«Китайский Lexus» и седан от Chery. Какие новинки привезут в Россию

На фоне сворачивания деятельности большинством глобальных автопроизводителей китайские автомобильные бренды продолжают работать в России. О том, какие новинки китайских марок стоит ожидать в стране, — в материале «Газеты.Ru».

Tank прибудет в 2023 году

Китайский автопроизводитель Great Wall Motor анонсировал выход на российский рынок суббренда Tank в 2023 году. Россия станет вторым после Саудовской Аравии экспортным рынком для этой марки, под которой в Китае выпускаются кроссоверы и внедорожники.

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На начальном этапе в России появятся автомобили Tank 300 и Tank 500. Это рамные машины с серьезными внедорожными возможностями. Известно, что в стране автомобили появятся с двумя бензиновыми моторами. Мощность 2,0-литрового агрегата составляет 220 л.с., двигатель V6 выдает 299 «лошадей». В арсенале компактного Tank 300 – неразрезной задний мост и независимая передняя подвеска, а также полный привод с понижающей передачей и блокировками межколесных дифференциалов.

Более крупный Tank 500 по размеру и функционалу близок к продукции японских автопроизводителей. В частности, без учета запаски на двери багажного отсека он всего на 7 см короче новейшего Toyota Land Cruiser 300.

Среди его оборудования светодиодные матричные фары, четырехзонный климат-контроль и панорамная крыша. В салоне – отделка деревом и стрелочные часы, отсылающие к японским премиум-маркам.

Новый седан и молодежные кроссоверы от Chery

Появление седана Arrizo 8 в России ожидается в феврале или марте 2023 года, а по цене он будет близок к недавней новинке марки – кроссоверу Chery Tiggo 4 Pro. Последний предлагается по цене от 2 млн рублей.

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При длине 4780 мм седан Arrizo 8 выступает в классе D, его ближайшие конкуренты – Toyota Camry и Kia K5. В базовой версии для Arrizo 8 предусмотрена тканевая отделка салона и 10 подушек безопасности. Более дорогие версии получат комбинированную отделку с деталями интерьера синего или зеленого цвета.

Среди опций – проекционный дисплей, два экрана для приборов и медиасистемы, а также панорамная крыша. Кнопки электрорегулировок кресел у Arrizo 8 размещены на дверях, как у автомобилей Mercedes-Benz.

Также предполагается, что на российский рынок в будущем году придет бренд Jetour, созданный Chery четыре года назад. Автомобили этой марки рассчитаны на молодежную аудиторию.

Ее флагманская модель, кроссовер X70, с октября продается в Китае в обновленном варианте. Главное отличие рестайлинговой версии – многоугольная решетка радиатора с мощными вертикальными брусьями, делающая кроссовер похожим на Maserati Levante.

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В дополнение к 1,5-литровым турбомоторам Jetour X70 Plus получил двухлитровый двигатель мощностью 254 л.с. Цена автомобиля в Китае начинается с 89,9 тыс. юаней (764 тыс. рублей).

Skywell расширит ассортимент в феврале

Китайский производитель электромобилей, в конце сентября объявивший об открытии российского представительства, обещает расширить модельный ряд в феврале, сообщается на официальном сайте марки. Компанию кроссоверу ET5 по цене 4,5-5 млн рублей составит модель HT-I. В самом Китае компания использует для гибридного кроссовера с этим индексом марку Skyworth.

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HT-I предлагается китайским покупателям минимум за 147 тыс. юаней (более 1,2 млн рублей). По габаритам он существенно превышает среднеразмерные кроссоверы класса C: при длине 4720 мм он сопоставим с таким внедорожником, как SsangYong Rexton.

В салоне – «двухэтажное» торпедо с ярко выраженной нижней полкой с отделкой под дерево и крупный планшет с медиасистемой с элементами «умного дома» от компании Huawei. Гибридная силовая установка базируется на 1,5-литровом турбомоторе и позволяет преодолеть на электрической тяге 115 или 205 км, в зависимости от емкости установленной батареи. Подробности о российской версии HT-I пока не раскрываются.

GAC GS8 второго поколения – в перспективе

Флагманский кроссовер китайского бренда GAC сменил поколение год назад, его продажи на домашнем рынке начались в декабре 2021 года. Представители бренда заявляли о планах вывести его в перспективе на российский рынок.

Во втором поколении автомобиль увеличился в размерах, его длина приблизилась к 5 м. По габаритам GS8 близок к флагманскому кроссоверу корейской Hyundai – модели Palisade.

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Семиместный автомобиль оснащается 2,0-литровым турбомотором мощностью 248 л.с. и 8-ступенчатой АКП японской марки Aisin. Он оснащается полным приводом. Такие атрибуты современного автомобиля, как диодные фары, присутствуют на GS8 в базовой комплектации, топ-версии положен адаптивный головной свет. Есть система распознавания дорожных знаков и парковочный ассистент.

Changan Uni-V

На официальном сайте автомобильного дилера «Авилон» в начале октября на короткое время появилась информация о лифтбеке Changan Uni-V с указанием российской цены. Об этом сообщало издание «Китайские автомобили». По его данным, в каталоге дилера содержалась информация о 14 автомобилях с двигателями 1.5 мощностью 188 лошадиных сил по цене 2,8 млн рублей, с пометкой «скоро в наличии». Впрочем, официального подтверждения эта информация не получила.

close 100% Changan Uni-V Changan

Лифтбэк того же класса, что и Skoda Octavia, снабжен активным спойлером, увеличивающим прижимную силу. Его максимальная скорость — более 200 км/ч. Под капотом — турбомотор 1.5 мощностью 188 л.с. в паре с 7-ступенчатой трансмиссией.

Geely Monjaro не оставляет попыток

В конце сентября были опубликованы свежие фотографии кроссовера Geely Monjaro с московскими номерами, что может свидетельствовать о продолжении работы по его выводу на российский рынок.

При этом о планах привезти Monjaro (ранее был известен под индексом KX11) в китайской компании заявляли еще в 2021 году. Одобрение типа транспортного средства, необходимое для продажи в России, на машину уже оформлено.

Согласно документу, для нее предусмотрен 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 238 лошадиных сил, работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом японской марки Aisin. Положен автомобилю и полный привод. Мотор рассчитан на бензин Аи-95. В российском офисе Geely оставили без комментариев вопрос «Газеты.Ru» о запланированных в ближайшее время премьерах.