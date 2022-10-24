Какие автомобили выгодно ввозить из Европы в Россию

Автомобили в бюджете 2-4 млн рублей — оптимальный выбор для покупки в Европе, рассказали участники рынка «Газете.Ru». Доставка в Россию занимает всего 10-20 дней, но легализация машины может затянуться еще на месяц. При покупке следует обращать пристальное внимание на репутацию посредника, предупреждают эксперты — есть риск получить не то, что было заказано, или столкнуться с мошенниками.

В настоящее время при заказе из Европы пользуются популярностью автомобили премиум-класса, а также массовые модели ценой от 2 млн рублей – включая BMW 3 Series и 5 Series, Volkswagen, Audi, рассказал «Газете.Ru» Сергей Новиков из компании Carsberi, летом 2022 года наладивший такие поставки.

«Оптимальный бюджет на покупку автомобиля из Европы – от 2 до 4 млн рублей. За эти деньги можно купить автомобиль 2018-2019 года, в основном немецких брендов. У меня заказывают в основном BMW», — рассказал Новиков «Газете.Ru».

По его словам, также спросом пользуются Volkswagen Tiguan, Passat и Touareg, Audi Q5 – автомобили, которые сложно найти в России с небольшим пробегом, до 60 тыс. км, и в достойном техническом состоянии. Доставка автомобиля происходит своим ходом или на автовозе, в зависимости от величины партии. При этом оптимально прорабатывать варианты, в настоящее время выставленные на продажу, на выбор уходит 1-3 рабочих дня.

При этом недорогой автомобиль, в бюджете 1 млн рублей, из Европы везти невыгодно, поскольку услуги по его доставке обойдутся в те же 250-300 тыс. рублей,

что на фоне цены машины становится слишком ощутимой тратой, подчеркивает предприниматель.

«В последние 1,5 месяца число заказов увеличилось до 4-5 машин в месяц. До этого получалось привозить по одной машине. У меня получается работать в основном со знакомыми и с теми, кто уже пользовался моими услугами. Поэтому я стараюсь работать по предоплате», — заключил Новиков.

Плюсом европейских автомобилей остается их лучшее техническое состояние, в сравнении с теми, которые эксплуатировались в России, из-за более высокого качества дорог, смазочных материалов и топлива, говорит «Газете.Ru» Антон Лобов из компании АвтоDE, занимающейся такими поставками.

«При бюджете в 3 млн рублей самые популярные машины для заказа из Европы – BMW X3 или 5 Series. Второе место – бюджетные «французы» типа Renault Megane, которые на выходе стоят 1,5-1,7 млн рублей. Большим спросом пользуются Audi Q5 и A6»,

— рассказывает Лобов «Газете.Ru».

По его словам, наиболее выгодно везти из Европы автомобили немецкого производства, которые там ощутимо дешевле, чем в России. Возможна и покупка по этому каналу машин японских марок, но заказать такую машину в Японии выгоднее.

«Очень часто клиенты заказывают автомобили из Италии, где большой выбор премиальных машин, но стоит учитывать, что в них как правило нет подогрева сидений из-за южного климата», — приводит пример он.

По словам Лобова, поставка производится по договору с аффилированной компанией в Германии. При заказе взимается предоплата в 20% от цены машины. Подбор, доставка и таможенное оформление занимают порядка 20 дней, однако последующее получение Свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) может занять до месяца из-за загруженности лабораторий, которые оформляют эти документы, предупреждает он.

В компании Mobil Expert «Газете.Ru» рассказали, что минимальный срок доставки автомобиля из Европы сейчас составляет 10 дней – перегон и прохождение границы осуществляется при посредничестве граждан Германии и Литвы.

«Преимущество европейского направления в том, что машину можно получить достаточно быстро.

Если говорить о Южной Корее или Китае, то доставка займет 2 месяца, из ОАЭ 2-3 месяца», — объясняет «Газете.Ru» представитель компании по имени Василий.

По его словам, рентабельно привозить из Европы автомобили, которые в России не производились – включая минивэны Volkswagen Multivan или Renault Grand Scenic. При этом лучше выбирать автомобиль, который выставлен на продажу в Германии официальным дилером, поскольку его техническое состояние подтверждается сертификатом технического осмотра TUV, советует представитель Mobil Expert.

Риски и нюансы

При нынешнем курсе валют покупка автомобиля в Европе кажется очень соблазнительной, но в реальности она превратилась в занятие для профессионалов со множеством нюансов, говорит обозреватель радио «Вести ФМ» Игорь Моржаретто.

«При выборе посредника нужно обращаться к людям, относительно которых есть рекомендации, что они заслуживают доверия. Кроме того, на рынке есть фирмы с большим опытом, которые работают много лет.

Можно обратиться к ним», — отмечает Моржаретто в беседе с «Газетой.Ru».

Отдельную трудность представляет в нынешних условиях перевод денег в европейские страны и тот курс, по которому в реальности это возможно осуществить, добавляет он.

С учетом высоких цен у дилеров в России на оставшиеся новые машины покупка подержанного автомобиля в Европе выгодна, однако в нынешних условиях достаточно рискованна, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Риски покупки подержанных автомобилей в Европе традиционные – некачественный подбор и мошенничество.

Опасность того, что вам привезут не тот автомобиль, на который вы смотрели», — говорит Хайцеэр «Газете.Ru».

Количество людей, которые могут пересекать границу, существенно сократилось, и их услуги подорожали. Кроме того, существует риск, что при переводе денег в Европу даже через третьи страны они могут «зависнуть» из-за санкций, добавляет он.

«Показателем добросовестности посредника, к которому вы обращаетесь, прежде всего могут служить рекомендации и время работы на рынке. Это первое правило. Все остальное – лотерея, и главный ее элемент – это банковский перевод», — подытожил Хайцеэр.