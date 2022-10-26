Mercedes-Benz уходит из России и продает свои активы дилерскому холдингу «Автодом», который обещает обеспечить обслуживание автомобилей и выбрать партнера для продолжения производства на заводе в Подмосковье. На предприятии может быть налажено производство автомобилей из китайских машинокомплектов под российской маркой, считают эксперты. Но сделать это получится не сразу.

Mercedes-Benz объявил об уходе с российского рынка и готовности сделки по продаже активов российскому автодилерскому холдингу «Автодом». После одобрения регулирующих органов под его контроль перейдут завод немецкой марки в Московской области, собственные дилерские центры, банк и финансовые структуры.

«Основными приоритетами при согласовании условий сделки были максимальное обеспечение выполнения обязательств перед клиентами из России как в сфере послепродажного обслуживания, так и предоставления финансовых услуг», — приводятся в официальном заявлении компании слова гендиректора российского подразделения Натальи Королевой.

Также в приоритете при заключении сделки было сохранение рабочих мест для сотрудников Mercedes-Benz в России, подчеркнула она.

Принадлежащие Mercedes-Benz 15% акций российского «КамАЗа» сделка не коснется, они будут переданы Daimler Truck в этом году, уточняет Reuters.

Новый владелец российских активов Mercedes-Benz сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, уточнили в Минпромторге.

В «Автодоме» сообщили «Газете.Ru», что дальнейшие шаги в рамках сделки будут объявлены после ее окончательного согласования.

«Со стороны группы компаний «Автодом» будут предприняты все возможности для сохранения сервисного обслуживания автомобилей Mercedes-Benz, проданных и эксплуатируемых на территории РФ», — подчеркивают в компании.

Строительство завода Mercedes-Benz в технопарке «Есипово» в Московской области было начато в 2017 году, первые автомобили собрали там весной 2019-го. Предприятие рассчитано на выпуск 20 тыс. автомобилей в год по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов.

Первым с конвейера завода сошел седан Mercedes-Benz E-Class. Там же была налажена сборка внедорожников GLC, GLE и GLS. Седаны представительского класса S-Class поставлялись в Россию из Германии. Весной 2022 года производство автомобилей было остановлено.

Эксперты полагают, что в обозримом будущем на возобновление выпуска в России автомобилей Mercedes-Benz рассчитывать не приходится из-за санкций, но в поставке машинокомплектов на завод могут быть заинтересованы китайские компании.

«Я предполагаю, что эта сделка совершена за один рубль с правом обратного выкупа, как ранее поступили Renault и Nissan.

Компания не могла производить здесь автомобили, а терпеть убытки тоже до бесконечности нельзя,

– отмечает в беседе с «Газетой.Ru» обозреватель радио «Вести ФМ» Игорь Моржаретто.

Возможно, на этом заводе будет повторена схема, ранее воплощенная «Моторинвестом»,

когда российская компания закупает у китайской машинокомплекты, за свой счет привозит их в Россию, собирает и продает под своей маркой.

Таким образом китайский автопроизводитель не рискует ни своими средствами, ни репутацией, добавляет он. По аналогичной схеме предполагается наладить и производство автомобилей под брендом «Москвич». При этом объемы авторынка в России значительно снизились, что также не говорит в пользу рентабельности перезапуска нового полномасштабного производства, полагает Моржаретто.

«Оборудование на заводе рассчитано на сборку автомобилей Mercedes, и если пытаться там собирать какие-то другие машины, потребуется переоснастить сварочное и сборочное производство. Разве что окраску не надо переделывать», — заключил Моржаретто.

Помимо завода, у Mercedes-Benz в России есть много объектов недвижимости, а также запас нераспроданных автомобилей, указывает исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

«У Mercedes-Benz есть компонентные склады и тренинговый центр в Вешках недалеко от МКАД, собственный флагманский дилерский центр на Ленинградском проспекте, остался некоторый запас автомобилей, которые сам Mercedes продавать не мог.

Вполне вероятно, что готовые к продаже машины – тоже интересный актив»,

— перечисляет Удалов в беседе с «Газетой.Ru».

В случае прихода нового технологического партнера перенастроить оборудование и запустить производство других автомобилей на заводе в Московской области получится не ранее чем через год, полагает он.

«Не думаю, что сам Mercedes-Benz пойдет на нарушение санкций, чтобы поставлять на этот завод компоненты или поручить это кому-нибудь другому», — заключил Удалов.