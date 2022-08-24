«АвтоВАЗ» десятилетней давности»: в Россию пришла еще одна иранская автокомпания

Иранская автокомпания SAIPA заявила о грядущем выходе на рынок России, представленный в Москве седан Shahin будет первой пробой сил компании. Впрочем, опрошенные «Газетой.Ru» эксперты рынка низко оценивают качество модели. В лучшем случае иранская новинка станет конкурентом Lada Granta, если иранцам удастся уложиться в цену до 1 млн рублей.

Иранский автопроизводитель SAIPA на выставке MIMS Automobility Moscow объявил о выходе на российский рынок и представил компактный седан Shahin, сообщает News.ru.

По данным издания, компания ищет российского дистрибьютора для создания дилерской сети, а процесс получения сертификата Одобрения типа транспортного средства уже запущен. За последний месяц это второй иранский бренд, заявивший о желании продавать автомобили в России, ранее «Газета.Ru» рассказывала об аналогичной инициативе компании Iran Khodro.

Седан Shahin начали выпускать в конце 2020 года. По информации иранских СМИ, модель построена на платформе SAIPA SP1, в основе которой

японская тележка Toyota B, использующаяся для хетчбэка Yaris второго поколения (2005-2013 годы).

По габаритам иранский седан сопоставим с Kia Rio и Volkswagen Polo: длина составляет 4460 мм, ширина – 1786 мм, а высота – 1501 мм. Автомобиль оснащается турбированным 1,5-литровым двигателем мощностью 110 сил (178 Нм).

В список оснащения входят мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем, климат-контроль, камера заднего вида и парктроники, за безопасность отвечают две подушки и электронная система стабилизации.

Компания SAIPA была образована в 1965 году и собирала автомобили Citroen по французской лицензии. В последующие десятилетия иранцы выпускали автомобили Renault, Nissan, Kia и китайские модели, параллельно занимаясь разработкой собственных машин. С 2007 по 2019 год компания производила Renault Logan первого поколения, который имел обозначение Tondar 90.

Плохой пластик и скверный запах

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков уже ознакомился с седаном Shahin на выставке, и высказал скептическое мнение относительно новинки. Среди явных недостатков модели он указывает на неровные зазоры и царапающийся пластик, а также на неудачный тандем турбомотора и вариатора. Вместо бесступенчатой коробки логично было бы использовать обычный гидромеханический автомат, говорит он.

«Представленный седан по качеству пластика, некоторым решениям и особенностям интерьера –

это даже не китайский автопром десятилетней давности, а «АвтоВАЗ» десятилетней давности», – говорит в беседе с «Газетой.Ru» Кадаков.

По словам автоэксперта, цена ввезенных в Россию Shahin окажется заметно выше «домашних» $12-13 тыс (700-800 тыс. руб.). Если бы иранцы смогли со своей машиной остаться в ценник до 1 млн руб., то в России нашлись бы желающие купить такой автомобиль и седан навязал бы конкуренцию Lada Granta, но Кадаков сомневается, что у SAIPA это получится.

«Прибавьте 20% НДС, 15% — растаможки,10% — интерес дилера и 170 тыс. рублей — утилизационного сбора, – и получится итоговая стоимость около $19 тыс. (1,14 млн руб.)», – рассуждает собеседник.

По сравнению с моделью от SAIPA представленная на выставке Iran Khodro Tara (перелицованная версия знакомой россиянам модели Peugeot 301) собрана лучше и оснащена гидромеханическим 6-ступенчатым «автоматом». Сейчас в автосалонах автомобили Hyundai Solaris по 1,6 млн руб. и на них нет спроса, хотя это понятная модель с понятным сервисом, указывает главред «За рулем».

Учитывая, что российский автопром, сделал шаг на 20 лет назад, то иранские машины вполне адекватны для нашего рынка, считает генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Россияне заинтересуются автомобилем при условии, что его стоимость окажется около 1 млн руб., также уверен он.

«Shahin можно сравнить с Lada Granta по оснащению, но по качеству материалов вазовская продукция лучше, а по отсутствию фенольного запаха – однозначно. В этих иранских автомобилях сидеть невозможно –

запах пластика сшибает так, что долго не протянешь», — делится впечатлениями собеседник.

Конкурент «АвтоВАЗу»

На данный момент перспективы закрепления иранских производителей в России неочевидны, дилерам необходимо более внимательно тестировать автомобили из Ирана и изучать спрос на них, говорит гендиректор ГК Автодом Андрей Ольховский.

«При этом иранские компании могут стать серьезными конкурентами для «АвтоВАЗа».

Если в сравнении с конкурентами цена будет привлекательной, клиенты будут отдавать предпочтение автомобилям из Ирана», — уверен он.

Говорить о местной локализации производства иранских брендов в России преждевременно из-за большого списка компонентов, необходимых для промсборки, считает глава «Автодома». В России появилось много свободных производственных мощностей, в связи с этим власти России приветствуют представителей автопрома из других стран, напоминает Сергей Целиков.

Иранские бренды займут свою нишу на российском рынке, если на нем останутся только Lada и китайские кроссоверы по 3 млн руб., полагает он.

«В нише седанов и хетчбэков вообще не осталось машин. По параллельному импорту завозятся дорогие автомобили, поскольку остальные ввозить невыгодно, а китайцы этот сегмент проигнорировали и сосредоточились на кроссоверах», — отмечает глава «Автостата».