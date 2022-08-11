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Автомобили

Подержанный автомобиль за один миллион рублей. Как не прогадать при покупке

Автоэксперты рассказали, какой автомобиль на «вторичке» можно купить за 1 млн рублей

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Сергей Бобылев/ТАСС
На вторичном рынке осталось мало беспроблемных автомобилей в бюджете 1 млн рублей, говорят опрошенные «Газетой.Ru» автодилеры и эксперты. За эту сумму можно приобрести компактный седан, который не потребует вложений в ближайшие пару лет, либо более возрастной и изношенный кроссовер. О том, какие варианты стоит рассмотреть при выборе недорогого подержанного автомобиля — в материале «Газеты.Ru».

Согласно данным классифайда «Авто.ру», по цене около миллиона рублей в настоящее время предлагается порядка 28 тыс. автомобилей с пробегом по всей России. Столько же подобных машин можно найти на Avito — часть объявлений могут совпадать.

За эту сумму можно приобрести почти новую «Ладу», компактный седан немецкой или корейской марки, который не потребует вложений в ближайшие два-три года, либо более возрастной кроссовер. За миллион рублей предлагаются, в частности, четырехлетние Hyundai Solaris и Kia Rio, десятилетние кроссоверы Volkswagen Tiguan, Mitsubishi ASX или Kia Sportage с пробегом 150-200 тыс. км. В тот же бюджет укладываются и машины премиум-класса 13-14 лет с пробегом более 200 тыс. км – такие как Audi Q5 или Land Rover Discovery.

Оптимальным выбором при таком бюджете станут бюджетные седаны-иномарки, сохранившие свой ресурс и несложные по конструкции, говорят опрошенные «Газетой.Ru» автодилеры и эксперты.

В пределах данной суммы на рынке можно приобрести Hyundai Solaris 2019 и 2020 годов выпуска с пробегом до 65 тыс. километров, также в эту сумму укладываются Renault Logan 2021 года с пробегом до 30 тыс. километров, говорит директор «Авилон Автомобили с пробегом» Николай Баскаков.

«В данный момент предложение по автомобилям с пробегом в возрасте до трех лет и в бюджете 1 млн рублей небольшое.

Вариантов по моделям, стоимость которых начинается от полутора и двух млн рублей, конечно, заметно больше»,

— отметил Баскаков в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, по сравнению с весной этого года количество свежих автомобилей с небольшим пробегом стоимостью до 1 млн руб. у дилеров сократилось. При этом у покупателей все еще есть выбор.

При бюджете в 1 млн руб. оптимально рассматривать покупку компактного седана-иномарки 2016-2017 годов выпуска с мотором 1.6 и автоматической трансмиссией. Среди самых популярных и доступных вариантов на рынке в этом классе и ценовом сегменте — Hyundai Solaris, Kia Rio или Volkswagen Polo, советует автоподборщик Сергей Новиков. В этой же категории стоит рассматривать лифтбэк Skoda Rapid, который на фоне конкурентов, как правило, оценивается дороже.

«На данный момент это варианты с минимальными вложениями. Можно купить такой автомобиль, два-три года на нем отъездить и ничего не вкладывать.

Полноприводный кроссовер за такую сумму в достойном состоянии найти очень трудно.

Ресурс таких машин уже исчерпан, а сложные системы требуют дорогостоящего обслуживания», — объясняет Новиков «Газете.Ru».

По его словам, в бюджет 1 млн руб. укладываются популярные кроссоверы 2012-2013 годов выпуска, у которых к этому времени проявляются типичные для модели технические проблемы. В случае с Kia Sportage и Hyundai ix35 это неисправности раздаточной коробки и проблемы с задирами в цилиндрах двигателя, а у десятилетних Volkswagen Tiguan – слабое лакокрасочное покрытие, которое отслаивается от кузова в местах прилегания бампера к крылу и там, где когда-то образовались сколы краски, приводит пример эксперт.

«От премиум-сегмента за миллион рублей желательно отказаться.

Если 2-3 года назад мы могли подобрать за эту сумму BMW 320 или Audi A4, то сейчас что-то найти можно, но это будет несопоставимо с предстоящими вложениями»,

— заключил Новиков.

В тот же бюджет укладываются хетчбэки Volkswagen Golf VI-VII поколения, однако при выборе такой машины следует учитывать сложность ее конструкции и тщательно относиться к диагностике, приводит пример автоподборщик Дмитрий Рякин.

«У Golf c мотором 1.4 могут быть проблемы с головкой блока, прогоревшими клапанами, растянутой цепью ГРМ. Эти неисправности требуют дорогостоящего ремонта», — объясняет Рякин «Газете.Ru».

Для подержанных Kia Sportage и Hyundai ix35 с мотором 2.0 проверка двигателя эндоскопом стала стандартной процедурой из-за склонности к образованию задиров в цилиндрах, добавляет Рякин. Относительно беспроблемными можно считать полноприводные версии корейских кроссоверов, у полноприводных версий в раздаточной коробке изнашивается шлицевое соединение, и ремонт этой неисправности стоит от 20 тыс. руб., предупреждает он.

«Цены на новые автомобили не снизились, и подержанные машины сейчас очень популярны. По сравнению с апрелем-маем запросов однозначно стало больше. Тогда люди затаились, а сейчас рынок заметно оживился», — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» автоподборщик Андрей Дмитриев.

Пока предложение в этом ценовом сегменте достаточно широко, но в будущем найти достойный вариант будет сложнее: люди не спешат расставаться со своими автомобилями из-за невозможности купить новый, добавляет он.

Машин не хватает во всех сегментах авторынка, и в связи с этим уменьшилась роль системы «трейд-ин» в пополнении складов дилеров, заключает Николай Баскаков.

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