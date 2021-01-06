Автомобиль Трампа продают с аукциона

Автомобиль Ferrari F430, ранее принадлежавший действующему президенту США Дональду Трампу, выставили на аукцион. Лот опубликован на сайте аукционного дома Mecum Auctions.
Покупатель получит в комплекте копию документов, на которых стоит подпись Трампа, указано в объявлении.
Автомобиль в красном цвете с бежевым кожаным салоном за все время использования проехал около 11 120 км. Стоимость лота оценивается в $400-500 тысяч.
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