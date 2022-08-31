От «Чайки» до Mercedes-Benz. Машины Михаила Горбачева

Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев с супругой Р.М. Горбачевой во время встречи с жителями города Оулу, Финляндия, 1989 год

Горбачевская идеологема – «перестройка» – впервые прозвучала во время визита Михаила Сергеевича в Тольятти на Волжский автозавод. Отношение у бывшего президента СССР к автомобилям было неоднозначное, в его семье этим вопросом больше интересовалась супруга покойного — Раиса Максимовна. Подробнее об автомобилях Михаила Горбачева и его роли в судьбе некоторых моделей, в материале «Газеты.Ru».

Машины главного комбайнера СССР

В отличие от своего предшественника, Леонида Брежнева, Михаил Горбачев не был фанатом автомобилей. Более того, автор либеральных реформ и советской демократии показывал себя противником роскоши, что всячески пытался подчеркивать.

Об автомобилях, которые использовала чета Горбачевых до назначения Михаила Сергеевича на пост генерального секретаря ЦК КПСС, сообщалось немного. В своих автобиографических мемуарах этот момент обходили стороной как сам экс-генсек, так и его супруга Раиса Максимовна. Впрочем, известно, что в годы партийной службы

Горбачевы использовали полагающиеся по статусу номенклатурным функционерам персональные машины,

которые в Советском Союзе в народе преследовал эвфемизм «членовозы» (от названия должности — член ЦК или член Политбюро).

close 100% Бронированный лимузин «ЗиЛ-41052» Михаила Горбачева в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов выезжает на улицу Рима, 1989 год РИА «Новости»

С приходом к руководству страной Горбачев унаследовал от покойного предшественника Константина Черненко «ЗИЛ-41051» (и 41052), который внешне был рестайлинговой версией 114-го ЗИЛа брежневских времен. Принципиальное отличие было в так называемой бронекапсуле, выполненной из «армейской» стали.

Корпуса капсулы варили на Курганском машиностроительном заводе на оснастке для боевых машин пехоты.

Саму же машину фактически выстраивали вокруг этой защищенной кабины, что делало этот автомобиль одним из самых безопасных среди аналогичных иностранных аналогов. В 1988 году в кортеже Горбачева появился «ЗИЛ-41047» – последняя серийная модификация зиловских лимузинов для Политбюро.

На момент назначения главой ЦК за Горбачевым была также закреплена «Чайка» (ГАЗ-14) со специальным светлым салоном. Эту машину в большей степени использовала Раиса Максимовна для своих целей. И хотя «Чайка» была значительно комфортнее «Волги» (ГАЗ-24), которая полагалась семьям функционеров КПСС классом ниже, первая леди все же была недовольна этой машиной.

close 100% Супруга Генерального секретаря ЦК КПСС Раиса Максимовна Горбачева во время посещения Петропавловской крепости. ТАСС

Позже она получила автомобиль вполне соответствующий статусу госслужащего высокого ранга – «ЗИЛ-41045». Якобы именно этот автомобиль экспонируется в музее «Легенды СССР», расположенном на федеральной трассе «М-4 ДОН». Еще одна машина Горбачевой нашлась в Казахстане. В 2017 году в Алма-Ате был выставлен на продажу лимузин «ЗИЛ-41047», со слов владельца, также принадлежавший супруге экс-генсека.

Бывший глава охраны Горбачева Виктор Кузовлев, который в разное время работал с высшим руководством СССР, в своей книге вспоминал, что

страсть к автомобилям испытывала как раз Раиса Максимовна.

close 100% Михаил Сергеевич с супругой Раисой Максимовной среди жителей Парижа во время визита во Францию, 1989 год Юрий Абрамочкин/РИА «Новости»

По его словам, первая леди требовала, чтобы во время заграничных визитов она ездила на советских лимузинах с личным шофером. Машины при этом доставлялись в каждый город командировки самолетом.

Согласно книге Кузовлева, именно Раиса Максимовна привила Горбачеву фирменную традицию в нарушение всех протоколов безопасности останавливать кортеж посреди улиц для спонтанного общения с простыми людьми. По воспоминаниям офицера, такие экспромты охрана отрабатывала с трудом. Кузовлев приводит пример, как в Париже и Японии сотрудникам 9-го управления КГБ пришлось буквально руками прокладывать дорогу через толпу людей.

В отличие от Брежнева Горбачев старался не принимать дорогих дарений, тем не менее один из самых щедрых подарков ему сделал в конце 1980-х годов Рональд Рейган — купе Pontiac Grand Prix. Однако генсеку так и не удалось прокатиться на спортивной машине, она сразу же была передана в музей АЗЛК.

close 100% Pontiac Grand Prix '1988 Михаила Горбачева в Музее АЗЛК, 2008 год. today_rus/Livejournal

«Чайка» подбитая на лету

Перестройка и хозрасчет принесли автопрому СССР новые правила, к которым, как показала история, российские заводы оказались не готовы. Хотя во второй половине 1980-х годов почти все советские автозаводы представили свои новые модели. Так, Запорожский автомобильный завод вывел на рынок «Таврию», у вазовцев появилось целое семейство переднеприводных машин «Спутник», Ижевский автозавод представил хетчбэк «Орбита», а московский АЗЛК — переднеприводный «Москвич-2141», у ГАЗа же появилась модель 3105, не пошедшая в серию.

Позже все эти модели проиграли борьбу с конкурентами в силу отсутствия опыта полноценной конкуренции в новых рыночных условиях.

Провозглашенная Горбачевым борьба с привилегиями, в первую очередь, нанесла удар по «членовозам», которые ярче всего олицетворяли номенклатурные преимущества советского истеблишмента над простым советским гражданином.

Одной из первых жертв этой борьбы стал газовский проект «Чайка».

Его не просто закрыли, фактически была утрачена вся техническая база, а также производственная оснастка. Урон был фатальным для модели, именно поэтому «Чайку» не удалось перезапустить, когда политический курс сменился.

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Холили слухи, что идея уничтожения «Чайки» была внушена Горбачеву женой, впрочем, никаких свидетельств тому или авторизованных доказательств нет. Не лучше обстояли дела и с ЗИЛом, обновленная легковая линейка завода должна была начаться вместе с запуском в серию перспективной модели «ЗИЛ-4102». Этому автомобиль пророчили конкуренцию с моделями Rolls-Royce.

Собственно именно у британских люксовых лимузинов были позаимствованы многие решения для 4102.

Впервые советский лимузин имел несущий кузов, стеклопластиковые панели и независимые подвески. Оснащение включало все доступные на тот момент опции, включая электропакет, климатическую систему, кассетный проигрыватель, цифровой радиоприемник, 10 аудиоколонок, бортовой компьютер и велюровый салон с подставками для ног задних пассажиров.

И этому проекту не суждено было сбыться. Гараж особого назначения (ГОН) отказался от автомобиля. По разным данным, машина не понравились генсеку, но опять же документального подтверждения этим фактам нет. После ухода из руководства страны Горбачев сохранил за собой часть привилегий, включая персональный автомобиль из гаража ГОНа. В последнее время им был бронированный Mercedes-Benz S600.