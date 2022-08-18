По параллельному импорту: какие новинки мировых брендов все же появились в России

Летом в России начали появляться новые модели автомобилей европейских и японских брендов, которые прежде не были доступны на рынке. Благодаря параллельному импорту автодилеры предлагают машины тех марок, которые остановили ввоз автомобилей в нашу страну. Какие новинки стали доступны россиянам, и какие проблемы могут возникнуть при их покупке – в материале «Газеты.Ru».

В августе на российском рынке благодаря параллельному импорту возникли новые поступления автомобилей Land Rover, Mercedes-Benz, Lexus и Volkswagen. Об этом рассказали «Газете.Ru» представители автодилерских холдингов, продающих в том числе и автомобили, ввезенные в официальном порядке.

В основном продавцы ввозят автомобили премиального сегмента, поскольку на них максимальная маржинальность,

объясняет «Газете.Ru» генеральный директор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский.

По его оценкам, на данный момент объем ввоза автомобилей официальными дилерами путем параллельного импорта составляет 2-3 тыс. ежемесячно. В текущих условиях поставки таким путем точечные и не могут конкурировать с официальными поставками от импортеров, отмечает собеседник.

«Основные поставщики автомобилей по параллельному импорту – Объединенные Арабские Эмираты и Германия», – говорит Ольховский.

Параллельный импорт окажет благоприятный эффект на пополнение дилерских запасов и динамику продаж, что поможет авторынку, считает заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей группы «Авилон» Алексей Стариков.

«При этом нужно учитывать, что сейчас в отрасли существует глобальный дефицит некоторых автомобилей, поэтому параллельный импорт – это, конечно, не панацея. Пока крайне трудно оценить то, каких именно результатов данная мера позволит достичь в течение ближайших месяцев», – отмечает он в беседе с «Газетой.Ru».

Представители «Автодома» при этом собираются продавать гарантийные сертификаты на ввезенные параллельным импортом автомобили.

«Автомобили, которые ввозятся по параллельному импорту, не имеют гарантии импортеров,

гарантия дилера — это дополнительные финансовые продукты, которые клиент может приобрести», — уточнили «Газете.Ru» в пресс-службе компании.

С вопросами относительно гарантийного обслуживания машин, ввезенных в обход официального импортера, «Газета.Ru» обратилась и в пресс-службу «Авилона», на момент публикации ответ в редакцию не поступил.

Volkswagen

Если в официальном порядке компания Volkswagen предлагала россиянам только бензиновые и дизельные автомобили, то теперь у дилеров можно приобрести и машины немецкой марки с электроприводом.

Так, в продаже появились трехрядные электрокроссоверы Volkswagen ID.6 в модификации Crozz (на фото выше) по цене от 4,5 млн рублей.

Эта модель создавалась специально для китайского авторынка и дебютировала в КНР летом 2021 года, производство ID.6 Crozz налажено на совместном предприятии FAW-Volkswagen.

По габаритам Volkswagen ID.6 Crozz схож с кроссовером Touareg. Доступные в России автомобили 2022 года выпуска оснащены трехфазным электродвигателем мощностью 180 лошадиных сил, тяга передается на задние колеса, а разгон до «сотни» занимает 9,3 с. Запас хода на одном заряде батареи по циклу NEDC у ID.6 Crozz составляет 439 км. При этом в Китае предлагается и полноприводная версия этой машины, однако до России они пока не добралась.

В салоне ID.6 почти не осталось физических кнопок, управление большинством функций производится через 12-дюймовый экран мультимедиасистемы. В списке опций – трехзонный климат-контроль, функция распознавания речи, системы мониторинга слепых зон и удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль.

Land Rover

Весной в России должны были начаться продажи внедорожников Range Rover пятого поколения — информация о новой модели даже появилась на официальном сайте производителя, однако в официальном порядке машины до автосалонов не добрались.

Тем не менее, к августу эти внедорожники появились у дилеров и предлагаются по цене от 32,5 млн рублей.

