшивое ОСАГО

Как уточнили «Газете.Ru» в Банке России, для проверок страхового посредника с 1 апреля 2022 года введена обязанность страховщиков публиковать на своих официальных сайтах полный перечень агентов и брокеров, от имени которых они действуют.

«Сами посредники обязаны предоставлять потребителю (в т.ч. размещать на своих сайтах) информацию для возможности их идентификации. Банк России также ведет работу по выявлению и инициированию блокировок сайтов неуполномоченных посредников и фишинговых ресурсов», – сообщили в ЦБ.