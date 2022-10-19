«Ребята рейдят. Вот и все»: на борцов с «обочечниками» завели дело за драку

В Подмосковье полицейские выявили группировку автовладельцев, которая систематически нападала на нарушителей, объезжавших пробки по обочинам дорог. Возбудив уголовное дело, полиция создала процессуальный прецедент отношения власти к этому виду общественного акционизма, считают эксперты. Впрочем, сами борцы с нарушителями в беседе с «Газетой.Ru» пообещали свою деятельность продолжить.

В Подмосковье полицейские задержали одного из членов группы добровольцев по борьбе с «обочечниками» – нарушителями, которые объезжают пробки по краям дорог. На трассе М2 «Крым» инициативная группа автомобилистов спровоцировала ДТП с автомобилем, за рулем которого находился 39-летний мужчина, после чего причинила ему телесные повреждения, сообщило ГУ МВД России по Московской области.

«По имеющейся информации, с 2021 года участники инцидента на автомобилях фактически

инициировали ловушки для водителей, которые двигались по обочине, после чего зажимали данные автомашины, в результате происходило дорожно-транспортное происшествие»,— рассказали в ведомстве.

На данный момент задержан только 27-летний житель Чехова, который и проходит первым фигурантом уголовного дела. Установлено, что он из «хулиганских побуждений инициировал ДТП, провоцировал конфликтные ситуации и драки», уточнили в МВД.

Следственный отдел ОМВД России по городу Чехову возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Следствие приступило к установлению личностей и розыску соучастников преступления, выявляются другие подобные эпизоды — участники движения снимали свою борьбу с «обочечниками» на видео и публиковали ролики в сервисе YouTube.

Учители с большой дороги

В мессенджере Telegram у «охотников на обочечников» до недавнего времени существовал открытый канал, в котором обсуждались акции и собирались группы на следующие мероприятия.

Активисты сообщества «Движение с уважением» (также участвуют в рейдах по обочинам) рассказали в своих соцсетях, что задержанный в Чехове «антиобочечник» — это Дмитрий Черепанов, который, согласно его профилю в соцсети «ВКонтакте», предлагает услуги по сварочным работам для автомобилей.

Дмитрий Черепанов на автомобиле «ВАЗ-2104» синего цвета еще в 2021 году становился героем публикаций в СМИ о борцах с «обочечниками».

«Чистильщики дорог» и «антиобочечники», как называют себя активисты, выходят в рейды несколькими группами с камерами и рациями.

Они сами едут по обочине, но держат маленькую скорость, чтобы не дать проехать остальным водителям, а также пытаются «наказать» водителей в потоке, зажимая машинами. Аварии приводят к скандалам и потасовкам, их снимают на видео и публикуют в соцсетях.

В описаниях к роликам активисты оставляют реквизиты для сбора средств от зрителей для нужд на свою деятельность.

Автомобилист Дмитрий — один из борцов с «обочечниками» — заявил «Газете.Ru», что прецедент с задержанием активиста из Чехова никак не повлияет на единомышленников — борьба на дорогах продолжится. Дмитрий считает, что ГИБДД бездействует в вопросе ловли нарушителей ПДД.

«Конфликт начался с того, что тот [нарушитель] напал сам и ударил человека два раза. У них никакая не группировка. Ребята рейдят — обочины держат. Вот и все,

– сообщил он. – Мы боремся, причем законно. Полиции заниматься этим не интересно, они сами все по обочине ездят. Может, они завидуют, что мы выполняем их работу».

Сеть единомышленников

В Интернете существует десятки популярных блогеров по всей России, которые пытаются «учить» нарушающих правила водителей, вступая с ними в конфликтные ситуации. Активист Дмитрий ведет YouTube-канал «Защитник обочины», на котором публикует собственные видеоролики с нарушителями ПДД. Участники этих рейдов дали им прозвище — бидриллы.

«Я дальнобой-газелист, который терпеть не может обочечников, встречников, и прочее быдло на дороге!» – говорится в описании его канала.

В одном из роликов Дмитрия участники рейда перекрыли обочину, в результате чего возник конфликт. В итоге одному из нарушителей брызнули в лицо из перцового баллончика.

«Этот рейд был жестким. Сделали два круга. Первый круг относительно спокойно. Второй круг — это трэш. Перекрыли обочину, и один бидрилла напал на нашего активиста с кулаками. Потом, увидев нас, сразу сел в машину свою. И он получил ответку. С хамами — по-хамски», – так описывает приключения на дороге участник рейда в подписи к видео.

Право на насилие

Власть уголовным делом против «антиобочечников» однозначно дала понять, что не намерена делегировать право на насилие самозваным дружинникам, полагает адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Надо сказать, что подобные «робингуды» давно и весьма активно напрашивались на жесткий ответ властей», — отметил он.

По его мнению, первым предупредительным шагом была показательная ликвидация движения «Стопхам» как юридического лица.

Однако активисты намек не поняли и продолжили свою деятельность, которая в конце концов вынудила власти сделать уже «выстрел на поражение», считает Радько, напоминая про арест участников движения «СтопХам» в июне этого года.

«Каких только борцов за правду не развелось — за уже упомянутыми «стопхамами» появились борцы с курением и «распитием» в общественных местах, «Лев против», «Хрюши против». Теперь к этому зоопарку присоединились и «антиобочечники». Объединяет этих правдорубов одно, — пресекая чужое нарушение, они зачастую и сами нарушают закон. При этом нередко наказание за совершаемое ими нарушение строже, чем за пресекаемое», — сказал юрист.

Такая провокация дискредитирует саму возможность участия граждан в обеспечении общественного порядка, поскольку практически каждая подобная акция превращается в потасовку или драку, добавил Радько.

Граждане, которым не нравится поведение других, не должны подменять собой органы власти,

согласился координатор общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Широко известны случаи со стороны «Стопхама», когда людей избивали за неправильную парковку, продолжил он.

«Я крайне негативно отношусь к «обочечникам», но не вступаю с ними в конфликты и просто пользуюсь приоритетом – еду в своей полосе и не пропускаю таких водителей. Рано или поздно появятся камеры фиксации нарушений, которые будут фиксировать езду по обочине, и проблема уйдет сама собой», – сказал Шкуматов «Газете.Ru».

«Газета.Ru» обратилась в отдел МВД России по Чехову по факту задержания 27-летнего активиста, полиция информацию не предоставила, сославшись на тайну следствия.