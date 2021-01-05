Шесть человек стали жертвами ДТП под Смоленском

Два легковых автомобилей столкнулись в Смоленской области, в результате чего погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя УМВД по региону.

По данным полиции, авария случилась на 16-м км юго-западного обхода Смоленска.

Как рассказал собеседник агентства, жертвами ДТП стала водитель Hyundai и женщина-пассажир, в ВАЗ-2115 погиб водитель, а также три пассажира, в числе которых были мужчина и две женщины.

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