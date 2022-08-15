За какие нарушения автомобилиста могут арестовать

Водитель может оказаться под арестом не только в случае вопиющих нарушений ПДД – поводом для такого наказания в ряде случаев может стать тонировочная пленка на автомобиле, незарегистрированные элементы тюнинга или неоплаченные штрафы, однако такая мера применяется лишь при ряде сопутствующих обстоятельств. О том, что следует предусмотреть водителю, чтобы не оказаться за решеткой – в материале «Газеты.Ru».

Согласно действующему законодательству, наказание в виде административного ареста до 15 суток предусмотрено за ряд нарушений ПДД – включая управление автомобилем без прав в нетрезвом состоянии или в период лишения права управления, независимо от наличия или отсутствия опьянения. Однако в ряде случаев возможность ареста возникает и при менее грубых нарушениях.

В частности, региональные подразделения ГИБДД предупреждают водителей о возможности применения ареста для водителей автомобилей с тонировочной пленкой. За это нарушение предусмотрен штраф в 500 рублей, однако на практике инспекторы вместе со штрафной квитанцией часто вручают водителю требование об устранении такого нарушения.

При повторной остановке, если пленка по-прежнему не снята, водителя могут привлечь к ответственности уже по другой статье.

«При неисполнении Требования и повторности данного правонарушения — невыполнении требования об устранении тонировки, сотрудники Госавтоинспекции

вправе привлечь водителя к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неповиновение законному требованию сотрудника полиции»,

— предупредило водителей на официальном сайте ГИБДД управление Госавтоинспекции по Приморскому краю.

Саратовские полицейские весной отчитались о задержании 22 водителей, не удаливших тонировочную пленку со своих машин и сообщили об аресте десяти из них.

В качестве альтернативы аресту по этой статье КоАП предусмотрен штраф до 4 тыс. рублей или обязательные работы до 120 часов. Однако в случае, если полицейские пытаются задействовать подобную схему, следует учитывать ряд важных обстоятельств, говорят юристы.

«Выдавать требование об устранении нарушений и наказывать за неисполнение – это хитрость. Причем выписывают его водителю, а автомобиль может принадлежать автобазе, другому человеку.

Умный водитель в таком случае может сказать, что машина не его и он не имеет к тонировке никакого отношения»,

— отмечает в беседе с «Газетой.Ru» заместитель председателя «Движения автомобилистов России, адвокат Леонид Ольшанский.

По его словам, данная схема применяется полицейскими не только в случае с тонировкой на стеклах, не соответствующей нормативам по светопропусканию, но и другим элементам тюнинга автомобилей.

Техническим регламентом «О безопасности колесных транспортных средств» предусмотрено документальное оформление изменений в конструкции автомобилей – в том числе установка лебедок, силовых бамперов на внедорожниках, и другого оборудования, не предусмотренного заводской конструкцией машины.

«Вероятность получения административного ареста при таких нарушениях есть, однако с точки зрения законности она крайне сомнительна. К сожалению, здесь целесообразность берет верх над законностью», — говорит «Газете.Ru» адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Наказание за такие нарушения, как езда с тонировкой или без полиса ОСАГО, предусматривает штраф и дополнительные требования в подобных случаях неуместны, считает он.

«А то может дойти до того, что инспектор пожелает водителю счастливого пути и скажет «не нарушайте», а если водитель снова нарушит ПДД, привлечет за невыполнение требований сотрудника полиции», — рассуждает Радько.

Под арест за неуплату штрафов и оставление места ДТП

Административный арест в качестве наказания предусмотрен и за неуплату в срок административного штрафа. КоАП РФ предусматривает на оплату штрафной квитанции 60 суток, а по истечении этого срока водитель может быть привлечен к ответственности по статье 20.25 КоАП – в качестве альтернативы двукратной сумме штрафа она предусматривает и административный арест.

Однако в случае с автомобильными штрафами следует учитывать, что арест может применяться в случае просрочки тех из них, которые были оформлены инспектором ДПС, установившим личность водителя, а не автоматической камерой видеофиксации, указывает адвокат Сергей Радько.

«Сотрудники полиции часто пугают водителей, у которых есть несколько неоплаченных штрафов, задержанием.

Но следует помнить, что если штраф выписан автоматической камерой, арест за его просрочку не предусмотрен», — советует Радько.

В случае оставления места ДТП помещение в спецприемник также предусмотрено законодательством, однако такая мера чаще всего применяется судом к злостным нарушителям ПДД, либо в случаях, когда ДТП, с места которого водитель уехал, привело к тяжким последствиям, заключает он.

«Проще всего получить пятнадцать суток ареста, если вы не остановились по требованию полицейских и возникла погоня, либо если вы лишены прав и, тем не менее, сели за руль. За неснятую тонировку такое наказание можно заработать, что называется, «с натяжкой», — резюмирует адвокат Леонид Ольшанский.