В наличии доступны две модификации – дизельная и бензиновая. Первая, D350, имеет рядный шестицилиндровый 3,0-литровый битурбодизель мощностью 350 лошадиных сил. Бензиновая P530 оснащена 4,4-литровым двигателем V8 с двумя турбинами, который выдает 530 лошадиных сил – такой внедорожник сможет разогнаться с места до 100 км/ч за 4,6 с.

close 100% Range Rover Land Rover

Автомобили доступны в России в комплектации Autobiography, в числе прочего в нее входят 22-дюймовые легкосплавные колеса, трехзонный климат-контроль, доводчики дверей, аудиосистема Meridian, мультимедиа с 13,1-дюймовым сенсорным экраном, а также функция подруливания задних колес.

Также путем параллельного импорта начали ввозить уже знакомые россиянам Land Rover Defender и Range Rover Sport,

рассказали продавцы автомобилей. Часть предлагаемых в России машин выпущена в нынешнем году.

Mercedes-Benz

Запланированный на первый квартал нынешнего года старт продаж Mercedes-Benz EQS состоялся лишь в августе — и тоже благодаря «серым» поставкам.

В наличии у дилеров можно найти такие автомобили по цене около 20 млн рублей

в «средней» модификации 580 4Matic – это полноприводная версия с двумя электрическими моторами суммарной мощностью 524 лошадиные силы. Такой автомобиль способен достигать отметки 100 км/ч за 4,3 с и проезжать до 676 км на одном заряде батареи.

close 100% Mercedes-Benz EQS Mercedes-Benz

Люксовый лифтбэк оснащен медиасистемой с экраном диагональю 56 дюймов — дисплей занимает большую часть передней панели. Он снабжен тактильной обратной связью, есть также проекционный дисплей с поддержкой дополненной реальности. Автомобиль оснащен пневмоподвеской с автоматической корректировкой клиренса при изменении скорости, электроприводом дверей, а также автопарковщиком.

Что касается бензиновых моделей Mercedes-Benz, то

в августе в Россию начали завозить кроссоверы GLC,

рассказали «Газете.Ru» в «Авилоне». В наличии доступны автомобили 2022 года выпуска по цене от 6 млн рублей c моторами мощностью 197 л.с. и 249 л.с.

Lexus

Также в наличии у дилеров доступны премиальные внедорожники Lexus LX, хотя официальные продажи автомобилей этой весной так и не успели начаться. Стоимость самых доступных версий Executive начинается от 17 млн рублей,

это почти вдвое больше базовой цены, объявленной российским офисом Lexus в феврале.

close 100% Lexus LX Lexus

В РФ привезли LX с 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 с двойным турбонаддувом. Уже в начальной комплектации внедорожник оснащается 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем на центральной консоли и дополнительным тачпадом с диагональю 7 дюймов. Все комплектации, кроме самой простой, включают аудиосистему Mark Levinson с 25 динамиками.

Также в Россию продолжают ввозить внедорожники Toyota Land Cruiser 300, построенные с LX на общей платформе.

Их официальные продажи успели начаться год назад.

В чем риск покупки

Одна из главных проблем при покупке автомобиля, ввезенного параллельным импортом, — гарантийное обслуживание, предупреждает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«До введения параллельного импорта гарантию предоставлял уполномоченный производителем представитель.

Сейчас покупателю следует всматриваться во все строчки соглашения мелким шрифтом — дилер, скорее всего, не захочет нести затраты на обслуживание»,

— предупреждает эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, у банков может быть крайне настороженное отношение к покупке такого автомобиля в кредит, поскольку ситуация с легальностью приобретения машины, ввезенной по неофициальным каналам, не до конца понятна, указывает Бургазлиев.

В некоторых случаях автомобили для других рынков не лучшим образом подходят для использования в российских климатических условиях, указывает автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Машины из Арабских Эмиратов выпускаются с достаточно слабой печкой, но мощным кондиционером.

Это может сказаться на эксплуатации машины в -30°C. Зато в нынешнюю жару хорошо», — говорит Моржаретто.

Также автомобили из ОАЭ не имеют привычных россиянам «теплых опций», вроде подогрева руля, форсунок омывателя и лобового стекла, да и подогрев сидений в них присутствует только в самом лучшем случае, заключает он.