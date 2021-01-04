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Семь человек пострадали при наезде такси на пешеходов в Токио

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По меньшей мере семь человек пострадали в результате наезда такси на пешеходов в токийском районе Сибуя. Об этом информирует агентство Kyodo.

Отмечается, что один из пострадавших находится в состоянии остановки сердца и легких. В Японии такой диагноз ставят тем, у кого смерть пока не установлена уполномоченным врачом по особой процедуре.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств произошедшего. Известно, что водителем такси был 70-летний мужчина.

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