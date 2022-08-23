Какие автомобили везут из Китая частники

В России активизировались посредники, предлагающие ввезти «под ключ» автомобили из Китая. Наибольшим спросом по этому каналу пользуются бензиновые автомобили массового сегмента и премиальные электрокары, говорят участники рынка. При таких сделках большой риск потери денег, предупреждают эксперты.

Наибольшим спросом при заказе из Китая пользуются электрические автомобили, производство которых там находится на высоком уровне, рассказывает «Газете.Ru» предприниматель из Анапы Роман Латыпов, занимающийся такими поставками.

«С точки зрения эксплуатации оптимально заказывать в Китае электромобили BYD. Очень качественно собраны, читаются всеми сканерами, главный дизайнер работал на Audi, подвеска настраивалась специалистами Mercedes-Benz», — аргументирует Латыпов.

По словам Латыпова, кроссовер BYD Tang можно привезти в Россию «под ключ» за 4,4-4,5 млн руб., в зависимости от курса валют. Полноприводный кроссовер с силовой установкой мощностью 517 лошадиных сил имеет запас хода 505 км.

Автомобиль завозится по суше через Казахстан и проходит таможенное оформление в Белоруссии с целью снижения платежей – там за машину не взымается НДС в 20%, в отличие от России, уточняет посредник. Стоимость выбранного автомобиля он предлагает оплатить китайской экспортной компании при вывозе из страны, как и последующие платежи на каждом этапе – таможенного оформления, получения СБКТС и доставки.

Подержанные автомобили из Китая он ввозить не советует из-за возможных проблем с техническим состоянием автомобиля и поставками запчастей, как и автомобили с ДВС европейских и американских марок из-за их высокой цены на внутреннем китайском рынке. К примеру, электрический кроссовер Peugeot с пробегом, доставленный из Китая для одного из клиентов, пришлось заменить на другую машину из-за поломки блока управления батареей, а некондиционный Peugeot взять себе, сетует Латыпов.

Значительным спросом пользуются кроссоверы Changan Uni-K, на которых

покупатели могут сэкономить порядка 400 тыс. руб. в сравнении с приобретением их у официального дилера,

заключил Латыпов.

Также многие компании предлагают новые бензиновые и гибридные автомобили китайских марок, в частности, фирма Rools из Екатеринбурга предлагает привезти в Россию «под ключ» седан Changan Uni-V c 188-сильным мотором и «роботом» примерно за 2,2 млн руб., а гибридный кроссовер Geely Xingyue L за 3,1 млн руб.

Предприниматель из Тюменской области по имени Владимир обещает привезти на заказ из КНР пикап JAC T9 без пробега с ценой 2,6 млн руб. во Владивостоке без учета доставки по стране. По его словам, автомобили для китайского внутреннего рынка отличаются лучшим качеством сборки и окраски кузова. Из последних выполненных заказов – минивэн GAC GN8, а также восьмиместный микроавтобус FAW, доставленный клиенту в Ставрополь.

Привоз автомобилей морем до Владивостока занимает 15 дней, еще столько же может занять ожидание следующего судна, которым можно отправить машину. Транспортировка авто от Владивостока до Тюмени стоит 80 тыс. руб.

«Машины мы завозим через Владивосток, но до Москвы я ее могу отправить напрямую из Китая за 250 тыс. рублей. Если завозить во Владивосток, таможенное оформление, СБКТС и электронный ПТС я делаю там. Это занимает 3-4 дня», — описывает Владимир порядок действий в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

Договор посредник предлагает заключить с ним как с индивидуальным предпринимателем, а для осуществления предзаказа предлагает внести предоплату в 50% от стоимости машины.

«Занимаюсь в основном новыми автомобилями, непроверенные подержанные не привожу, чтобы не портить репутацию», — объясняет он.

В компании «Панда Экспорт», занимающейся поставками грузов из Китая, корреспонденту «Газеты.Ru» сообщили о значительном спросе в 2022 году на ввоз электромобилей. Электрический седан Nio ET7 мощностью 653 л.с. там предлагают купить за 7,5 млн руб. «под ключ».

«Мы берем предоплату в 10%, поскольку клиенту все же страшно оплачивать сразу всю сумму. Выбирается комплектация, согласовывается цена, вплоть до VIN-номера машины. Как только машина доезжает до границы Китая и Казахстана, вы ее оплачиваете и далее она следует в Белоруссию и потом в Москву», — объясняет корреспонденту «Газеты.Ru» менеджер по продажам по имени Сергей.

Ввозом подержанных автомобилей в этой фирме также не занимаются из-за возможных проблем с техническим состоянием автомобиля и нежелания разбираться с претензиями со стороны клиентов по этому поводу.

«Мы занимаемся поставками товаров из Китая, но в этом году электромобили перевернули все.

Буквально каждый второй клиент интересуется электромобилями», — резюмировал представитель «Панда Экспорта».

На фоне повышенного спроса на ввоз автомобилей из-за границы среди посредников, предлагающих такие услуги, вполне могут появиться мошенники, предупреждает адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Такие фирмы работают в основном по предоплате – то есть сначала берут деньги, а потом привозят машину, и конечно, в этом случае есть риски, что деньги просто исчезнут, — отмечает Радько в беседе с «Газетой.Ru».

— Верить только рекламе не следует. Нужно посмотреть, сколько лет эта фирма существует, была ли она фигурантом гражданских или уголовных дел».

Гарантией добросовестности будущей сделки может быть только то обстоятельство, что кто-то из знакомых пользовался их услугами и они себя зарекомендовали, добавляет он. Можно обратиться на таможню, где машина будет оформляться. Если представители фирмы с таможней сотрудничают, можно полагать, что она более-менее надежная, заключил Радько.

Эксплуатация в России китайских автомобилей, тех марок, которые официально не представлены в стране, может грозить владельцу проблемами с обслуживанием и ремонтом, отмечает обозреватель радио «Вести ФМ» Игорь Моржаретто.

«У того же Chery или Haval в России есть сервис, есть центральный склад запчастей – то есть в случае поломки можно что-то решить. А с тем автомобилем, который ввезен в частном порядке, возможны проблемы. Это может быть довольно интересно, но рискованно», — говорит Моржаретто «Газете.Ru».

Практика ввоза редких моделей автомобилей существовала и раньше – например, такие машины везли из США, а специализированные фирмы налаживали поставок запчастей. В случае с китайскими марками ситуация сейчас менее определенная, полагает он.