Ошибка в маркировке и грязь в замке: самые нелепые причины для отзыва автомобилей

Автопроизводители нередко объявляют крупные отзывные кампании на десятки тысяч машин — и иногда в связи с курьезными и странными дефектами. Плохо закрепленный потолок, выпадающее лобовое стекло, ошибка в маркировке и другие необычные неисправности – в материале «Газеты.Ru».

Наряду с крупным производственным браком, напрямую влияющим на безопасность и работоспособность автомобиля, причинами централизованных отзывных кампаний регулярно становятся мелкие неисправности и досадные недоработки. Если та или иная проблема стала систематической — регулирующие органы вынуждены реагировать, а автопроизводители и официальные дилеры — ремонтировать и дорабатывать десятки тысяч машин.

Kia Optima и плохо приклеенный потолок

Компания Kia в США вынуждена отозвать седаны Kia Optima 2012 и 2013 года выпуска из-за плохо закрепленного потолка.

Выяснилось, что из-за малого количества клея, нанесенного на эту деталь, водитель в конечном итоге может получить травму.

Расследование со стороны производителя началось после того, как один из автовладельцев получил при аварии травму отделившимся кронштейном декоративной панели – дефект проявился, когда в автомобиле сработала боковая шторка безопасности. Из-за этого единственного инцидента Kia пришлось отозвать для ремонта 250 тыс. седанов для американского рынка.

Ford Bronco и выпадающее стекло

Выполненный в ретростиле внедорожник Ford Bronco стал достойным конкурентом таких признанных игроков этого сегмента, как Jeep Wrangler и Land Rover Defender. Однако без «детских болезней» его производство не обошлось. В начале июля американский автопроизводитель был вынужден отозвать крупную партию внедорожников из-за непрочно закрепленного лобового стекла. Потенциальные проблемы с выпадающим стеклом затрагивают более 39 тыс. внедорожников, а автопроизводитель узнал о плохо закрепленном стекле после жалобы одного из клиентов. Более того – аналогичная проблема обнаружилась и у 24 тыс. пикапов Ford Ranger. Точные причины, по которым возник этот дефект, компанией так и не были названы.

Volkswagen Golf и чувствительная кнопка

Более 2 тыс. «заряженных» хэтчбеков Volkswagen Golf GTI и Golf R пришлось отремонтировать в США из-за слишком чувствительной сенсорной кнопки, отвечающей за управление люком в крыше. В ходе расследования выяснилось, что деталь не соответствует стандартам для таких устройств.

Власти США посчитали, что слишком чувствительный сенсор может быть нажат случайно и привести к травме водителя или пассажиров.

В результате Volkswagen придется заменить кнопки другими, воспринимающими более отчетливое нажатие. Но они также будут сенсорными – в Golf восьмого поколения немецкий автопроизводитель свел число «аналоговых» кнопок к минимуму.

Toyota bZX4 и отваливающиеся колеса

В отличие от кнопок Volkswagen, особенности работы которых способны повлиять на безопасность эксплуатации лишь теоретически, проблема с колесами электрического кроссовера Toyota представляет реальную опасность. Японский автопроизводитель в 2022 году был вынужден призвать автовладельцев срочно прекратить эксплуатацию электрических кроссоверов bZX4 из-за отваливающихся на ходу колес. Расследование показало, что после небольшого пробега ступичные болты способны ослабнуть до такой степени, что колесо (или даже несколько) могут перестать держаться.

Досадная неисправность затронула порядка 2,7 тыс. новых электрических кроссоверов, продажи которых начались в 2022 году. Еще 2,6 тыс. машин Solterra по той же причине отзовет фирма Subaru. Оба кроссовера разработаны японскими компаниями совместно, базируются на одной платформе и близки по конструкции.

Skoda и ошибка на табличке

Более 1800 кроссоверов Skoda Kodiaq были отозваны весной 2022 года в России из-за ошибки в маркировочной табличке, которая наклеивается заводом-изготовителем на среднюю стойку кузова. Выяснилось, что на части кроссоверов, выпущенных начиная с 2021 года,

маркировка содержала недостоверную информацию о номере Одобрения типа транспортного средства (ОТТС)

— сертификационного документа, на основании которого автомобиль допускается к продаже и эксплуатации в стране. На безопасность движения неправильная маркировка никак не влияет, однако эта досадная оплошность завода стала весомым поводом для объявления полноценной отзывной кампании.

Tesla и отпугивание пешеходов

Американский автопроизводитель вынужден доработать автомобили Model S, Model X, Model Y и Model 3, выпущенные за последние пять лет, из-за некорректной работы системы предупреждения пешеходов. Поскольку агрегаты электромобиля работают практически бесшумно, для предупреждения людей Tesla транслирует звук через специальный внешний динамик. При этом из-за несовершенного программного обеспечения предупреждающий сигнал на некоторых машинах мог выключаться при задействовании функции Boombox, позволяющий проигрывать музыку не только в салоне. Поскольку звук предупреждения пешеходов стандартизирован, его замену произвольной музыкой посчитали причиной для отзыва. В результате функция трансляции треков с аудиосистемы на улицу на Tesla будет автоматически отключаться, когда автомобиль находится в движении.

Nissan Pathfinder и грязь на замке капота

Более 350 тыс. кроссоверов Nissan Pathfinder в нескольких странах мира, включая США, Канаду и Южную Корею, были отозваны для ремонта из-за загрязнения рычага вспомогательной защелки капота.

Несмотря на то, что основной замок капота работал исправно, было решено, что заевшая защелка потенциально опасна

— если автовладелец забудет как следует захлопнуть капот или случайно потянет за рычаг его открывания во время движения. Проблема проявилась на машинах 2012-2016 года выпуска, и ее эффективного решения Nissan пока не нашел — помимо замены замка и рекомендации владельцам самостоятельно чистить его, если узел начал терять работоспособность.