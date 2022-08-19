Курсом на импортозамещение: как будет развиваться российский автопром

Согласно новой стратегии развития автопрома, в России до 2035 года планируется локализовать производство ABS, подушек безопасности, автоматических коробок передач и других ключевых автокомпонентов. Число платформ, на которых выпускаются автомобили, должно сократиться. Отрасль нуждается в основополагающем документе и развитии выпуска компонентов, однако целевые показатели сейчас названы лишь декларативно, говорят эксперты.

Минпромторг опубликовал проект стратегии развития российского автопрома до 2035 года. Согласно документу, автопроизводство в России смещается в сторону повышения уровня локализации автокомпонентов и уменьшения числа платформ, на которых будут строиться автомобили в России.

Новой стратегией до 2035 года провозглашается стремление в сторону технологического суверенитета. Предыдущим документом, описывавшим развитие российского автопрома до 2025 года, декларировалось встраивание российских предприятий в мировые цепочки поставок.

«До конца 2026 года основной задачей является создание продукции с уровнем локализации 90% в массовом сегменте, при этом доля продукции национальных производителей должна составить не менее 50%», — говорится в документе относительно целевых перспектив развития сегмента легковых автомобилей.

К 2035 году на российском рынке должно присутствовать отечественных 50-60% легковых машин с ДВС и 20-30% электрокаров, на оставшиеся 10-20% приходятся импортные машины.

Среди рисков для отечественного автопрома в документе перечислены отсутствие иностранных производителей, желающих участвовать в совместных предприятиях в России на условиях полной передачи технологий.

Также авторы стратегии опасаются введения ограничений со стороны Китая и других дружественных стран и более масштабных санкций от недружественных.

К ним же относится опасность оттока кадров и отсутствие инструментов для поддержки компонентных производств. Среди автомобильных деталей, и агрегатов, производство которых придется развивать в России, называются дизели малого объема, автоматические коробки передач, топливная аппаратура, лакокрасочные материалы, а также ABS и системы стабилизации, элементы электрообуродования и другие необходимые для производства автомобилей компоненты.

После введения санкций в российском автопроме проявилась острая нехватка автомобильной электроники и деталей для систем безопасности: в частности «АвтоВАЗ» с начала лета начал выпуск упрощенных версий автомобилей Lada без ABS и подушек безопасности.

Согласно документу, на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в этот период необходимо затратить 2,7 трлн рублей. Еще 500-600 млрд рублей требуется на стимулирование спроса на отечественную автомобильную технику. Во столько же оцениваются затраты на стимулирование экспорта.

«Основной объем финансирования инвестиционной программы должен быть обеспечен бизнесом,

при государственной поддержке за счет различных финансовых и регуляторных мер», — отмечается в документе.

Что происходит сейчас

Среди сильных сторон современного российского автопрома Минпромторг упоминает объем производственных мощностей, которых достаточно для удовлетворения потребностей рынка, а также наличие автомобильных платформ российской разработки. К ним же относятся наработки по электромобилям и развитие инфраструктуры к ним.

Среди слабых сторон – высокая зависимость от иностранных технологий и оборудования, а также в целом выcокую импортозависимость в отрасли.

В пресс-службе «Группы ГАЗ» сообщили «Газете.Ru», что у автопроизводителей есть понимание конфигурации будущей компонентной отрасли и назвали своим ключевым проектом легкий дизель для коммерческого транспорта, однако отметили необходимость госфинансирования.

«Необходимо запускать отраслевую компонентную программу как можно быстрее

и важно, чтобы она была не только прописана в стратегии, но и чтобы на ее поддержку были обеспечены бюджетные средства на ближайшие три года»,

— рассказали в пресс-службе «Группы ГАЗ».

«Газета.Ru» обратилась с вопросами об оценке новой стратегии и возможностях ее выполнения и к другим крупным российским автопроизводителям, на момент публикации ответы в редакцию не поступили.

Стратегия более-менее объективно описывает нынешнюю ситуацию, однако планы дальнейшего развития отрасли в ней изложены лишь декларативно, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«В проекте не указаны целевые показатели, не прописаны источники финансирования для создания тех или иных разработок и компонентов, не названы конкретные сроки выполнения задач»,

— обращает внимание Бургазлиев в беседе с «Газетой.Ru».

В настоящее время этот документ далек от того, чтобы быть вектором для отрасли, который для нее жизненно важен – в стратегию крайне необходимо включить конкретные показатели и указать ответственных за их достижение, считает он.

Развитие российского автопрома невозможно без формирования мощной отрасли по производству автокомпонентов, востребованных в тех странах, с которыми Россия продолжает сотрудничать, считает вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.

«Без больших тиражей и экспорта компонентов не будет нормальной себестоимости запчастей для российских автомобилей, а без этого не будет и самих российских автомобилей.

Чтобы эта стратегия «взлетела», необходимо идти по пути Турции и создавать мощную компонентную отрасль», — отмечает Шапарин в беседе с «Газетой.Ru». — Сейчас же провозглашается, что на НИОКР необходимо затратить 2,7 трлн рублей, однако непонятно, откуда они возьмутся».

Опубликованным проектом стратегии признается отсутствие в России разработки и производства длинного списка ключевых автомобильных узлов и агрегатов, актуальность двигателей внутреннего сгорания в России в 2035 году и то, что поставки компонентов даже из дружественных стран является угрозой для автопрома, что отражает реальность, однако горизонт планирования слишком далек, добавляет он.